SPARK, el laboratorio de ideas de Les Roches, integra un nuevo socio, la startup Identy.Art

martes 27 de julio de 2021 , 10:14h

El gran laboratorio de ideas creado para mostrar y testar nueva tecnología, desarrollar proyectos e impulsar el crecimiento del sector hospitality, SPARK Innovation Sphere by Les Roches, integra este año un nuevo socio colaborador, Identy.Art. La startup, apuesta por el arte digital protegido y de acceso controlado, con el objetivo de mantener el valor de los activos y ofrecer a los artistas digitales una forma de vender sus obras de forma segura. Identy.Art se une a la red de partners de la esfera de gestión e innovación hotelera en Les Roches, aportando sus desarrollos tecnológicos más recientes los cuales serán puestos a prueba, investigados y evaluados por los alumnos en un contexto educativo e interactivo.

Identy.Art se ha presentado en el campus de Les Roches Marbella, en un evento al que asistieron algunos de los artistas participantes de este proyecto con el objetivo de mostrar al mundo esta nueva corriente artística. El criptoarte, también conocido como activos digitales no fungibles (NFT), romperá con el “statu quo” del mundo del arte, ofreciendo infinitas formas de divulgación en espacios no convencionales. Uno de estos artistas, el granadino Javier Arrés, es el primer criptoartista que utiliza Identy.Art: “Como artista, elijo utilizar en mis obras una paleta de colores que me representa y que manda el mensaje que quiero transmitir. Gracias a IdentyArt, los artistas tenemos una forma de exponer nuestras obras tal cual las hemos creado, sabiendo que tanto coleccionistas como espectadores las verán cómo debe ser. Es la única forma de preservar la fuerza de la obra digital.”

Después de seis meses de vida de SPARK, el director general de Les Roches Marbella, Carlos Díez de la Lastra, asegura que “son los alumnos los que toman el protagonismo de SPARK, teniendo la oportunidad de crear su propia empresa a la vez que pueden completar sus estudios y trabajar en proyectos innovadores con las marcas colaboradoras”.

Este espacio de innovación que fomenta la preincubación e incubación de startups que crean disrupción en la industria del hospitality, también tiene el objetivo de aportar acceso al conocimiento de expertos, asesores e inversiones para que los nuevos talentos puedan llevar sus ideas hacia el mercado de manera sostenible y rentable.

Su objetivo, afirma Susana Garrido (MBA), directora de Programas de Digitalización & Educación General y profesora de Marketing de Les Roches Marbella, es “crear empresas rentables y sostenibles alrededor de cuatro valores: crecimiento lento y orgánico, valor social añadido, sostenibilidad, y por último y más importante, el elemento de la empatía y la humanidad”.

Fusión de la tecnología vertical y el sector hospitality

Enfocándose en las tecnologías del mañana, más conocidas como tecnologías verticales, y descubriendo nuevas maneras de servir a los clientes, SPARK aporta otras formas de pensar y de ver el futuro del hospitality a través de la exploración en colaboración con socios de esta industria.

Identy.Art, expertos en imagen analógica y en procesos de digitalización, ha lanzado una tecnología para asegurar la creación, distribución y propiedad del arte digital, poniendo el acento en preservar la identidad del artista y la autenticidad de la obra, y respetando los colores originales. Su tecnología está basada en Blockchain para que los artistas puedan registrar sus obras de arte bajo el activo digital NFT y, de este modo, mantener el control absoluto sobre su obra. Del mismo modo que los creadores ponen un valor sobre su obra y pueden venderla, los coleccionistas que las compran obtienen la propiedad del NFT. El NFT es un activo digital único e incorruptible que identifica como propietario de la obra a la persona que la compra, consiguiendo así, que la obra original sea posible en el arte digital de una manera segura y comprometida con el planeta.

Pioneros en responsabilidad medioambiental, desde Identy.Art son conscientes del coste ecológico que supone cada transacción en Blockchain. Por ello, desarrollan una tecnología para trabajar desde la eficiencia energética, devolviendo en renovables el doble de energía que se consume en cada transacción. De esta manera, consiguen que cada operación tenga lugar en una red de servidores que funciona con energía 100% limpia.

“Nuestra misión es proteger el valor del activo artístico y promover nuevas formas de expresión y divulgación artística”, asegura Cruz Guijarro Herrero, CEO de Identy.Art, que agradece su incorporación como socio colaborador: “Para nosotros es emocionante poder trabajar con Les Roches Marbella creando espacios de exposiciones en el sector hospitality a través de activos digitales que garantizan la seguridad, autenticidad y calidad, apostando así por un arte digital protegido y de acceso controlado que mantiene el valor del arte”.