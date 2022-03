Naturaleza, cultura y aventura en el corazón de la costa atlántica portuguesa

martes 29 de marzo de 2022 , 08:19h

El outdoor resort, ubicado en la mayor reserva ecológica de pinares de la Península Ibérica y a escasos kilómetros del pueblo pesquero de Nazaré, famoso por su gran ola, cuenta con atractivos glampings y bungalows en los que poder soñar despierto

En Ohai Nazaré, podrás sumergirte en la piscina más alta y ancha de Europa fabricada a base de contenedores marinos reciclados, disfrutar de parques infantiles premium, de su parque acuático, de diferentes piscinas para todas las edades, pistas deportivas, zona de videoconsolas, así como un amplio abanico de actividades y animación, y todo ello sin coste adicional para sus clientes. Además, es pet friendly

Ohai Nazaré no sólo es un oasis vacacional, será el mejor punto de partida para descubrir otros tesoros como Óbidos; Peniche y sus fantásticas Islas Berlengas; la Duna da Aguieira en Porto do Son, la duna más alta de Europa; Fátima o la cosmopolita Lisboa, entre otros.

El outdoor resort, ubicado en la costa atlántica de Portugal, a escasos kilómetros del pueblo pesquero de Nazaré y en pleno Parque de Leiria, la mayor reserva ecológica de pinares de la Península Ibérica, vuelve a abrir sus puertas para ofrecer la mejor experiencia vacacional. Además de refrescarte en sus diferentes piscinas, divertirte en su parque acuático o relajarte en su spa, podrás sumergirte en la ecopiscina más alta y grande de Europa.

Respetuosa con el medio ambiente y formada por una combinación de cinco contenedores marinos reciclados cuenta con unas dimensiones de 6 metros de altura, 180 metros 2 y distintas aperturas acristaladas laterales, que permiten disfrutar del entorno.

Y es que, a lo largo de sus ocho hectáreas, podrás sentir el rugido del mar, el silbido de los árboles al bailar con el viento y soñar despierto mientras te alojas en uno de sus lujosos bungalows o glampings. Independientes y totalmente equipados (todos ellos cuentan con su propia terraza, cuarto de baño, cocina completa, así como con calefacción, aire acondicionado y Wi-fi gratuita) son ideales para familias o grupos de amigos de entre 4 y 6 personas, pero también para parejas.

Además, Ohai Nazaré cuenta con una gran variedad de zonas comunes y actividades de animación para disfrutar al aire libre y olvidarte de la monotonía. Gracias a su spa, su piscina calefactada, su parque acuático, sus diferentes pistas deportivas, su zona de videoconsolas, su gimnasio, sus parques infantiles premium o su restaurante y bar de la piscina, podrás regalarte una experiencia nueva cada día lejos del estrés y del aburrimiento. En definitiva, unas vacaciones diferentes en plena naturaleza para todas las edades, llenas de diversión, comodidades y sobre todo seguras; Ohai Nazaré cuenta con sello Clean & Safe otorgado por Turismo de Portugal.

Será el punto de partida perfecto para conocer la belleza de la zona con rutas a pie, en bicicleta recorriendo la Estrada Atlántica, o en 4x4 hasta llegar a la mayor duna de Europa, la Duna da Aguieira en Porto do Son. También podrás descubrir pequeños tesoros como la ciudad medieval de Óbidos, el monasterio de Alcobaça – Patrimonio Mundial de la Unesco-, Fátima o el Monasterio de Batalha una escapada a la cautivadora Lisboa o a las Islas Berlengas. Y como no, descubrir la coqueta localidad pesquera de Nazaré. Anclada aún en tradiciones pasadas como el secado del pescado o la indumentaria de las siete faldas, invita a surfear tanto a aquellos que toman contacto por primera vez con una tabla como a aquellos para quienes cabalgar las olas no tiene secretos; una divertida actividad para realizar con amigos o en familia en Paria da Nazaré, una playa urbana y familiar de arena dorada de 1,5 km, ideal para tomar el sol, pero también para pasear, con sus casetas de toldos de colores y custodiada por El Sitio. Un acantilado de 318 metros de altura que te permitirá disfrutar de unas vistas de postal. Podrás acceder a él en Funicular, conocido popularmente como “el ascensor de Nazaré, y contemplar la pequeña Capilla de la Memoria, el mirador de Suberco, el Santuario de Nuestra Señora de Nazaré y el columpio de la Ladeira.