Cine para diversidad de públicos, en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque ha programado un total de ocho cintas de diversos géneros cinematográficos y procedencias, que se proyectarán todos los miércoles de los próximos meses (abril y mayo), a las 19.30 horas en el Salón de actos.

PROGRAMACIÓN ABRIL

La programación cinematográfica del próximo mes de abril incluirá la proyección de cuatro películas de cuatro ciclos diferentes: Coherence (ciclo “Hambre de realidad” - 7 de abril), El charro de Toluquilla (ciclo “Sexo y género” - 14 de abril), Julia y el zorro (ciclo “Jóvenes directoras latinoamericanas” -21 de abril) y The First Lap (ciclo “Corea off topic” – 28 de abril).

Coherence

Película norteamericana de 2013 dirigida por James Ward Byrkit que obtuvo el premio del jurado joven y el premio al mejor guion en el Festival de Sitges. Fue en Finlandia, en 1923. El paso de un cometa dejó a los habitantes de un pueblo completamente desorientados, hasta el punto de que una mujer llamó a la policía alertando que el hombre de su casa no era su marido. Décadas más tarde, un grupo de amigos recuerda este caso cuando se reúnen, brindar y se preparan para ver pasa r otro cometa. ¿Podría repetirse la misma historia?

El charro de Toluquilla

Cinta mexicana documental dirigida por José Villalobos del año 2016, premiada por el público como mejor documental en el Festival de Guadalajara (México) y por el jurado como mejor director y mejor fotografía en el Festival de Moscú. El Charro de Toluquilla es un cantante de mariachi que se convirtió en un fanfarrón y un mujeriego, fascinado por los característicos personajes de las películas mexicanas de época, con una diferencia es portador del virus del SIDA. Por lo tanto, deberá elegir entre mantener este estilo de vida de fantasía o criar a su pequeña hija, que nació milagrosamente sin el virus.

Julia y el zorro

Metraje argentino dirigido por Inés María Barrionuevo de 2018 que obtuvo el premio a la mejor fotografía en el Festival de Atlanta. Julia, una exactriz, y su hija Emma, se mudan a una mansión en un pueblo de Córdoba, Argentina. Es invierno y Julia tiene que arreglar la casa para venderla. A pesar del tiempo transcurrido desde que su marido y el padre de Emma murieron, siguen de luto. El dolor ha hecho que Julia esté tranquila con su hija. Todo transcurre con pausa hasta que, una noche, Julia se encuentra con Gaspar, un amigo de toda la vida.

The First Lap

Drama coreano de Kim Dae-Hwan premiado en el Festival de Mar de Plata (Argentina) como mejor guion. Su-hyeon, un aspirante a artista que se ha resignado a trabajar como profesor, y Ji-young, que se dedica profesionalmente al negocio de las noticias, han estado viviendo juntos durante seis años. Su existencia generalmente dócil se interrumpe cuando Ji-young revela que su período se retrasa. Ahora ambos deberán volver a afrontar ciertos asuntos familiares que creían enterrados para siempre en el pasado.

PROGRAMACIÓN MAYO

La programación cinematográfica del próximo mes de mayo incluirá la proyección de cuatro películas de tres ciclos diferentes: Ocaña: retrato intermitente (ciclo “Sexo y género” - 5 de mayo), Al primo soffio di vento (ciclo “Neorruralismo” - 12 de mayo), Blind(ciclo “Hambre de realidad” - 19 de mayo) y Hedwing and the Angry Inch (ciclo “Sexo y género” – 26 de mayo).

Ocaña: retrato intermitente

Película documental española dirigida por Ventura Pons del año 1978, con temática de memoria y género. El pintor José Pérez Ocaña explica su estilo de vida alternativo y sus opiniones sobre la religión, el fetichismo o el arte. También pinta un revelador retrato de Barcelona al principio de la Transición, cuando vivía allí. También muestra la escena gay en una época en la que la Ley de Peligrosidad Social, que fue utilizada para prohibir la homosexualidad, todavía estaba en vigor.

Al primo soffio di vento

Drama italiano del año 2002 dirigido por Franco Piavoli que obtuvo el premio a la contribución técnica en el Festival de Bellaria (Italia). Es la historia de un día de agosto en la campiña lombarda. Una familia se encuentra, aburrida, reunida alrededor de una mesa después de un almuerzo de verano. Todo el mundo sigue solo por la tarde. La hija menor va descubriendo el mundo desde un punto de vista diferente; la mayor solamente se interesa por su música, y el padre aprende a encontrar la felicidad en las cosas sencillas de la vida.

Blind

Largometraje noruego del año 2014 dirigido por Eskil Vogt y premiado con el Label Europa Cinemas en el Festival de Berlín y el premio al mejor guion en el Festival de Sundance. Ingrid es ciega. Vive con su marido Morten. Tan pronto como él sale de casa, se sienta en la ventana con una taza de té escuchando la radio o los sonidos que la rodean. También sospecha que su marido a veces se queda en casa en secreto para observarla. O tal vez charla en línea con una amante mientras está sentado a su lado en la cama, fingiendo responder a los correos de negocios.

Hedwing and the Angry Inch

Musical norteamericano dirigido por John Cameron Mitchell en 2011 que obtuvo el premio Teddy en el Festival de Berlín, el premio al mejor actor en el Festival de Gijón y el premio a la mejor ópera prima en el Festival de San Francisco. Hedwig, nacido como Hansel en Berlín Oriental, se enamoró de un soldado americano y se sometió a una cirugía de reasignación de género para casarse con él y huir a Occidente. Desafortunadamente, nada funcionó como se suponía. Años más tarde, Hedwig lidera su banda de rock en una gira por los EE.UU., contando la historia de su vida a través de una serie de conciertos en los restaurantes de mariscos de Bilgewater Inn.