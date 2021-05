Los beneficios del chocolate, las semillas y los frutos secos en la práctica deportiva

miércoles 19 de mayo de 2021 , 10:05h

Con los gimnasios ya abiertos y el verano a la vuelta de la esquina, lo que más apetece es hacer deporte y ponernos a punto tanto en actividades indoor como outdoor. Para combatir la fatiga post-entrenamiento, el chocolate es uno de nuestros principales aliados, que actúa además como antidepresivo natural y ayuda al desarrollo muscular, pero si le añadimos semillas y frutos secos, todos esos beneficios se potencian y surgen otros, como nos cuentan Héctor Martín Portela, entrenador personal y CEO de Team Fit Madrid, Moncho López de Levaduramadre Natural Bakery e Isabel Félez, responsable y fundadora de Chocolates Artesanos Isabel.

Pese a los grandes beneficios que tienen las semillas, no acostumbran a estar muy presentes en la alimentación. Héctor Martín Portela, entrenador personal y CEO de Team Fit Madrid, es un gran fan de las mismas por su aporte en vitaminas, fibra, minerales como el hierro, magnesio, fósforo y zinc o ácidos Omega 3 y 6 que protegen el corazón: “Es importante que nos familiaricemos con semillas como las de lino, sésamo o chía y las incorporemos a nuestra alimentación, que recomiendo masticar mucho porque no son fácilmente digeribles y además así, estaremos extrayendo gran parte de sus nutrientes, yo suelo incluirlas en desayunos y meriendas, me preparo un bol con queso batido o yogur y le añado fruta y un par de cucharadas de estas semillas. También le podemos añadir un poco de chocolate negro en polvo o en trocitos”.

Quizás por este chute de energía que supone mezclar chocolate, semillas y frutos secos para enfrentarse a la actividad deportiva, desde hace unos años están de moda en Estados Unidos unos snacks llamados fruity flapjacks que puedes encontrar en España en las tiendas y panaderías de Levaduramadre, una rica combinación de avena, semillas y frutas que nos ayudará a prepararnos antes del ejercicio y a recuperarnos después: “Conjugan lo mejor de las galletas y las barritas energéticas en un único producto, con poca grasa y muchos hidratos de liberación lenta (avena y pasas) perfectos para el ejercicio intenso. Tanto la avena como la harina de trigo o las frutas deshidratadas con las que hacemos los flapjacks (también con chocolate) contienen los nutrientes necesarios para que mantengamos el nivel de glucógeno en sangre durante el entrenamiento. Su aporte de Omega-3 previene lesiones musculares y dolores articulares, acelerando la recuperación y aumentando el rendimiento aeróbico” – nos comenta Moncho López, propietario de Levaduramadre y un auténtico adicto al crossfit.

Además de los flapjacks de chocolate y semillas que prepara Moncho, en el obrador de Isabel Félez en Alcorisa (Teruel), elaboran unas chocolatinas que lo incluyen todo: “Chocolate, semillas y frutos secos como pistachos, pipas, semillas de girasol o avellanas en carrés varios y formato crackers, que por su pequeño tamaño, pueden llevarse en la mochila cuando vamos al gimnasio o salimos a correr, los hacemos de chocolate negro 75%, chocolate blanco crujiente, etc… y todos sin soja, gluten o lactosa”. Su empresa, Chocolates Artesanos Isabel, ha recibido multitud de premios en los últimos años y es todo un referente en el mundo de los chocolates ecológicos: “El chocolate es felicidad, provoca en nosotros lo mismo que el deporte, una sensación placentera y agradable gracias a sustancias como la anandamina o la feniletilamina que nos hacen sentir bien, por eso casan tan bien y nos aportan no solo salud física, también emocional”.

