Condeduque inaugura la exposición colectiva El crimen perfecto

martes 20 de abril de 2021 , 20:59h

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque ha presentado la exposición ‘El crimen perfecto’ comisariada por David Barro y la instalación ‘Rompiendo el mar’ de Amparo Sard, que se podrán visitar en la Sala de Bóvedas del centro hasta el 18 de julio, junto a la instalación artística ‘There is no place like home’ de Isidro Blasco, en el Patio Sur, que se podrá ver hasta el 20 de junio, creadas para MadBlue 2021.

La exposición colectiva ‘El crimen perfecto’, comisariada por David Barro, muestra al visitante cómo nuestro paraíso terrenal se ha convertido en un paraíso perdido, más allá de las apariencias. “Esa suerte de naufragio nos concede la dimensión del mundo, una realidad que se resquebraja y con ella la utopía, como las grietas de una piscina” afirma su comisario, David Barro. ‘El crimen perfecto’ presenta trabajos de Alberto Baraya, Gabriela Bettini, Sandra Cinto, Christian García Bello, Mona Hatoum, Cinthia Marcelle, Susana Solano, Baltazar Torres, o Françoise Vanneraud y en ella los artistas participantes en la muestra cuestionan lo que nos rodea y nuestra percepción, siendo el crimen la propia perfección.

Amparo Sard. ‘Rompiendo el mar’

La instalación artística trata las consecuencias medioambientales irreversibles con trozos de material de desecho y reciclados hasta crear un mar roto; los fragmentos tienen caras brillantes y bellas que ocultan los residuos que el mar engulle de manera permanente, siniestra, con unas consecuencias terribles de las que desconocemos su verdadero alcance, pero que parecen conducirnos hacia la asfixia individual, hacia el suicidio colectivo.

Isidro Blasco. ‘There is no place like home’

En ‘There is no place like home’, Isidro Blasco reflexiona sobre nuestra forma de mirar y contextualizar los lugares. Se trata de una acumulación de elementos que narra una experiencia personal tras una catástrofe compartida por toda la humanidad.

Madblue Summit: conferencias sobre desarrollo sostenible

Las conferencias con profesionales se llevarán a cabo en el Auditorio de Condeduque entre los días 20 y 22 de abril y reunirán a las mentes más brillantes del mundo empresarial, institucional, artístico y académico, con el fin de generar conversaciones, ideas y soluciones en torno al cambio hacia un mundo más sostenible, desde una perspectiva multidisciplinar y a partir de la innovación, la tecnología, la ciencia y la cultura. Información detallada con los ponentes en nuestra página web https://www.condeduquemadrid.es/actividades/madblue-summit

MadBlue 2021

Exposiciones, instalaciones artísticas, talleres, foros, conferencias… MadBlue es un festival que busca impulsar la economía de las regiones a través de la innovación en múltiples sectores de actividad. La finalidad es conseguir un desarrollo sostenible, ciudades inteligentes, economía circular y ecológica e inversiones en nuevas tecnologías. El punto de partida son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. A partir de ellos, se está desarrollando el encuentro internacional más importante en innovación, tecnología y cultura, que tiene lugar en Madrid en la primavera de 2021.