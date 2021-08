Los cortometrajes Quebrantos y La colcha y la madre, premios de la Muestra de Centro Botín

lunes 30 de agosto de 2021 , 10:25h

El cortometraje documental “Quebrantos” y el drama “La colcha y la madre” han conseguido el primer y segundo premio del jurado en la “VII Muestra de Cine y Creatividad Centro Botín”, celebrada este miércoles y jueves en Santander. Dos trabajos protagonizados por mujeres que se alzan como principales triunfadores entre los 15 preseleccionados, en un certamen consolidado a nivel nacional por su labor de acercar al público cortometrajes españoles de calidad, en pantalla grande y al aire libre.

“Quebrantos” (2020) es una propuesta cinematográfica con un gran impacto emocional, al intercalar la conversación íntima entre dos mujeres (Maite Artola y Ziortza Linares) con interferencias, silencios y fisuras. Codirigido por María Elorza y Koldo Almandoz, es una contundente radiografía sobre las violencias machistas, apoyada en la fusión de materiales audiovisuales de origen muy diverso. Una multipremiada producción de Txintxua Films, con la colaboración de la Fundación Otxoa de Barandika y del Gobierno vasco, cuyas protagonistas hablan en euskera.

El segundo premio -patrocinado por Bridgestone, líder mundial en neumáticos y caucho que ofrece soluciones para una movilidad segura y sostenible- ha recaído en el corto “La colcha y la madre” (2021). Un film dirigido por David Pérez Sañudo, quien recientemente obtuvo un Goya al Mejor Guion, en torno al encuentro inesperado entre una madre y una hija, encarnadas por Nieve de Medina (actriz de películas como “Los lunes al sol” o “Un franco, 14 pesetas”) y Susana Abaitua (nominada a los premios Feroz 2020 y Platino 2021 por su actuación en la serie de Patria).

Además de los galardones del jurado, la Muestra de Cine y Creatividad Centro Botín ofrece a la audiencia, desde su primera edición, la posibilidad de otorgar un tercer reconocimiento a través de sus votos. Este año, el premio del público ha ido a parar al cortometraje “La banyera” (2021), dirigido por Sergi Martí Maltas. La emocionante narración de un cambio decisivo en la vida de Ramón (interpretado por el actor Abel Folk) a partir de una fortuita llamada de venta telefónica por parte de Clara (encarnada por la actriz Paula Jornet).

Este certamen de carácter nacional, que en su séptima convocatoria ha recibido 660 cortometrajes, tiene como sello de identidad la inclusión de una gran variedad de formatos y géneros: desde el cine experimental a la comedia, pasando por el documental, el drama o el thriller, entre otros. Una apuesta decidida del Centro Botín por el cine como una de las artes más adaptadas para potenciar la creatividad del público. Gracias a las emociones que provoca, el séptimo arte supone un aliado inmejorable para llevar a la reflexión y al cambio en la forma de mirar, otorgando así herramientas nuevas con las que enfrentarse a situaciones cotidianas.

El resto de títulos proyectados en el auditorio del Centro Botín en las dos sesiones del certamen han sido: “El viraje de Lu”, de Adriana Galicia y Shamp Kamp; “Centrifugado”, de Ignacio Rodó; “Usted dirá”, de Ignacio Rodó; “Aterpean ateri”, de Rubén Crespo; “Punto de giro”, de Ainhoa Menéndez; “Antes de la erupción”, de Roberto Pérez Toledo; “Dana”, de Lucía Forner; “Hold for applause”, de Gerald B. Filmore; “Volvemos en 5 minutos (Spots paralelos)”, de Felipe Garrido; “All I need is a ball”, de Elena Molina; “Sobre mi familia cuando la pandemia”, de Javier Robles; y “Victoria”, de Daniel Toledo.