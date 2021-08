Oferta vacacional diferente en plena naturaleza en el Oeste de Portugal

miércoles 04 de agosto de 2021 , 10:36h

Ohai Nazaré, ubicado en la mayor reserva ecológica de pinares de la Península Ibérica y a escasos kilómetros de la espectacular y salvaje Praia do Norte, famosa por su gran ola, y la urbana Praia do Nazaré, cuenta con atractivos glampings y bungalows en los que poder soñar despierto sin dejar huella en el medio ambiente gracias a sus estructuras no permanentes

Historia, buena comida, castillos medievales, pueblos adoquinados, paisajes de ensueño y, cómo no, sus más de 830 kilómetros de costa, son tan solo algunas de las razones que convierten a Portugal en un buen destino vacacional. Su Oeste, comunidad comprendida entre el Distrito de Lisboa y Leiria, tiene todos los ingredientes para hacer tus vacaciones inolvidables. Entre sus 12 concejos destaca Nazaré. La coqueta localidad pesquera, anclada aún en tradiciones pasadas como el secado del pescado o la indumentaria de las siete faldas, invita a surfear tanto a aquellos que toman contacto por primera vez con una tabla como a aquellos para quienes cabalgar las olas no tiene secretos.

Bañada por el Atlántico y conocida mundialmente por su gran ola y albergar el Nazaré Tow Surfing Challenge durante los meses de octubre a marzo en la ensimismante, salvaje y kilométrica Praia do Norte, ofrece clases de surf individuales o en grupo desde los 4 años, una divertida actividad para realizar con amigos o en familia en Paria da Nazaré.

Dos playas con condiciones bien distintas separadas por el Faro y la Fortaleza de San Miguel Arcángel donde podrás descubrir el Museo del Surf. Pero, además, en Praia da Nazaré podrás disfrutar de un escenario increíble, una playa urbana y familiar de arena dorada de 1,5 km, ideal para tomar el sol, pero también para pasear, con sus casetas de toldos de colores y custodiada por El Sitio. Uno de los lugares con más encanto de Nazaré. Un acantilado de 318 metros de altura, bañado por el milagro de la aparición de la Virgen María a Don Fuas Roupinho, que te permitirá disfrutar de unas vistas de postal. Para darle aún más magia, podrás acceder a él en Funicular, conocido popularmente como “el ascensor de Nazaré”. Mientras saboreas una Bola de Berlim podrás contemplar la pequeña Capilla de la Memoria, el mirador de Suberco, el Santuario de Nuestra Señora de Nazaré y el columpio de la Ladeira, quizá la foto más instagrameable del lugar…

Y del rugir de las olas al silbar de los árboles mientras bailan con el viento... Y es que en Nazaré también encontraras la mayor reserva de pinares de la Península Ibérica, el parque Nacional de Leiria, un paraje idílico mandando crear por el rey Alfonso XIII que invita al senderismo, a recorrerlo en bicicleta o en 4x4 hasta Praia Do Salgado, e incluso a un relajado picnic a la sombra de su característico pino negro tras haber disfrutado de una visita a su reserva de ciervos y bambis, toda una sorpresa para los más pequeños de la casa.

Y es precisamente en él, donde se levanta el outdoor resort Ohai Nazaré una oferta vacacional diferente en plena naturaleza con todas las comodidades de un resort. En él podrás dormir en uno de sus lujosos glampings o bungalows totalmente equipados y con capacidad para hasta 6 personas, así como refrescarte en su nueva eco piscina creada a base de contenedores marinos reciclados, la más alta y ancha de Europa (6 metros x 180m2) de sus características, divertirte en su parque acuático, ponerte en forma en su gimnasio o pistas deportivas, así como relajarte en su piscina climatizada o mientras saboreas su gastronomía.