Seis producciones taiwanesas se proyectan en Festival de Cine Asiático de Nueva York

martes 10 de agosto de 2021 , 11:49h

Un total de seis producciones taiwanesas se van a proyectar en el próximo Festival de Cine Asiático de Nueva York (NYAFF, siglas en inglés).

Encabezando la delegación de Taiwan para la 20ª edición del NYAFF se encuentran la cinta de animación en tres dimensiones City of Lost Things (La ciudad de las cosas perdidas) del director Yee Chih-yen, que también está preseleccionada para el Premio Uncaged al mejor largometraje en competición, así como el drama The Silent Forest (El bosque silencioso) de Ko Chen-nien.

El resto de las películas taiwanesas que participarán en el festival son: la comedia negra A Leg (Una pierna), de Chang Yao-sheng; el drama As We Like It (Como nos gusta) de Muni Wei y Chen Hung-i; la comedia romántica My Missing Valentine (Mi Valentín perdido) de Chen Yu-hsun; y el filme de suspense Piglet Piglet (Cerdito cerdito) de Lin Tsung-yen.

Fundado en 2002, el festival rinde homenaje a lo mejor del cine asiático con premios que reconocen a cineastas y actores consagrados y emergentes, y el objetivo de este es mostrar el talento asiático al tiempo que presenta al público estadounidense la inmensa creatividad de dicha región.

Organizado por el Centro y Escuela de Arte Visual Lincoln, con el apoyo del MOC y la Oficina Económica y Cultural de Taipei en Nueva York, el NYAFF se lleva a cabo del 6 al 22 de agosto en dicho espacio cultural.