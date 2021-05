Tina, el musical sobre y de Tina Turner llega a Madrid

miércoles 19 de mayo de 2021 , 10:00h

‘TINA’, la gran producción musical de Stage Entertainment que triunfa en Broadway y el West End londinense, llega al teatro Coliseum de Madrid.

Estreno el 1 de octubre

Con la crítica internacional a sus pies y producido con la colaboración de la propia Tina Turner, ‘TINA’ es fuerza, coraje, empuje, valentía.

La historia de una mujer que fue capaz de vencer todos los prejuicios de sexo, raza o edad sin traicionarse jamás a sí misma.

Recorre la vida de esta heroína contemporánea a través de sus icónicas canciones: "What´s love got to do with it", "Proud Mary", "Private dancer", "River Deep - Mountain High" o, por supuesto, la mítica "Simply the best".

Sin duda, TINA es un musical lleno de energía positiva.

EL MUSICAL

Este musical es la historia del sonado regreso de una mujer que se atrevió a desafiar los límites del racismo, sexismo y la discriminación por edad para convertirse en la reina mundial del Rock and Roll. TINA, el musical de Tina Turner es una celebración de la resistencia y una inspiración del triunfo sobre la adversidad.

TINA, el musical escrito por Katori Hall, ganadora de un premio Olivier, y dirigido por Phyllida Lloyd, cuenta con muchos de los temas más conocidos de la artista, siendo la propia Tina coproductora del musical.