¿Es una buena idea volar en Semana Santa?

viernes 19 de marzo de 2021 , 11:46h

La incertidumbre, hasta el último momento, sobre si las comunidades autónomas iban a cerrar perimetralmente en el Puente de San José o Semana Santa, ha provocado que miles de españoles a día de hoy ya tengan en su posesión un vuelo comprado para dichas fechas.

Ahora, con el cierre de prácticamente media España, muchos se preguntan si es posible recuperar el dinero en caso de que finalmente no se pueda viajar.

Y es que, el Boletín Oficial del Estado publicó el pasado viernes las medidas que pactaron algunas de las comunidades y ciudades autónomas frente a la pandemia durante las próximas fiestas. En principio, todos los Gobiernos autonómicos, salvo Madrid, han aprobado el cierre perimetral de sus territorios lo que implica que no se podrá entrar ni salir de las comunidades autónomas sin una causa justificada.

Ante las nuevas medidas, muchas aerolíneas han disminuido el número de vuelos, otras los han cancelado y la gran mayoría, aunque los mantiene, deja en el aire numerosas preguntas por resolver como si, finalmente, podrían cancelarse por falta de pasajeros. Por todo ello, desde www.reclamaciondevuelos.com ofrecen a aquellas personas que tengan que volar en estas fiestas, hayan contratado ya el vuelo o estén a punto de hacerlo 5 consejos que les ayudarán a tomar la decisión adecuada:

Si quieres o has de viajar a un país de la UE o a otra comunidad autónoma, antes de todo, infórmate: Para viajar al extranjero, puedes consultar la página web Re-open EU que ha creado la Comisión Europea en la que informa sobre la situación del país al que se pretende viajar. Una vez seleccionado el país, en el mapa puedes comprobar diferentes cuestiones, como si puedes acceder en avión o en coche, si tienes que pasar cuarentena o si tienes restricciones para moverte por el interior del país. Si vas a viajar dentro de España, consulta la página web del Ministerio.

¡Cuidado! Antes de cancelar el vuelo por tus propios medios, revisa las condiciones del vuelo con la aerolínea o la agencia de viajes con la que lo contrataste. Imaginemos que ya no puedes volar al destino por las nuevas restricciones. Si decides cancelar el vuelo antes de que te lo comunique la aerolínea podrían alegar que fuiste tú quien decidió cancelarlo y que, por esa razón, no tienes derecho a reclamar. Incluso aunque la aerolínea cancelase el vuelo después.

Legalmente las aerolíneas están obligadas a devolver el coste del billete del vuelo cancelado si la causa de la cancelación es coronavirus, incluso si existen restricciones al libre movimiento o se declara el Estado de Alarma en la zona. Solo si el pasajero está de acuerdo, la compañía aérea puede reubicarle en otro vuelo o cambiar el billete por un bono canjeable en un futuro.

La aerolínea tendría que reembolsar el dinero sin tener que recurrir a la intervención del seguro. Compañías como Vueling, Iberia o Ryanair han tenido que modificar sus condiciones de cancelación para animar a sus clientes a comprar billetes.

Durante estas fechas, siempre viaja con un justificante ya que solo se permite sobrepasar el perímetro si es por causa justificada. Estos casos serían el caso de las obligaciones laborales, motivos sanitarios, asistencia a centros educativos, regreso al lugar de residencia habitual, cuidado de personas mayores o dependientes, etc.

“El Coronavirus no quiere decir que no se pueda volar”, y por tanto, “si cancelan un vuelo o lo retrasan más de 3 horas se podría reclamar una indemnización de 250 a 600 euros, más todos los gastos ocasionados derivados de la incidencia entre los que podemos encontrar el billete del vuelo, las reservas en destino…”, explica Ekaitz Bacelo, CEO de la plataforma Reclamación de Vuelos.

“Sin embargo, si existen restricciones de movilidad o Estado de Alarma que impida la libre circulación de las personas, la cancelación del vuelo se considera circunstancia extraordinaria y no implica derecho a una indemnización o compensación aunque sí el reembolso del billete.”

Las aerolíneas, no siempre cumplen con sus obligaciones

Desde Reclamación de Vuelos, aconsejan a los pasajeros revisar detalladamente las condiciones de sus tarifas e informarse de las restricciones de cada país antes de viajar. Ya que, por el momento, aunque la ley es clara y exige a las aerolíneas devolver el coste del billete a los afectados por cancelaciones de vuelos, más de 25.000 personas han contactado con la plataforma para reclamar el vuelo cancelado por no haber recibido el importe en efectivo que pagaron por sus billetes.

“Ya son más de 25.000 pasajeros afectados los que han contactado con nosotros porque las aerolíneas no están reembolsando el importe de esos vuelos cancelados a causa del coronavirus. Es cierto que las aerolíneas han flexibilizado sus tarifas haciendo más fácil cancelar o modificar las fechas de los vuelos, pero esto no es sino una promesa. En líneas generales, siguen negándose a devolver el dinero del pasaje o, si lo hacen, no respetan los plazos para dicha devolución”.