Consejos para cuidar los labios del calor

martes 08 de junio de 2021 , 21:15h

Ya empieza a notarse la subida de temperaturas y nuestros labios, como ocurre con el frío, empiezan a resentirse, a sentirlos más secos y agrietados. Para cuidarlos y que esto no ocurra, aquí van tres consejos de Zao Make Up y California Mango, que además lanzan sus propuestas en labiales para esta temporada estival, incluyendo un aceite y exfoliante en el caso de la firma francesa.

Para tener unos labios jugosos y sexys durante todo el verano, lo primero que debemos tener en cuenta es la hidratación, estos tienden a deshidratarse mucho más que otras áreas del rostro ya que su capa externa es más fina y diferente: “Es una zona mucho más sensible que sufre no solo con el calor, también con la sal marina, con el viento y cómo no, con la exposición prolongada al sol” – nos cuenta Víctor López, del grupo TH Cosméticos, que distribuye la firma norteamericana California Mango en España. Desde Zao Make Up, remarcan la importancia de protegerlos con diversos cosméticos: “Sobre todo, aquellos que sean naturales a partir de extractos de plantas y que ayuden a regenerar la piel que los cubre y a calmarlos en caso de grietas o tiranteces”.

Consejos para cuidar nuestros labios del calor y la sequedad

Aunque no lo creas, tus labios también necesitan protector solar ya que estos no producen tanta melanina: en este sentido, el Lip Balm (bálsamo) de California Mango es perfecto ya que cuenta con factor SPF15 que lubrica y humedece de forma instantánea, con extracto de mango, coco y cacao, cera natural de abejas y vitamina E para una rápida sanación en caso de estar ya agrietados. Todo 100% ecológico.

Cuidado con fumar demasiado, que envejece nuestros labios, y también con los agentes tóxicos que nos rodean, tanto en productos de higiene como en los propios cosméticos, de ahí la insistencia en recalcar el uso de productos ecológicos y naturales sin parabenos, siliconas, etc.

La firma Zao Make Up cuenta entre sus cosméticos para el cuidado de los labios con un exfoliante, ya que este es otro de los puntos importantes que no debemos saltarnos, para eliminar células muertas e impurezas y que debe realizarse una vez a la semana: “Nuestro stick exfoliante elimina la pequeña piel muerta de los labios gracias al polvo orgánico de arroz que contiene, además de hidratar y alisar con la ayuda del aceite de ricino y carnauba”.