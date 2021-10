La directora taiwanesa Zero Chou presenta en Madrid un ciclo de cine inédito en España.

lunes 04 de octubre de 2021 , 10:33h

La Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España y el Ministerio de Cultura de Taiwán, en colaboración con la IV edición del Spain Moving Images Festival (SMIF) y gracias a Hervest Production, presentan del 2 al 10 de octubre el Focus “Zero Chou, En los límites del deseo” en el que podrán verse cuatro largometrajes dirigidos por esta aclamada cineasta taiwanesa, una de las principales representantes del Movimiento LGTBIQ en el cine asiático, en formato online a través del canal de la página web del festival https://smifest.com/

Este Focus rinde homenaje a la directora Zero Chou, una de las figuras más importantes del nuevo cine taiwanés. Con una filmografía ampliamente conocida, esta directora ha dedicado toda su carrera profesional a representar el movimiento LGTBIQ en Asia y en el panorama cinematográfico internacional. A través de este Focus retrospectivo que hace especial énfasis en su filmografía, podrán verse por primera vez en España cuatro de sus largometrajes de ficción, entre ellos, la premiada “Spider Lilies”, ganadora del Premio Teddy a la mejor película de temática LGTBIQ del Festival Internacional de Cine de Berlín en 2007; “Drifting Flowers” (2005); “Ripples of Desire” (2012), y su más reciente película “Wrath of Desire” (2020). Dentro de las actividades complementarias del Focus se podrán ver a través del canal de su página web dos encuentros teóricos: el primero concedido a las directoras Marta Arribas y Ana Pérez en el que se profundiza sobre la creación audiovisual de la directora Zero Chou. Y el segundo, con el profesor David Asenjo Conde, en el que se profundiza sobre la importancia del género en su filmografía, sobre los referentes de creación audiovisual en el cine de la directora Chou.

Sobre la directora:

Zero Chou, es una directora y guionista taiwanesa y una de las más destacadas figuras del nuevo cine de Taiwán. Realizó estudios en la Universidad Nacional de Chengchi en donde obtuvo la Licenciatura en Filosofía. Ha dedicado toda su carrera profesional a representar al movimiento LGTBIQ en Asia y en el extranjero, siendo la única directora taiwanesa abiertamente lesbiana. Sus películas destacan por transmitir una carga filosófica profunda a través del realismo de sus personajes. Junto a su socio y director de fotografía de sus películas ha lanzado el proyecto RainbowAround, con el objetivo de producir seis películas sobre la comunidad LGTBIQ en diferentes ciudades asiáticas. Es la única directora taiwanesa invitada a ser miembro de los premios Oscar de la Academia Cinematográfica en 2019.

Sobre el Festival:

El Spain Moving Images es el festival de creación audiovisual, cine y videoarte asiático de Madrid, dedicado a pioneros, artistas y movimientos emergentes de Asia. Con un ojo puesto siempre en clásicos y pineros, se plantea como plataforma ideal para dar a conocer las obras y creadores audiovisuales contemporáneos más relevantes y vanguardistas de Asia. Es el único certamen de cine asiático que se celebra en Madrid organizado por la Asociación de Industria del Cine Asiático en España y América Latina (AFIAS). Sitio oficial del Festival: https://smifest.com/