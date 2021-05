Indemnizan a una familia tras reclamar a la aerolínea Delta Airlines

lunes 03 de mayo de 2021 , 10:46h

En 2018, una familia catalana contrató, con el suficiente tiempo de antelación, los billetes de avión de la compañía aérea Delta Airlines para viajar entre los días 3 y 4 de septiembre, desde el aeropuerto de Punta Cana hasta el aeropuerto de Barcelona, con escala en Nueva York. Sin embargo, el retraso del primer vuelo provocó un total desajuste en sus planes.

El día 3 de septiembre, cuando se encontraban en el aeropuerto de Punta Cana, fueron informados por el propio personal de Delta Airlines de que se iba a producir un importante retraso en su vuelo que iba a impedir que partiese en el horario previsto, y no les dieron más explicaciones.

Y es que, el primer vuelo se retrasó 7 horas y 44 minutos por problemas técnicos, provocando que perdieran la conexión del siguiente vuelo de Nueva York a Barcelona.

Llegaron a su destino 24 horas después de lo previsto

Tras múltiples negociaciones con la aerolínea, fueron reubicados en un nuevo vuelo de Delta Airlines, con salida prevista el día 4 de septiembre y llegada a destino a las 10:05 horas del día siguiente, de Nueva York a Barcelona.

Finalmente, la familia llegó a su destino con 24 horas de retraso sobre el itinerario originalmente contratado, teniendo todavía que desplazarse hasta su lugar de residencia, en Tarragona.

El retraso provocó que dos de ellos perdieran jornadas de trabajo por lo que tuvieron que solicitar dos días de vacaciones; Otro de ellos, perdió el vuelo que tenía contratado con Norwegian para viajar a Copenhague, tras su vuelta, el día 5 de septiembre.

Más de dos años después, la Audiencia Provincial de Tarragona da la razón a la familia

Tras decidir denunciar a la aerolínea, la familia contactó con la plataforma Reclamación de Vuelos quienes tramitaron el proceso de la reclamación. Sin embargo, el Juzgado Mercantil nº 1 de Tarragona desestimó la demanda y absolvió a la compañía aérea, alegando que el incidente no había provocado un daño moral en los pasajeros que justificara una indemnización por parte de Delta Airlines.

El perjuicio era tan evidente, que la plataforma decidió seguir luchando por los derechos de los pasajeros afectados y recurrió la sentencia. Finalmente, el pasado 23 de abril de 2021, la Audiencia Provincial de Tarragona ha dado por fin la razón a la familia y condenado a la aerolínea a indemnizarles con 3.000 euros.

Derechos de los pasajeros que deciden reclamar un vuelo

Desde la plataforma reclamaciondevuelos.com recuerdan los derechos de los pasajeros al reclamar un vuelo. “Se incumplió por parte de la aerolínea la obligación principal del contrato de transporte, que es trasladar al pasajero en los términos pactados, sin que pueda quedar al arbitrio del transportista el prestar o no el servicio y cumplir, en suma, sus obligaciones contractuales, art. 1256 CC.” explica Ekaitz Bacelo, CEO de www.reclamaciondevuelos.com .

Desde la plataforma ayudan a los pasajeros afectados que quieran reclamar por una incidencia en un vuelo porque en la mayoría de los casos las aerolíneas no cumplen con sus obligaciones. La ley es clara. “Si un vuelo se ha cancelado o se ha retrasado más de 3 horas y la causa no se considera circunstancia extraordinaria como puede ser el mal tiempo o la meteorología adversa, el pasajero afectado tiene derecho a una indemnización de 250 a 600 euros por pasajero, más los gastos ocasionados”. Continúa. Este caso muestra una vez más como el 95 % de los viajeros no consigue nada si decide reclamar por sí solo a la aerolínea.