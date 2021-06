España está abierta para ti, la nueva campaña de Iberia para reactivar el turismo

miércoles 09 de junio de 2021 , 10:31h

El Gobierno español levantó algunas restricciones para la llegada de turistas a España. Así, las personas que hayan sido vacunadas con los compuestos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento y la OMS ahora podrán viajar a España sin necesidad de ninguna prueba adicional.

Coincidiendo con esta noticia, Iberia anunció su programa de verano con América Latina y, además, hoy lanzado una campaña de marketing en varios mercados internacionales para reactivar el turismo hacia España.

En concreto, Iberia ha programado esta campaña hasta el 18 de junio en los mercados de Alemania, Francia, Italia y Suiza en Europa, Israel, y en Colombia y México en América Latina

Spain is open for you, L’Espagne vous ouvre ses portes, La Spagna ti aspetta a braccia aperte, Spanien öffnet seine Türen y España está abierta para ti… son los titulares de esta campaña de Iberia que invita a los turistas internacionales a descubrir el lugar donde la belleza hace historia, donde la arquitectura se convierte en escultura y donde las horas se cuentan en tapas.

“Estamos apostando muy fuerte por reativar el turismo, con un programa de vuelos muy ambicioso para este verano. Estamos preprarados para volar, para conectar el mundo con España y nuestros clientes en mercados internacionales tienen que saber que España e Iberia les esperan con los brazos abiertos”, señala Gemma Juncá, Directora de Marketing y Marca de Iberia.