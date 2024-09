Concedidos los premios a los cortometrajes de la X Muestra de Cine y Creatividad Centro Botín

lunes 02 de septiembre de 2024 , 09:04h

Los cortometrajes “Els Amants”, de Joan Vives Lozano, y “El trono”, dirigido por la actriz Lucía Jiménez, han recibido el Primer y Segundo Premio del Jurado de la X Muestra de Cine y Creatividad Centro Botín. A estos galardones se suma el Premio del Público, el reconocimiento que la muestra deja cada año en manos de la audiencia, y que, en esta ocasión, ha sido otorgado a “7 formas de decir adiós”, de Jorge Naranjo.

En esta décima edición, el jurado de la Muestra de Cine y Creatividad Centro Botín ha estado compuesto por los directores y guionistas Teresa Bellón y César F. Calvillo; el director de la Filmoteca de Cantabria, Christian Franco, y el experto en creatividad, Carlos Luna. Además, por primera vez los premios han contado con una dotación económica que se ha distribuido entre estos tres finalistas.

Un certamen que crece y se expande

El certamen, organizado por el Centro Botín y la productora de cine cántabra Sincio de Pelis, crece gracias a los nuevos patrocinios del Ayuntamiento de Santander y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, que se suman a la ya tradicional colaboración de Bridgestone, que esta edición cumple siete años acompañando al certamen. Asimismo, este año se ha cumplido un nuevo récord en el número de cortometrajes que han concurrido a concurso, con 723 filmes, y de trabajos seleccionados, pasando de 14 a 20 con respecto a ediciones anteriores, unas cifras que han llevado a la X Muestra de Cine y Creatividad Centro Botín a ampliar su alcance más allá del Centro Botín, con proyecciones que también han tenido lugar en el Centro Cívico Tabacalera.

Las dos películas galardonadas por el jurado fueron proyectadas anoche en el Auditorio del centro de arte de la Fundación Botín en Santander, seguidas de un coloquio con a sus directores. Así, la ganadora “Els Amants”, dirigida por Joan Vives Lozano (quien ya obtuvo el Premio del Público en 2018 con “El escarabajo al final de la calle”), es un cortometraje que mezcla géneros como la comedia, el falso documental y lo fantástico. Trata sobre una viuda que sigue visitando el lugar en el que desapareció su marido en el mar, hasta que, después de diez años, los amantes se reencontrarán, aunque quizá no en la forma en la que se lo hubiesen esperado.

Por su parte, el Segundo Premio del Jurado ha recaído en “El trono”, de la actriz Lucía Jiménez. Este trabajo es su primer corto como directora, una comedia -sátira política- en la que el presidente del gobierno, al encontrarse en un baño público y sin papel higiénico, descubrirá de qué clase de gente está rodeado.

También se proyectó el Premio del Público “7 formas de decir adiós”, de Jorge Naranjo.

Por segundo año consecutivo se ha otorgado el Premio Especial Bridgestone a la Sostenibilidad, un reconocimiento que ha consistido en un diploma acreditativo y una dotación económica adicional. El premio ha sido para “Pies desnudos”, dirigido por Emanuele Carfora, un corto sin diálogos que supone una reflexión sobre la sociedad que nos aleja de nuestra verdadera naturaleza humana. La empresa, líder mundial de fabricación de neumáticos premium y soluciones de movilidad sostenible, enmarca esta acción dentro de su «Compromiso E8»; un compromiso corporativo de cara a 2030 con motivo del 91 aniversario de su fundación, compuesto por 8 valores que empiezan con la letra «E» (Energía, Ecología, Eficiencia, Extensión, Economía, Emoción, Ergonomía y Empoderamiento) que se comprometerá a impulsar a través de su «propósito» y «procesos», de la mano de sus empleados, partners, clientes y el conjunto de la sociedad, con el fin de lograr un entorno sostenible. En concreto esta acción se incluye en los valores de Ecología y Empoderamiento.

La X Muestra de Cine y Creatividad Centro Botín

En esta décima edición de la Muestra, el público ha tenido la oportunidad de disfrutar de los cortos escogidos, que incluyen comedias, thrillers y dramas, presentados en una diversidad de formatos como la ficción, la animación tradicional, el stopmotion y el falso documental. Los 16 cortometrajes proyectados en esta edición, junto a los galardonados, han sido:

“Los cómplices”, de Alberto Evangelio; “La muerte de Andrés”, de Ana Loig; “To bird or not to bird”, de Martín Romero; “La farsa”, de Guillem Miró; “Quién llama”, de J.A. Villalobos; “Deadly Draw (Sorteo Mortal)”, de Nitya López; “After”, de Carlos Peris; “La compañía”, de José María Flores; “La pesadilla de un moco”, de Daniel Blanco y “Lion dreams”, de Jordi López; “Becarias”, de Núria Poveda, Marina Cortón y Marina Donderis; “Co-Haunting”, de Adrián Carande, Pepe Rico y Paula Sánchez; “Cuarentena”, de Celia de Molina y “La noche dentro”, de Antonio Cuesta; “Wan”, de Víctor Monigote y “Escribiendo…”, de Pablo Olewski.