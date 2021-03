Alojamientos con encanto rural cerca de casa para disfrutar de la Semana Santa

Improvisar es un estilo de vida al que nos hemos acostumbrado durante el último año y que, de una manera inesperada y extraordinaria, ya forma parte de la rutina de muchos. En un momento donde las fronteras y la seguridad están más presentes que nunca, una escapada cercana con tu burbuja respetando los ámbitos de movimiento regionales establecidos por las autoridades, puede suponer una gran aventura y el método perfecto para desconectar de la rutina.

Asimismo, esta situación puede convertirse en la oportunidad ideal para redescubrir las miles de maravillas que cada una de las regiones de España tiene por ofrecer y los huéspedes lo tienen claro: sus destinos favoritos para este momento son los rurales. Según una encuesta elaborada para Airbnb, el 35% de los españoles escogerían un paisaje rural, en la montaña o en el campo como el tipo de viaje más deseado, incluso por encima de un lugar cerca del mar.

De todos modos, no es de extrañar que sean varios los viajeros que, a la espera de restricciones de último momento, aún no se hayan decidido por un destino para estos días festivos. ¡Aún estás a tiempo! A continuación te proporcionamos algunos alojamientos con reseñas de cinco estrellas y con encanto rural, disponibles a través de la plataforma para Semana Santa. Estos espacios además cuentan con cancelación flexible, ¡para que los imprevistos no supongan un problema!

Desconexión rural en Ampuero (Cantabria)

Rodeado de naturaleza, este alojamiento es el lugar perfecto para una estancia cargada de calma y paz. Dispone de dos habitaciones, un salón, cocina y baño completos, y una zona ajardinada con barbacoa donde los huéspedes podrán olvidarse completamente del bullicio de la ciudad y descubrir todos los beneficios de pasar tiempo al aire libre, aunque sea en compañía de su portátil.

Acogedora finca en La Selva (Islas Baleares)

Hasta: 6 huéspedes

A los pies de la Sierra de Tramuntana, se encuentra esta finca rural ideal para pasar unos días de relax rodeados de naturaleza. Sencillo y cálido, este alojamiento dispone de una terraza donde cada uno de sus detalles, desde la parra hasta los accesorios de yute, crea una relajante atmósfera mediterránea mientras que la combinación de cojines blancos y rojos aportan un toque alegre y desenfadado al espacio.

Villa rústica en Moraira (Comunidad Valenciana)

De estilo rural con gran influencia mediterránea, esta villa es perfecta para una escapada donde predomine la comodidad y el relax. Decorado hasta el último rincón, el alojamiento también dispone de cuatro suites y espacios exteriores ideales para disfrutar de la llegada del buen tiempo y de las increíbles vistas al mar. ¡De ensueño!

Oasis silvestre en Sant Ferran de Ses Roques (Islas Baleares)

Ubicado en una localización privilegiada, se encuentra este oasis silvestre inmerso en un pinar privado. Frente al mar y a pocos kilómetros de la playa, esta villa rústica es ideal para aprovechar estos días festivos y relajarse. Dispone de un gran jardín con piscina, zona de barbacoa y una terraza donde los huéspedes podrán disfrutar de los suyos y crear recuerdos inolvidables.

Relax en Vejer de la Frontera (Andalucía)

Ya sea balanceándose en la hamaca o aprovechando los primeros rayos de sol primaverales en la terraza, este alojamiento enamorará a los huéspedes. La madera cálida, la luz, el cuidado diseño y los detalles vintage, construyen en este espacio una atmósfera de lo más acogedora. Además, dispone de una suite y cuenta con todo lo necesario para que los huéspedes se sientan como en casa.

Masía moderna en Pals (Cataluña)

Moderna y chic pero con un gran encanto rural, esta masía recién reformada desprende historia en cada rincón. Sus cinco habitaciones y el gran espacio del que presume la convierten en el escenario ideal para desconectar y disfrutar de un momento único -con distancia de seguridad- en familia durante Semana Santa. Rodeado de naturaleza, el alojamiento dispone de un jardín con piscina para que los huéspedes más atrevidos puedan darse el primer baño del año.

Oasis de naturaleza en Madrid (Comunidad de Madrid)

Repleto de detalles artísticos y con unas vitrinas que recrean una atmósfera de museo, este alojamiento esconde una terraza en la que la combinación de la madera con el verde de las plantas crea un oasis rural ideal para aquellos huéspedes que quieran cambiar de aires pero no puedan salir de la ciudad durante estos días festivos.

Estos alojamientos, así como todos los espacios disponibles en Airbnb, pueden seguir el Protocolo Global de Limpieza Avanzada. El objetivo es colaborar para que los espacios cumplan con las normas de limpieza requeridas para recibir a viajeros en los destinos que lo permitan. Con estas medidas de cuidado, y gracias al teletrabajo y auge de los viajes locales, los españoles podrán conocer destinos únicos con sus seres queridos y celebrar el festivo desde lugares increíbles.