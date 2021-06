Harinas para preparar horchata y batidos saludables

martes 08 de junio de 2021 , 21:18h

Llega el calor y apetece una bebida refrescante, pero queremos que sea natural y saludable y que tenga mucho sabor. nut&me, la marca 100 % española especializada en frutos secos, frutas deshidratadas, frutas desecadas, semillas y superalimentos, quiere ponérnoslo fácil. A través de su página web, y para completar su gama de harinas –uno de su top ventas, y más desde que durante el confinamiento medio mundo se lanzó a preparar pan casero–, nos ofrece dos nuevas variedades: la harina de chufa y la de coco. Completamente naturales, ambas están libres de aditivos, conservantes y azúcares añadidos y son bajas en sal.

DOS SABORES MUY VERANIEGOS

La harina de chufa es un alimento vegetal extraído de este pequeño tubérculo de sabor dulce y agradable con origen en Valencia, donde existe la Denominación de Origen protegida. Con ella es posible no solo prepararse una deliciosa horchata casera, libre de azúcares añadidos, también será el ingrediente estrella de unas originales tortitas para el desayuno o unas galletas ricas en fibra para la merienda. Como todas las harinas de nut&me, es un producto vegano. No contiene alérgenos, conservantes, aditivos ni azúcares añadidos –apta para diabéticos– y es muy baja en sodio (sal) natural. Además, no tiene gluten, por lo que es perfecta para personas celíacas.

Por su parte, la harina de coco se elabora con la pulpa blanca de esta fruta, triturada hasta que queda bien fina. Cada vez se emplea más en cocina, ya que es una alternativa baja en hidratos de carbono y alta en fibra digestiva y grasas saludables. La harina de coco de nut&me es una alternativa a la harina de trigo, 100 % natural –libre de aditivos, conservantes y azúcares añadidos–, vegana, idónea para la dieta keto y apta para diabéticos y en menús kosher y halal. No contiene lactosa, soja, gluten ni sal añadida. Versátil y muy combinable con otros ingredientes, la harina de coco aportará un toque de sabor tropical único a tartas, galletas, bizcochos, crepes, magdalenas, etc.

El resto de la gama de harinas de nut&me está integrado por las de almendra extrafina, en formato de 1 kg, especial para pastelería –100 % almendra natural molida–; de avellana tostada; de arroz, que según varios estudios, ayuda a controlar el colesterol, además de ser fuente de antioxidantes, y que es idónea para espesar las salsas en los platos salados; de garbanzo –que, si se mezcla con agua, adquiere la consistencia del huevo y puede utilizarse en una tortilla vegana–; de avena –con un alto contenido en fibra, el cual da sensación de saciedad, ideal para las dietas de adelgazamiento–; de castaña –con muy bajo contenido en grasas y azúcares y muy pocas kcal, por lo que es un aliado en dietas de adelgazamiento– y de quinoa, un superalimento que ahora se puede disfrutar también en forma de harina. Con ellas es posible crear infinidad de platos, tanto dulces como salados. ¡La imaginación es el límite!

nut&me ofrece además proteína de almendra, que permite enriquecer nuestra dieta con un extra de proteínas de forma muy sencilla: basta con añadirla a nuestra bebida favorita, como zumos o batidos, o a platos tanto dulces como salados. Se trata de un suplemento alimenticio interesante a la hora de aumentar o mantener la masa muscular, que además es apto para veganos.