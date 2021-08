La región de Aude, lugar de castillos majestuosos y abadías ancestrales

lunes 02 de agosto de 2021 , 10:38h

Castillos, abadías y ciudades medievales comparten la historia y crean el magnífico patrimonio del País Cátaro, pero eso no es todo. A ello, esta temporada se suman novedades tan interesantes como la celebración del 340 aniversario del Canal du Midi o la inauguración del nuevo Museo Narbo Vía diseñado por Norman Foster. Situado en la región de Aude (en el sur de Francia) y a apenas unas horas de España, este destino ofrece hasta 22 lugares de interés, además de símbolos y testigos de la memoria y la vida.

A las cruzadas, vestigios fascinantes, impregnados de valores de resistencia, tolerancia, conquista o rebelión se suma la belleza y el carácter tan identificativo de los paisajes y nuevas propuestas que hacen del Aude una visita imprescindible

Bienvenido al país de las grandes y pequeñas historias, de los castillos majestuosos, de las abadías ancestrales y de los adoquines milenarios, desgastados por generaciones de caminantes a lo largo del tiempo. En el Aude, nunca se han apagado las voces de los pueblos que antaño poblaban un territorio que se extendía desde las orillas del Mediterráneo hasta las mesetas del Lauragais. La historia de la epopeya cátara, única, fascinante y a veces cruel, se distingue de todas las demás y da lugar a una red de sitios excepcionales, que invitan a viajar al corazón de este período agitado de la historia. Quéribus, Carcassonne, Peyrepertuse, Termes... 8 sites del País Cátaro que juntos forman la candidatura a la prestigiosa lista del patrimonio mundial de la humanidad de la UNESCO.

Pero recorrer el Aude significa seguir las huellas de los romanos, visigodos y cátaros. Realizar un viaje igual de emocionante que conmovedor con sabor a viento, sol y garriga. Antiguo o medieval, su paseo le llevará desde las proezas arquitectónicas de las ciudadelas de vértigo, hasta las conmovedoras tumbas del Moural des Morts, desde las profundidades del horreum de Narbonne, hasta la atmósfera contemplativa de las abadías de Saint-Papoul o Fontfroide.

Carcasonne y los 7 centinelas de la montaña, los nuevos candidatos a patrimonio de la UNESCO

De las murallas concéntricas de Termes a los 4 castillos de Lastours, del majestuoso torreón de Quéribus a la vertiginosa escalera de Peyrepertuse, la inimitable atmósfera de las fortalezas cátaras impregna la identidad de toda la región del Aude. Desde su cima rocosa, Puilaurens vigila el macizo de Corbières, al igual que el Aguilar sobre la llanura de Tuchan. Por su parte, las murallas de Montségur protegen la memoria de los que fueron quemados vivos allí, señalando el fin de la epopeya cátara. La magnífica Carcasonne y sus murallas milenarias no dejan de sorprender a los visitantes con sus proezas arquitectónicas, paisajes sinuosos, inexpugnables ciudadelas y vistas impresionantes.

Descubrir doce siglos de historia con luz tenue

La abadía catedralicia de Saint-Papoul (S. VIII), combina arquitectura románica con elementos típicos del gótico languedociano. Su mobiliario barroco, sus piedras funerarias y sus capiteles arcaicos son la prueba de su capacidad para sobrevivir a los tiempos. Pero, ¿Y si esta joya del País Cátaro pudiera descubrirse a la luz parpadeante de las linternas, en la penumbra de la noche del Aude? Los jardines, las galerías del claustro, la iglesia... su sombra se extiende por los pilares de la iglesia abacial, y el sonido de sus pasos amplificado por la atmósfera nocturna aportan un carácter especial a esta visita.

Puilaurens y la leyenda de la Dama Blanca

En las sombras del imponente castillo de Puilaurens, una figura espectral se mueve sobre la Torre de la Dama Blanca. Los susurros de la noche cuentan la triste historia de Blanca de Borbón, envenenada con sólo 22 años por su cruel marido, el rey de Castilla. Desde entonces, cada noche de luna llena, su fantasma vestido con velo blanco ronda la inexpugnable fortaleza de las Corbières.

El calabozo de Quéribus

La historia milenaria de Quéribus se remonta al siglo XI. Situada a 728 metros de altitud y clasificada como monumento histórico, es la fortaleza mejor conservada del país cátaro dominando el pueblo de Cucugnan. Los recintos de 3 niveles, las troneras, el enorme pilar de la sala de ceremonias y muchos otros vestigios, sumados a las construcciones más antiguas, hacen de Quéribus uno de los imprescindibles en Aude. Por la escalera de caracol del acantilado accedes a la terraza panorámica donde es posible contemplar las vistas que se extienden desde el mar hasta las Corbières y los Pirineos.

El castillo de Arques

Fortaleza del siglo XIII, el castillo de Arques y su espectacular torre del homenaje cuadrada son el escenario de una colorida reconstrucción histórica. Durante un fin de semana, las fiestas medievales reviven el ambiente de la época cátara: caballeros, escuderos, damas nobles, taberneros... Todos te esperan, vestidos de pies a cabeza, para un viaje temporal por el corazón del Aude. Festival medieval de Arques: 7 y 8 de agosto.

Los pueblos más bonitos y emblemáticos de Francia

El Aude es sinónimo de un viaje perpetuo entre la tierra y el mar. En el corazón de los viñedos, en paisajes suntuosos, acurrucados en torno a una abadía o un castillo, sus pueblos ofrecen el encanto de un insospechado patrimonio rural, la dulzura de la vida a la sombra de los plátanos y el frescor de la costa.

Alet-les-Bains muestra un bello decorado formado por casas con entramado de madera y restos de murallas, con una magnífica abadía en ruinas. Caunes-Minervois, rodeada por su enorme abadía, es famosa por sus canteras de mármol rojo. Cucugnan se alza orgulloso en un promontorio poblado de viñedos, a los pies del castillo de Quéribus. Con el mar al alcance de la mano y los Pirineos como telón de fondo, Gruissan vive una próspera oferta cultural.

Lagrasse, uno de los pueblos más bonitos de Francia, es una delicia con sus casas medievales y su enorme abadía. Le siguen otros imprescindibles como Rennes-le-Château, un pueblo suspendido con un grandioso panorama; Montolieu, el pueblo de los libros y las artes gráficas; Bages con su excepcional vista a los lagos, el Canigou y los Pirineos; y, cómo no, Termes, enclavado en el corazón de las Corbières salvajes, entre viñedos, rocas y matorrales.

Celebrar el 340 aniversario del Canal du Midi

Toma nota: Este año se celebra el 340 aniversario del fin del proyecto colosal del Canal du Midi, supervisado por Pierre-Paul Riquet bajo el reinado de Luis XIV. Con una longitud de 240 km, de Toulouse a Sète, y Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1996, el Canal du Midi atraviesa el Aude desde las llanuras del Lauragais hasta el litoral mediterráneo, bañando suaves ciudades como Castelnaudary, Carcasonne y Narbonne. El complejo ofrece todo el tecnicismo de las obras de arte que lo recubren: esclusas, puentes, acueductos, etc. Son impresionantes.

Visitar el nuevo Museo Narbo Vía de Norman Foster

Construido en 2019 por Norman Foster, el Musée Narbo Via es el lugar esencial para comprender la antigüedad ciudad romana. A medio camino entre Toulouse y Montpellier, o lo que en su momento constituyó la antigua encrucijada de la Vía Domitia y Aquitania, Narbo Via es mucho más que un museo. Su monumental muralla flanqueada por casi 800 bloques de piedra, la mayoría procedentes de las necrópolis romanas de la ciudad antigua, abre el recorrido. La antigua colonia de Narbona, fundada por los romanos en 118 a.C. constituyó un importante nudo de comunicaciones en la época; y, hoy, es una urbe vital y un nuevo foco cultural gracias al importante legado histórico que reúnen el Museo Narbo Via.

Situado a las puertas de la ciudad, junto al Canal de la Robine, el Musée Narbo Via vincula presente y pasado; y, se organiza según un esquema de líneas puras que mezcla muros estructurales de tierra local compactada con aislamiento y vigas de hormigón prefabricado y en su interior, alberga una colección de más de 10.000 piezas que han devuelto al Narbo Martius el lugar que le corresponde. El yacimiento presenta el Narbo Martius bajo el Imperio Romano en un conjunto de más de 3.000 m², más de 580 piezas y una visión general de las excavaciones actuales en la zona. Se presentan reconstrucciones del antiguo puerto y de monumentos desaparecidos que estimulan la imaginación y la curiosidad de los visitantes. El Narbo Via es mucho más que un museo. Info: Narbo Via 11000 Narbonne.

Practicar senderismo antiguo

El recorrido se inicia en Narbonne, ciudad de arte e historia. Fundada en el año 118 a.C., se encontraba en la Vía Domitia que unía Italia y España. En la plaza central, bajo los desgastados adoquines de la antigua calzada, se hallan las galerías subterráneas del horreum, testigos de la gran maestría arquitectónica de los primeros constructores de la ciudad; mientras que la calle Pont des Marchands es, en realidad, el puente romano. Siguiendo el canal de la Robine hasta La Nautique, se halla el antiguo puerto de la ciudad a orillas del lago, antaño abierto al mar. Avanzamos hasta el año 435 y entramos en la época de las invasiones y la instalación de los visigodos. Desde Villarzel-Cabardès, los paisajes de viñas, garrigas y olivos nos rodean; y, el lavadero y la iglesia catalogada de Notre-Dame de la Lauze nos acompañan en el paseo hasta el Moural des Morts. La apacible necrópolis y sus 42 tumbas de losa de arenisca completan su viaje en el tiempo y el espacio, tras las huellas de los pueblos de la Galia Narbonense, hasta el reino visigodo, en los agitados albores de la Edad Media. Caminar tras las huellas de los visigodos - 7 km. Nivel fácil: 2.30 h aproximadamente.

Descubrir el secreto en la abadía de Fontfroide

El secreto de la rosa perfecta ha sido escondido en un libro por la comunidad de monjes jardineros. Equipado con tu kit de búsqueda del tesoro, deberás resolver el enigma recorriendo las salas de piedra de la emblemática abadía cisterciense de Fontfroide y viajar a través de más de mil años de historia. Claustro románico, arcos góticos, galerías y jardines italianos... Los espacios conservados del espléndido edificio catalogado trasladan al visitante a un apacible ambiente de meditación, donde los ecos de los cantos sagrados traen a la memoria imágenes del pasado.

Sobrevolar los castillos de Lastours

Volando en lo alto del cielo, se abalanzan silenciosamente sobre ti y realizan virtuosas piruetas. Águilas, halcones, búhos, buitres: las aves de presa de Patrice Potier dibujan con su altiva belleza hipnóticas circonvoluciones en el cielo de los castillos de Lastours. Tras el espectáculo, venga a conocer a las majestuosas aves y a los artistas para un debate sobre la biología, el estilo de vida y las especificidades de cada especie. Espectáculo de cetrería Les Ailes de l'Urga: Viernes 06/08 a las 11h y 16h previa reserva - Recepción del Belvédère de Lastours. P.V.P.: 6 € (adulto), 3 € (infantil). Información y reservas:

Museo Spiktri

Spiktri es un museo de arte moderno, al aire libre, destinado a democratizar el talento urbano. Se trata de un universo extraordinario, un planeta imaginario entre el Graffitium y el Gangstarium, con exposiciones temporales al aire libre donde se forjan las culturas y se inventan las tendencias del mañana. Info: Spiktri Street Art Universe, 25 Avenue des Vignerons 11200, Ferrals-les-Corbières.

Museo del Catarismo de Mazamet

Philippe Contal lleva años recorriendo las tierras cátaras día y noche, en una búsqueda insaciable de colores encantadores, fortalezas cautivadoras y paisajes sublimes. Escápese por el tiempo de un "viaje inmóvil", admirando la atmósfera particular de sus cuadros mágicos, que captan el corazón y el alma de las tierras cátaras, tierras de luz. Terres cathares, terres de lumière - De junio a septiembre de 2021 en el Museo del Catarismo de Mazamet.

¿Qué comprar?

Un sombrero en MontCapel

MontCapel es la prueba de que el patrimonio de la región del Aude también está hecho de calor humano y savoir faire. Establecida en Montazels desde 1923, la última fábrica francesa de sombreros de lana de fieltro perpetúa con pasión los gestos ancestrales necesarios para la fabricación de la campana. La visita gratuita de la fábrica es una oportunidad para descubrir la colección intemporal de sombreros y moldes, que permiten la creación de productos originales 100% made in Aude.

¿Dónde dormir?

Castillo para una noche en Couiza

Torres circulares y encanto medieval. Las fachadas de color leonado del hotel-restaurante del Château des Ducs de Joyeuse, y la auténtica y cuidada decoración de las 34 habitaciones con su irreprochable confort, te sumergen en la vida cotidiana de los señores del Renacimiento. Tras un baño en la piscina del hotel, el bar y su impresionante bóveda de piedra te dan la bienvenida. La deliciosa gastronomía del restaurante La Cour des Ducs, se sirve en una de las más bellas terrazas de la región.

L’Ostal Marta

Idealmente situada entre el Macizo de Corbières y el Minervois, en el corazón de Lézignan-Corbières, esta encantadora casa de huéspedes de finales del siglo XIX ofrece servicios de alta calidad. Un lugar maravilloso donde recargar las pilas tras una jornada explorando las riquezas de la región del Aude y su maravilloso patrimonio vinícola. Los talleres de cata de vinos, el préstamo de bicicletas con asistencia eléctrica y la preparación de cestas de picnic locales completan la estancia.