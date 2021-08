Actividades originales para realizar en Nueva York

Aunque las nuevas olas y repuntes siguen estando a la orden del día, la pandemia a nivel global va remitiendo poco a poco gracias a la vacunación. Poco a poco las grandes urbes mundiales van despertando de su letargo retomando su actividad normal y se vuelven a convertir en focos de turismo mundial.

Nueva York, ciudad turística por antonomasia, fue una de las primeras en el mundo occidental en tomar conciencia del peligro del virus y se entregó a uno de los confinamientos más restrictivos y duraderos pero también del mismo modo ha sido una de las que con más optimismo y ambición ha propiciado una reapertura de la ciudad enfocada al exterior y los espacios abiertos.

Las autoridades sanitarias y políticas han hecho un gran esfuerzo para que la ciudad vuelva a tomar su pulso diario. Este factor, junto a la caída en los precios de los vuelos y las ofertas que muchos promotores turísticos realizan la hacen un lugar idóneo con el que volver a retomar el placer de viajar.

Así, la ciudad ofrece muchas actividades más allá de las más conocidas y típicas que podemos realizar en espacios cerrados.

Divertidas, originales, culturales o de placer: desde un alucinante paseo por las nubes a bordo de un helicóptero, disfrutar de un concierto al aire libre en Bryant Park, o conseguir ver una ballena en las inmediaciones de la Estatua de la Libertad son algunas de las múltiples opciones para disfrutar en la segunda mitad del año 2021.

¿Ballenas en New York?

Aunque muchas veces lo olvidamos deslumbrados por sus rascacielos y parques, New York es una ciudad portuaria que cada vez se abre más al mar. Ha dejado de un lado la leyenda de los muelles desvencijados y oxidados de la que una vez fue el potente astillero de Brooklyn Navy Yard y ha sabido reconvertirse en un moderno espacio de innovación para empresas.

Desde este pasado Mayo, es posible embarcarse en un crucero por las cercanías de la bahía en el que, con un poco de suerte, ver alguna ballena en su migración. Lo que sí veremos seguro en este trayecto que dura unas 3 horas son algunos de los lugares icónicos: la Estatua de la Libertad, la Isla de Ellis o Staten Island. Una manera original de ver la ciudad con un poco de distancia y desde un punto de vista diferente.

Desde Harlem al Soho

Más allá de visitar los puntos característicos de cada ciudad, no hay nada que le de más autenticidad y alma a cada urbe que sus barrios. Ahí es donde podemos de verdad pulsar el ambiente de la misma y conocerla un poco más a fondo.

Qué mejor que elegir cualquier barrio y pasar un par de tardes callejeando sin rumbo fijo. Puedes optar por una visita guiada (las hay a cientos, desde “cazas de fantasmas” en el Upper East Side hasta las más conocidas en los barrios más turísticos como Harlem) o bien dejarte guiar por tu intuición y simplemente vagar por las calles esperando encontrar alguna sorpresa a la vuelta de la esquina.

Una vista a ras de rascacielos.

No podían faltar en estas recomendaciones, ya que hablamos de la ciudad de los rascacielos, la posibilidad de disfrutar de una manera inigualable de esta metrópolis. Un vuelo particular en helicóptero en el que disfrutar de la ciudad a vista de pájaro y sentirse por una vez de igual a igual frente a las inmensas moles de acero: Empire State, Top of the Rock o el Chrysler ya no volverán a parecerte tan lejanos a inaccesibles una vez hayas estado a su altura.

La ciudad de la vida...y de la muerte

Aunque New York es una ciudad que rebosa vida también la muerte tiene su lugar. El famoso cementerio de Green-Wood, un gran pulmón verde situado en el barrio de Brooklyn, lugar que fue campo de batalla durante la batalla de independencia es una opción maravillosa para conocer un poco más de la historia de la ciudad en un amplio espacio abierto y sin aglomeraciones.

Además, a partir de este año se ofrecen visitas guiadas a sus catacumbas. Famoso por sus grandes y opulentos mausoleos, estas catacumbas ofrecían la posibilidad a los más pobres de ser enterrados dignamente. 30 Bóvedas que por primera vez se hacen accesibles y en las que perderse (y, ¿por qué no?, pasar un poco de miedo también) al anochecer.

Como podemos ver, además de las típicas actividades que todo turista debe hacer cuando la visita: Ir a un partido de la NBA, asistir a una misa de Góspel, ver un musical de Broadway o subir al Empire State, la pandemia mundial de COVID nos da la oportunidad de conocer otra cara de esta multicultural y polifacética urbe que sigue siendo uno de los destinos turísticos más importantes del planeta.

Si estás pensando en viajar a Nueva York, puedes organizar tu viaje en la web de reserva de entradas y actividades Hellotickets.es