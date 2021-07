Everything under the sun, un film de Levi's con Kimberley Tell y Gomz

jueves 08 de julio de 2021 , 11:22h

Everything under the sun, un film dirigido por Larry Balboa, cuenta una historia de amistad de verano entre los dos artistas que se encuentran durante sus vacaciones en un resort de estilo vintage.

Podemos ver a Kimberley Tell y Gomz disfrutando de momentos inolvidables mientras combinan las últimas tendencias de estilo de Levi’s.

La alegría de la época estival se transmite en esta aventura a través de looks holgados y desenfadados, prendas sostenibles y vivos colores. Destacan también las prendas de estilo dual gender y los complementos como los bucket hats, las chanclas y las sling bags.

TENDENCIAS DE VERANO

Camisas con prints flores y llamativos colores. Bermudas y shorts denim, combinados con sandalias realizadas en materiales sostenibles, y bucket hats de explorador. Presentamos nuevas Trucker Jackets de verano e icónicos jeans como el Ribcage y High Loose para ella, y el 551®Z Authentic Straight para él.

DUAL GENDER

Ahora todo el mundo está buscando maximizar su comodidad sin dejar de mantener el estilo. Nuestra colección Red Tab™ Sweats, Sweatpant y Sweatshort, está realizada con algodón súper suave y presenta una amplia gama de colores. Estas sudaderas, pantalones y camisetas ultra cómodas se pueden mezclar y combinar entre ellas con los distintos pantalones. Tienen un estilo vintage y y un fit relajado.

Levi’s® manteniendo como siempre el apoyo y compromiso con los jóvenes talentos. En esta ocasión ha colaborado con dos de los nuevos representantes de la escena musical:

KIMBERLEY TELL: ACTRIZ Y COMPOSITORA

Kimberley Tell nace en Lanzarote pero tiene sangre danesa e inglesa. La canaria es una joven compositora, escritora y cantante; además de actriz de televisión, teatro y cine, conocida por interpretar papeles en ‘Hierro’ o ‘Buscando el Norte’, entre otros.

En el ámbito musical, Kimberley Tell no deja de sorprender a todo el mundo con su elegante reintrepretación del indie pop y el neo soul. La posibilidad y el encanto de su música, así como su buen gusto para elegir melodías limpias y atractivas, son algunos de los detalles de su rico sonido, que no solo va camino de hacerse un hueco destacado en la escena musical patria, sino que demuestra que no le teme a ningún género.

Antes de acabar el 2020 la cantante canaria nos regalaba su último sencillo “No hard feelings”, tras haber publicado a finales de junio su primer EP, titulado “135”, un conjunto de canciones que amplían el abanico de recursos musicales de Kimberley Tell con una aproximación al urbano y lo melódico. Todas ellas producidas por su productor de confianza Matias Eisen.

Para este 2021, Kimberley Tell tiene guardado un nuevo proyecto musical que irá viendo la luz a lo largo del año y en donde la artista canaria nos seguirá mostrando ese talento multidisciplinar que esconde. "Emoji" es el nuevo adelanto de todo lo que viene.

GOMZ: MÚSICO, CANTANTE Y COMPOSITOR

Raúl Gómez (Coria del Río, Sevilla), violinista, pianista, cantante y compositor.

Su voz salta a la fama nada más alcanzar la mayoría de edad durante el talent show “Número 1”, emitido en Antena3. Experiencia que le sirvió para telonear a James Arthur durante su gira en España (2014). Tras mudarse a Londres, donde cantó en las 3 sesiones del Carols Show en Wembley Arena entre otras múltiples actuaciones, volvió a Madrid para presentar “Tu canción”, tema que representó a España en Eurovisión (2018). Desde entonces no ha dejado de componer junto a artistas pop de referencia como Goodboys, Lola Índigo, Danna Paola, Irama, etc.

Días antes del estado de alarma, lanza su primer EP “07:03”, consiguiendo sonar en radios nacionales como Canal Fiesta o el Global Show de 40 Principales y posicionar sus singles en las principales listas de reproducción de plataformas digitales.

A finales de junio (2021) colgó el cartel de sold out en sus dos conciertos consecutivos en Madrid. GOMZ presenta un proyecto con vocación mainstream cargado de contrastes: letras escritas desde la soledad arropadas por producciones uptempo.