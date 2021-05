Tivoli Hotels reabre sus hoteles en Lisboa, Sintra y Algarve

viernes 14 de mayo de 2021 , 10:42h

Es posible volver a Lisboa y probar los menús renovados de SEEN Lisboa y Cervejaria Liberdade en Tivoli Avenida da Liberdade o planear unas vacaciones en Algarve con diferentes propuestas al aire libre, como romáticas cenas al atardecer sobre un acantilado en Tivoli Carvoeiro o desayunar con las mejores vistas a las marinas con más encanto en Tivoli Marina Vilamoura o Tivoli Marina Portimão.

Lujo cosmopolita

Situado en la dirección más exclusiva de Lisboa, Tivoli Avenida Liberdade es un emblema de la hospitalidad portuguesa, con un servicio impecable en sus amplias habitaciones y suites, en su Anantara Spa con 6 salas de tratamiento o en la piscina exterior rodeada de un jardín semitropical. El ambiente cosmopolita se vive en SEEN Lisboa y las delicias de la gastronomía mediterránea en la Cervejaria Liberdade, incluidas sus exquisitas cataplanas o Casquinha de Santola. Sin duda, es un uno de los lugares para to sin and be seen en la capital portuguesa. Su lobby ha sido el punto de encuentro elegido por personalidades de todo el mundo a lo largo sus 88 años de historia y el restaurante SEEN, dirigido por el chef Olivier da Costa, abierto entre las 16h y las 22h30, ha renovado su carta de cócteles, diseñada por Lucas Jaques, y el menú, donde encontrar productos auténticos, frescos y de calidad, inspirados en la gastronomía portuguesa y brasileña, hacen que la visita a este hotel sea imprescindible.

Cuerpo y mente en vida de palacio

Tivoli Palácio de Seteais ha diseñado un programa de ofertas para huéspedes y viajeros que quiera vivir una experiencia sumergidos en el ambiente palaciego de una de las propiedades más emblemáticas de Sintra. Construido en el siglo XVIII, este exclusivo palacio con solo 30 habitaciones es el refugio perfecto para sumergirse en el oasis de tranquilidad que brinda su Anantara Spa; probar su brunch de domingo en la terraza, perfecto para un reencuentro y largas charlas con familiares y amigos o para un picnic romántico con el que celebrar una ocasión especial.

Ubicado en el antiguo palomar, el Anantara Spa es un esapacio de bienestar de lujo que basa sus tratamientos dignos de la realeza en las terapias asiáticas y la tradición europea, fusionando ingredientes locales y auténticos, típicos de la singularidad del Palacio y el entorno natural de Sintra.

Nuevas experiencias gastro en Algarve

Para estrenar temporada, Tivoli Carvoeiro promete no sólo nuevas experiencias gastronómicas, sino un esperado regreso de su azotea, Sky Bar Carvoeiro, donde pasar las tardes junto al mar, con una selección de cócteles o champán y acompañarlo de tapas y marisco. Los momentos para cuidarse y relajarse están reservados para Tivoli Spa, que también ha reabierto sus puertas. El nuevo brunch de los domingos en Bar Azur entre las 12 y las 15 horas con el océano Atlántico como telón de fondo y un menú en el que elegir desde marisco a una amplia selección de platos calientes. Las nuevas experiencias gastronómicas incluyen picnics en la mejor parte del jardin con vistas al mar, en la cima del acantilado de Vale Covo, y cenas para dos a la luz de las velas servidas en lo alto del acantilado, con un menú degustación preparado por el chef Bruno Augusto.

La experiencia de pasar unos días en Tivoli Marina Vilamoura va más allá de un merecido descanso frente al Atlántico junto a una de las marinas más reconocidas de Portugal. La combinación de su ubicación única, entre la playa y el puerto deportivo, y una variedad de servicios, como el Tivoli Spa, el Tivoli Shape, unido a la excelente y variada oferta gastronómica de Peppers Steakhouse o Purobeach Vilamoura, convierten a este hotel en un destino memorable.

Para una escapada familiar y encontrar una aventura realmente inspiradora, son idóneas las acogedoras y cómodas instalaciones de Tivoli Marina Portimão. Ubicado sobre el puerto deportivo de Portimão y al lado de la reconocida Praia da Rocha, cuenta también con una piscina de agua salada, que ofrece una experiencia única. Para comer y cenar sin salir del hotel, el restaurante Deck ofrece un menú de cocina algarviana y una vista única de la desembocadura del río Arade y del castillo de Ferragudo.

Todas las instalaciones abiertas cumplen con la garantía de recibir a los huéspedes con todas las medidas de higiene y seguridad, a través de la implantación del programa Feel Safe at Tivoli, que complementa el sello "Clean & Safe", otorgado por Turismo de Portugal a todos los hoteles de la marca.

Gracias a este programa todos los hoteles proporcionan una estancia especial en un entorno totalmente seguro en el que se han redifinido las experiencias en torno a diez líneas de actuación que responden a las necesidades de los clientes en el contexto de la pandemia de COVID-19. El plan de medidas abarca todos los aspectos que permiten que los hoteles abrir con la máxima seguridad, adaptando los servicios desde la llegada, pasando por el servicio en las habitaciones, la restauración y las actividades de ocio; con el refuerzo de los procesos de limpieza y desinfección, la comunicación y los servicios digitales, hasta las nuevas distribuciones de los espacios para garantizar la distancia interpersonal.