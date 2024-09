Iberia lanza su nueva campaña de destinos para septiembre

lunes 02 de septiembre de 2024 , 08:53h

Iberia lanza su tradicional campaña de precios de final de verano para hacer más llevadera la “vuelta al cole” y que podamos pensar en las próximas vacaciones. Hasta el 23 de septiembre, los viajeros podrán elegir su destino ideal y a los mejores precios.

Ya se han puesto a la venta los billetes para los clientes logados en iberia.com y a partir del día 2 de septiembre estará disponible para todo el mundo y en todos los canales.

La aerolínea ofrece vuelos a 140 destinos de todo el mundo, estos días con precios únicos:

Vuelos entre distintas ciudades de España, como Sevilla o Ibiza, desde 23 euros por trayecto.

Y al resto de Europa desde 28 euros por trayecto, entre ellas grandes capitales como París, Londres, Roma o Lisboa, entre otros.

Esta oferta también incluye rutas de larga distancia: vuelos a destinos en EEUU como Nueva York, Miami o Los Ángeles desde 184 euros por trayecto.

Iberia vuela a 18 destinos en 16 países de América Latina, y todos ellos están incluidos en esta promoción. Así, será posible viajar a San Juan de Puerto Rico, Bogotá o Río de Janeiro desde 242 euros por trayecto.

Asia es la gran novedad de este año. En diciembre del año pasado la aerolínea estrenó los vuelos a Doha, en Qatar, y el próximo 27 de octubre iniciará los vuelos a Tokio. Ambos destinos están incluidos, por supuesto, en esta campaña de precios especiales con billetes desde 358 y 366 euros por trayecto respectivamente.

Y si el cliente prefiere experiencias completas para no complicarse, puede decantarse por reservar vuelo + hotel o vuelo + alquiler de coche, todo junto, de forma que resulta más económico que por separado. Por ejemplo, vuelo de ida y vuelta a Londres + 2 noches desde 159 euros. Vuelo de ida y vuelta Nueva York + 3 noches de hotel desde 569 o vuelo a Milán + 3 días de alquiler de coche desde solo 99 euros.

​Esta oferta es válida para compras desde hoy hasta el 23 de septiembre, para volar desde hoy mismo hasta el 6 de junio de 2025. Puedes consultar todas las condiciones, así como realizar la reserva y compra de los billetes en iberia.com y la app de Iberia.

Origen: situación cotidiana; destino: emoción y aventura

Para dar a conocer esta campaña de precios Iberia ha diseñado una campaña de Marketing diferente que apela al placer de viajar con juegos de palabras que combinan origen y destino. Estos responden al momento vital en el que se encuentra el cliente y su posible destino ideal. Por ejemplo:

- Origen: vuelta al cole; destino: vuelta y vuelta.

- Origen: parque de bolas; destino: parque zen.

- Origen: teletrabajo; destino: telesilla.

- Origen: papeleo; destino: origami.

- Origen: ASAP (as soon as possible); destino: OMG (Oh, my God!)

- Origen: gran marrón; destino: Gran Cañon.