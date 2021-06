Cine taiwanés en FILMADRID con Ohong Village

viernes 04 de junio de 2021 , 10:36h

El 12 de junio a las 18 horas en la sala 2 de la Filmoteca Española, Antiguo Cine Doré, se presentará la película “Ohong Village” del director de cine taiwanés Lungyin Lim, gracias a la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España, en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Madrid FILMADRID…

Con un enfoque semidocumental “Ohong Village”, es el primer largometraje del director Lungyin Lim, y narra la historia de un joven de pueblo que busca un hogar al que no puede volver. Realizado en formato de súper 16mm, la película está ambientada en uno de los pueblos más remotos del suroeste de la isla destacando el gran simbolismo de la cultura tradicional de Taiwán. Abordando temas como el choque generacional, la economía cambiante y las creencias religiosas la película está enmarcada en una naturaleza desafiante que se hunde de manera metafórica y literal formando una expresión única dirigida al público internacional.

El director Lungyin Lim, nació en Fengyuan (Taiwán), ha desarrollado su carrera como director de cine, director de fotografía y fotógrafo profesional. Realizó sus estudios de dirección cinematográfica en la República Checa. Inició su carrera dirigiendo diversos cortometrajes que han sido seleccionados en varios festivales internacionales como el Festival Internacional de Cine de Williamsburg, el Festival Internacional Ostrava Kamera Oko de República Checa, entre otros.

FILMADRID nace en el año 2015 con el objetivo de descubrir directores noveles y largometrajes inéditos dentro del paisaje cinematográfico contemporáneo, promoviendo la visibilización de un cine de autor. En su completo programa los largometrajes de jóvenes talentos a nivel internacional conviven junto a los más recientes trabajos de cineastas reconocidos, generando una sinergia intergeneracional. Como una de las actividades del festival, previo al estreno de “Ohong Village”, se proyectará en el auditorio de La Casa Encendida la película “Dust in the Wind” (1986), del director taiwanés Hsiao Hsien Hou, estableciendo un diálogo entre ambas películas y mostrando la influencia que “Dust in the Wind”, perteneciente a la llamada Nueva Ola del cine taiwanés, ha tenido en el director Lim y en la realización de su primer largometraje. “Dust in the Wind” es la historia de amor de una joven pareja que se desarrolla a principios de los años 80, en un pueblo del noreste de Taiwán.