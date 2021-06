Forward_MAD, iniciativa para convertir a Madrid en el primer destino de lujo de Europa

miércoles 09 de junio de 2021 , 11:01h

Desde hace unos años, la capital de España es el objeto de deseo de las principales cadenas hoteleras de lujo, que ya cuentan con establecimientos abiertos, o a punto de hacerlo, en una ciudad que tiene tres de las pinacotecas más importantes del mundo y está conectada por alta velocidad con casi una veintena de urbes españolas, cuatro de ellas declaradas Patrimonio de la Humanidad, Sin embargo, todos estos atractivos no han conseguido posicionar a Madrid entre los indiscutibles destinos europeos del turista de lujo, debido a que la oferta no está suficientemente desarrollada y cohesionada para este segmento.

Es en este contexto crítico para el futuro del modelo turístico de Madrid en el que nace Forward_MAD. Se trata de una iniciativa novedosa impulsada por Fabián González, con una dilatada experiencia en empresas turísticas nacionales e internacionales, y que desde un planteamiento disruptivo diseñará una hoja de ruta que guíe a Madrid hasta situarla en la Premier League del turismo de lujo internacional.

En este sentido, Forward_MAD, que cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento y Turespaña, se constituye como una ambiciosa herramienta de conocimiento para identificar los drivers que elevarán la calidad del turismo en Madrid. Para ello, realizará una aproximación multidisciplinar con el fin de propiciar un debate alternativo al habitual y capaz de ofrecer soluciones factibles al reto de convertir a Madrid en el principal destino de moda del turismo premium continental.

«Madrid está en disposición de ocupar una mejor posición en el panorama mundial del turismo de lujo y, de hecho, ya está cambiando la percepción que hasta el momento se tenía de la ciudad. Recientemente, el prestigioso diario económico Financial Times afirmaba que ha desbancado a Barcelona como primer destino premium de nuestro país. Pero le falta algo, y eso es lo que vamos a aportar desde Forward_MAD: cómo articular el tejido empresarial del lujo de Madrid en una propuesta de valor conjunta, única, completa, innovadora y diferente en el marco de un modelo de negocio sostenible», señala el fundador de Forward_MAD.

Forward_MAD permitirá obtener una radiografía global del sector turístico del lujo en Madrid, a través de un proceso de mapping, que definirá las fortalezas, debilidades y carencias de la capital para situarse a la vanguardia e integrarse en el circuito de los destinos de lujo internacionales. La consecución de este objetivo se articulará en torno a dos hitos.

Por una parte, un espacio de reflexión y debate diseñado con la forma de un think tank, que reunirá a los principales expertos nacionales en las industrias implicadas (hotelería, restauración, aviación, shopping, ocio, etc.). Se trata de un nutrido grupo de directivos conocedores de las dinámicas del mercado español en toda la cadena de valor turística. Algunos, como Iberia, Renfe, Paradores, Meliá, Abadia Retuerta, Made for Spain and Portugal, Focus on Women, Spain Collection, Galería Canalejas o Real Madrid, entre otros, ya han comenzado a trabajar en esta puesta en común. Este comité de expertos, líderes en sus segmentos de actividad, posibilitará la generación de una hoja de ruta para convertir a Madrid en el principal enclave de lujo de Europa.

Y, por otra parte, Forward_MAD promoverá un encuentro presencial en Madrid, del 13 al 15 de octubre, donde reunirá a una importante nómina de ponentes de empresas y entidades internacionales (como Relais & Chateaux, Accor, Gestair,Turismo de Dubai, Traveller Made, Silversea Cruises o Quintessentially, entre otras marcas internacionalmente reconocidas y renombradas) y en cuyo programa se debatirán los desafíos inminentes, se compartirán estrategias y se analizarán las tendencias futuras. Así, este hub se convertirá en un punto de interconexión de Madrid como destino de lujo con sus mercados de origen, poniendo en relación a los dos extremos de esta cadena de valor. Con un formato original, que supera el clásico modelo B2B, este encuentro sentará las bases para la transformación de Madrid como destino de lujo mundial.

«La pandemia ha puesto en el punto de mira este sector, porque tradicionalmente ha sido uno de los motores económicos de nuestro país y debe seguir siéndolo, pero para ello hay que apostar por un modelo de turismo integrado, de sinergias entre las distintas industrias y players implicados, que redunde en el beneficio de la marca Madrid y que esté en sintonía con la agenda 2030 y los ODS», concluye Fabián González.