Regalos de belleza para el Día de la Madre

Un kit de manicura francesa de ORLY, una paleta de maquillaje ecológico de ZAO MAKE UP, tres tratamientos capilares de DAVINES, un six pack de aceites esenciales de BCL SPA y cuatro cremas antiedad y para pieles secas de INNOSSENCE, CALIFORNIA MANGO y OYUNA son las propuestas que os recomendamos para regalar este próximo 2 de mayo que celebramos el Día de la Madre. Cada uno, con su descripción, web y precio correspondiente.

Tres productos para el cabello

OI OIL: Tratamiento capilar basado en aceites eco, hidratante y desenredante que mantiene a raya el encrespamiento. Debe aplicarse sobre el cabello húmedo y después proceder al secado.

OI ALL IN ONE MILK: Tratamiento multifunción sin aclarado y con protección térmica. Hidrata, da cuerpo, brillo y suavidad al cabello. Además, tiene un efecto acondicionador excepcional que ayuda a controlar el encrespamiento.

THE LET IT GO CIRCLE: Mascarilla activa relajante para el cabello y cuero cabelludo, una experiencia de verdadero bienestar que le aporta suavidad, hidratación y confort. Con ingredientes de origen natural como la arcilla, carbón de bambú, manteca de moringa y extracto de té matcha.

Un kit de manicura francesa

KIT ROSE: Kit de manicura francesa que contiene una base y cobertura Top 2 Bottom, un esmalte blanco puro para punta y un tono nude para cubrir, con envases de 9ml y guías de punta blanca. Viene con un libro con colores y paso a paso para crear tu manicura francesa con los tonos más bonitos y adhesivos de media luna.

Paletas de maquillaje ecológico

CLIN D´OEIL Nº 1: Una original paleta de maquillaje ecológico en bambú que contiene 10 sombras de ojos nacaradas y mates, 100% de origen natural con certificados bio y vegan. La variedad de tonos permite crear multitud de looks, del más natural al más smoky. Incluye espejo panorámico y pincel doble (biselado/bola).

Cremas faciales

CREMA INNOLIFT CON COENZIMA Q1O: Crema antiarrugas de la firma INNOSSENCE, formulada a base de coenzima Q10 en combinación con un péptido antiedad y cuya principal función es estimular su síntesis por parte de la propia piel, dando lugar a un cutis suavizado y libre de arrugas. También mejora la capacidad de autodefensa de la piel, creando un escudo protector ante los radicales libres.

CREMA REGENESSENT CON CÉLULAS MADRE DE ARGÁN: Crema ultra-enriquecida y anti-edad de uso nocturno de la firma INNOSSENCE, especial para pieles secas o muy secas. Combate también el envejecimiento y favorece la firmeza de la piel.

CREMA MANGO MEND PARA PIELES SECAS: Un eficaz bálsamo reparador de CALIFORNIA MANGO para la piel seca y agrietada, sobre todo en zonas difíciles como talones, codos, y rodillas.

CREMA ONAGRA REGENERADORA DE NOCHE: Crema rica y nutritiva de la firma italiana OYUNA, de fácil absorción e ideal para cuidar la piel de noche. Contiene aceite de onagra, manteca de karité y aceite de macadamia orgánico.

Un six-pack de aceites esenciales

ACEITES ESENCIALES: De la firma norteamericana BCL SPA, son totalmente veganos y cruelty free, perfectos para difusor en seis aromas: Lavender, Eucalyptus, Stress Relief, Peppermint, Simply Citrus & Energy.