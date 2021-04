Kae Tempest llega a Condeduque, tras agotar todas las localidades en tiempo récord

martes 20 de abril de 2021 , 11:07h

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque acogerá el sábado 8 de mayo una nueva propuesta del apartado de Palabra con la lectura poética Telling Poems, de la mano de la artista británica Kae Tempest, en inglés y sin traducción al castellano. La joven rapera, dramaturga y poeta londinense agotó las entradas en menos de 12 horas, a tres semanas de su cita madrileña.

Kae Tempest

Kae Tempest -anteriormente conocida como Kate Tempest- nació y creció en el sureste de Londres, (Brockley, en 1985), comenzó su carrera en el mundo del spoken word y los slams de poesía, ha desarrollado su carrera profesional entre la poesía, la narrativa y la dramaturgia y siempre ha reconocido como dos de sus máximas influencias a Wu-Tang Clan y a Samuel Beckett. Esto puede entenderse somo algo decisivo a la hora de analizar dos de sus grandes hitos artísticos, el despegue de su trayectoria profesional desde el sello Big Dada -filial de Ninja Tune- y la consecución en 2013 del Ted Hughes Award, por sus innovaciones poéticas.

Tempest ha publicado un total de cuatro álbumes, numerosos libros de poesía, algunos de ellos editados en castellano: Conexión (Sexto Piso, 2021), Cuando la vida te da un martillo (Sexto Piso, 2017) y Mantente firme (La Bella Varsovia, 2016), con reconocimientos importantes en el Reino Unido, obras de teatro e incluso alguna novela.

Trayectoria

Inició su trayectoria musical con 16 años, actuando en un ciclo de micrófonos abiertos organizado por una tienda de discos. Poco después, en 2010, fundó el grupo de hip hop Sound Of Rum, coincidiendo también con la puesta en marcha de sus actuaciones poéticas. Comenzaba abriendo para el poeta post-punk John Cooper Clarke y el rapero Scroobius Pip.

En 2011 llegó el LP de debut de su formación, Balance, y al año siguiente su primer libro de poemas, ‘Everything Speaks In Its Own Way’. Asimismo, su espectáculo ‘Brand New Ancients’, acompañado por una orquesta en el Battersea Arts Center londinense, le supuso llevarse el Ted Hughes Award. Meses después vio la luz su primer álbum en solitario ‘Everybody Down’ (2014), que fue nominado a los Mercury Prize. Un trabajo que demostraba su autenticidad en los dos campos donde se mueve con personajes urbanos y aroma callejero.

En enero de 2015 recibió el Soundcheck Award berlinés al mejor álbum de 2014. En abril de 2016 publicó su primera novela, ‘The Bricks That Built The Houses’, y su segundo disco, ‘Let Them Eat Chaos’. Con este lanzamiento, el periódico The Guardian calificó a Tempest como “Uno de los más brillantes talentos británicos de la actualidad”.

En junio de 2019 publica ‘The Book Of Traps And Lessons,’ a través de Fiction Records-Caroline, y en marzo de 2020 el sencillo ‘Unholy Elixir’, una reelaboración de Holy Elixir, perteneciente a ‘The Book of Traps and Lessons’ y este año, el próximo mes de julio, recibirá el León de Plata en el festival internacional de teatro de la Bienal de Venecia.

EN PALABRAS DE KAE TEMPEST:

"Hola viejos fans, nuevos fans y transeúntes por – ¡Estoy cambiando mi nombre! Y estoy cambiando mis pronombres. De Kate a Kae. De ella a ellos."

"He estado luchando para aceptarme a mí mismo como lo soy durante mucho tiempo. He tratado de ser lo que pensé que otros querían que fuera para no arriesgarme al rechazo".

“Kae es una vieja palabra inglesa que significa jay bird, una criatura asociada con el coraje.”