Se clausura en Toro la primera edición de La Iberoamericana

La Iberoamericana de Toro bajará el telón a esta primera edición. Han sido más de dos meses en el que miles de visitantes han podio admirar las más de 150 obras de 30 artistas diferentes en las históricas 5 sedes, 4 de ellas iglesias mudéjares. Escenarios privilegiados que han servido para reivindicar el trabajo de estas mujeres creativas así como la descentralización de este tipo de exposiciones.

Una clausura en la que se hará entrega del Premio de Honor La Iberoamericana - Delhy Tejero que en esta primera edición ha recaído en la artista leonesa Teresa Gancedo así como el Premio Popular a la Mejor Artista. Clausura que se completará con el estreno del largometraje “Guerrero. La cabeza en las manos” sobre la artista Susana Guerrero y los Encuentros Delhy Tejero. Actos estos tres que se llevarán a cabo en el teatro Latorre. Y por último, la performance “Rito” en la Iglesia de San Agustín,

La primera edición de la Iberoamericana de Toro llega a su fin y el próximo 10 de septiembre se celebrarán diversos actos de clausura en la ciudad de Toro protagonizados por las propias artistas, el comisario Víctor del Campo y el alcalde y gestor cultural Tomás del Bien y su equipo. Esta primera edición fue inaugurada el pasado día 9 de julio y cerrará sus puertas a los visitantes el 15 de septiembre. Durante estos dos meses visitantes de toda España han disfrutado de la obra expuesta y los más afortunados han podido participar en las visitas guiadas por el propio alcalde y el comisario de La Iberoamericana.

El viernes 10 de septiembre a las 12:30 horas se celebra el acto de clausura en el Ayuntamiento de Toro con una rueda de prensa en la que se pondrá en valor el balance de esta primera edición y se anunciará la segunda edición ya agendada para el verano del 2022. En este acto se hará entrega solemne del Premio de Honor La Iberoamericana - Delhy Tejero que este año recae en la leonesa Teresa Gancedo. Este premio pretende destacar la labor de la mujer en el mundo de las artes. No solo a las artistas sino a otras muchas que hacen posible que el arte llegue al público, se conserve o se transmita. El jurado ha estado compuesto por el comisario Víctor del Campo, el alcalde de Toro Tomás del Bien y las artistas participantes. Habrá un segundo Premio otorgado por el Público que ha votado a su artista favorita de La Iberoamericana en estos dos meses de visitas. Por la tarde se celebrarán en el Teatro Latorre los Encuentros Delhy Tejero. La asistencia de la mayoría de las artistas está garantizada por lo que será posible visitar las sedes con ellas comentando su propia obra.

La Iberoamericana de Toro es una iniciativa cultural del Ayuntamiento de Toro y del Gabinete de la Sociedad de Amigos de las Artes y ha abierto con éxito un espacio de diálogo entre el arte contemporáneo de mujeres artistas en espacios medievales de un entorno rural. Un hecho poco común que ha recogido las mejores críticas de público y medios de comunicación durante todo el verano. Con su voz se reivindica más protagonismo a las mujeres creativas y a la descentralización de los eventos culturales. La Iberoamericana ha contado con más de 150 obras de 30 artistas expuestas en 5 sedes, 4 de ellas iglesias mudéjares.

El país invitado en esta primera edición ha sido México en colaboración con la Embajada de este país y el Instituto Cultural de México en España. En el Pabellón de México, doce artistas mexicanas aun muestran su trabajo más actual en los soportes de videoarte, fotografía, pintura o libro de artista e instalaciones. El objetivo: reivindicar el papel de la mujer como artista, favoreciendo un diálogo de igualdad entre mujeres y hombres del mundo del arte.

La Iberoamericana de Toro aúna la expresión contemporánea de Iberoamérica con la tradición, cultura, historia y patrimonio de Toro. Su carácter histórico y su ambiente cultural es lo que convierte a este municipio en idóneo para esta muestra.

Agenda Clausura: 10 de septiembre

12:30- Ayuntamiento de Toro. Rueda de prensa. Balance de la primera edición de La Iberoamericana. Entrega de Premio de Honor La Iberoamericana - Delhy Tejero a Teresa Gancedo y entrega del Premio popular a la Mejor Artista de esta edición

18:00- Teatro Latorre. Estreno del cortometraje ‘Guerrero. La cabeza en las manos’ (Mario-Paul Martínez). Cortometraje rodado en parte durante La Iberoamericana sobre la artista Susana Guerrero.

18:30-Teatro Latorre. Encuentros Delhy Tejero. “Las Artes y las Industrias Culturales en el presente y futuro del medio rural”

Rosa María Aldea. Alcaldesa de Cisneros. Senadora por Palencia.

Joaquín Díaz. Músico y Folclorista. Presidente de la Fundación Joaquín Díaz.

Tomás del Bien. Alcalde de Toro. Historiador del Arte.

Modera: Víctor Del Campo. Comisario de Arte - Consultor en Industrias y desarrollo Cultural.

19:15- Teatro Latorre. Encuentros Delhy Tejero. “¿Puede dialogar el Arte y la Devoción en el siglo XXI?”

Marina Vargas. Artista

Marina Núñez. Artista. Profesora Titular de Pintura en la Facultad de Bellas Artes de Vigo

Susana Guerrero. Artista. Profesora Facultad de BB.AA. Universidad Miguel Hernández

María Diéguez. Profesora de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca

20:30- Iglesia San Agustín. Rito. Performance

21:15- Iglesia San Agustín. Vino de Toro

Teresa Gancedo nace en 1937 en Tejedo del Sil (León), pequeña localidad de tradición ganadera y minera enclavada en un valle entre picos de dos mil metros de altitud. En Madrid vivió su niñez y juventud y en 1960 se trasladó a Barcelona, donde fijó su residencia hasta la actualidad. Estudió Bellas Artes en la Facultad de San Jordi, consiguiendo la Medalla en Dibujo al finalizar los estudios. En 1982 se incorporó como profesora de este centro y curiosamente su tesis doctoral se tituló Pintura Religiosa en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, aunque se declara agnóstica. Hasta su jubilación ha mantenido en perfecta sincronía su intensa y fructífera trayectoria creativa con su destacada labor docente.

Su primera exposición individual se realiza en 1972 en la emblemática Sala Provincia de la Diputación León, gestionada por el poeta y creador del primer Museo de Arte Contemporáneo de León, Antonio Gamoneda. Posteriormente se sucederán multitud de exposiciones nacionales e internacionales con gran repercusión, destacando la muestra colectiva Rowell New Imagines From Spain organizada por la comisaria Margit Rowell, celebrada en 1980 en el Guggenheim Musseum de New York. También se debe reseñar la excelente exposición retrospectiva de su obra en el MUSAC (2018-2019), comisariada por Manuel Olveira. Su obra se encuentra en algunas de las colecciones más destacadas en el ámbito nacional e internacional.