Propuestas de ocio, patrimonio y actividades al aire libre en la Reserva de la Biosfera de La Siberia

La naturaleza y el ser humano han tejido el paisaje de La Siberia extremeña, como sus mujeres hacían con la lana de las ovejas merinas, que han pastado en estos campos durante miles de años. El tejido resultante no puede ser más sorprendente: colinas de bosques tupidos, dehesas, olivares, llanuras de pastos y agua, mucha agua, la de los ríos Zújar, Guadalupejo, Estena y Guadiana y cuatro embalses, Cíjara, García Sola, Orellana y La Serena, que hacen que sea la comarca con más costa interior del país.

Entretejidos entre las 155.000 hectáreas de la Reserva de la Biosfera, once pueblos guardan la esencia cultural de esta tierra, que se completa con yacimientos como el dolmen de Valdecaballeros o las pinturas rupestres de Risco, puentes medievales, iglesias y ermitas mudéjares, kilómetros y kilómetros de sendas de interés para recorrer, los mejores miradores y escondites para la observación de aves, opciones para la pesca deportivo y tantos deportes en la naturaleza como puedas imaginar.

Disfruta de la berrea en otoño, acércate sin miedo a sus colmenas y llévate a casa miel pura recogida por ti. Conviértete en pastor por un día, aprende a encontrar (¡y cocinar!) su increíble variedad de setas comestibles y retoma fuerzas con alguno de sus platos típicos, como el escarapuche de Peloche, la caldereta de cordero o los dulces tradicionales regados con miel. Ven y descubre este territorio, donde cada puntada es un descubrimiento.

Es difícil resumir la primera Reserva de la Biosfera de la provincia de Badajoz, pero aquí van algunas propuestas que pueden convertir un fin de semana en escapada inolvidable.

LA CULTURA SIBERIANA

Adéntrate en las formas de vida que aún hacen de La Siberia extremeña un lugar tan especial uniéndote el próximo 13 de noviembre a su Fiesta de la Trasterminancia. Un encuentro en plena naturaleza que busca promover la ganadería autóctona extensiva tradicional, poniendo en valor las cañadas reales a través de una ruta entre Tamurejo y Siruela, descubriendo comidas pastoriles, dulces autóctonos y canciones centenarias.

Con un recorrido por la Cañada Real de las Merinas de nueve kilómetros y medio, atravesando espacios naturales donde se puede disfrutar del magnífico ecosistema de dehesa y de humedales de la comarca de La Siberia, en esta ruta podrás acompañar a ejemplares protagonistas que forman parte del sector ganadero autóctono español, como son la especie ovina merina negra, la caprina verata y la retinta extremeña, especies en peligro de extinción que tienen su mayor cabaña en La Siberia.

La fiesta de La Jara en flor, en abril, o cualquiera de sus celebraciones tradicionales (los diablucos en Helechosa de los Montes, los danzantes de Peloche, los danzaores de Garbayuela…) son asimismo un pasaporte directo a una Extremadura tan desconocida como apasionante.

ASTROTURISMO EN LA RESERVA

Las buenas condiciones meteorológicas y la escasa contaminación lumínica hacen de La Siberia extremeña un lugar ideal para el astroturismo. Descubre las actividades que proponen desde el territorio o acércate por libre al mirador celeste de Helechosa de los Montes para entender ese mapa celeste que no vemos habitualmente.

Si lo haces en otoño, la banda sonora la ponen los ciervos y gamos en época de celo, berreando y roncando en un espectáculo salvaje que realmente impresiona. Puedes alojarte en Helechosa de los Montes en Las tres peñas y desayunar sus riquísimas migas siberianas con tasajo, pimientos secos fritos y miel de la comarca.

AVISTAMIENTO DE AVES EN LA SIBERIA

La Reserva de la Biosfera de La Siberia cuenta con una variedad de hábitats, especies (¡más de 170 diferentes!) y formas de acercarse a ambos que emocionan a aquellos y aquellas que aman el birding. Numerosas opciones para la observación de las aves en plena libertad, tanto de forma autónoma, como guiados por empresas especialistas.

En otoño te recomendamos recorrer las mejores zonas de avistamiento de los grandes grupos de grullas (comederos y dormideros) que, junto a gansos y otras aves, llegan cada año del frío centro y norte de Europa en busca de tierras más cálidas para su invernada. Una exhibición vistosa y escandalosa que te conecta con la naturaleza en estado puro.

NAVEGAR EN EXTREMADURA

La Siberia es la comarca con más costa dulce del país. Las orillas de sus playas y zonas de baño fluviales se convierten en otoño en el comienzo de aventuras de las de verdad. Recorre en kayak, lancha o piragua el embalse García Sola y llega remando al misterioso dolmen de Valdecaballeros. A la vuelta puedes desembarcar directamente en La barca del tío Vito, restaurante a pie de agua con impresionantes vistas en donde te servirán el tradicional escarapuche de Peloche y unas buenas chuletas de lechal siberiano.

SETAS

No olvides cesta y navaja. Las setas son una de las riquezas más apreciadas de la Reserva de la Biosfera de La Siberia. Los muchos y diferentes ecosistemas favorecen cientos de especies y los guías de la comarca te enseñarán a encontrarlas, identificarlas y hasta cocinarlas. Este 2021 tendrá lugar, en Castilblanco, la cuarta edición de MYCOSFERA, unas jornadas de turismo gastronómico consolidadas en torno al níscalo.

La Feria cuenta con diversas actividades como: rutas micológicas con recogida de setas, exposición y muestra micológica, degustación de platos realizados con níscalos, conferencias sobre emprendimiento y desarrollo en el medio rural, cocina en vivo con productos locales, talleres para elaboración de quesos, miel y cervezas artesanales; catas de vino y aceites; etc.

Además, los días 20 y 21 de noviembre, la Sociedad Micológica de Extremadura celebra este año en la Reserva de la Biosfera de La Siberia (Herrera del Duque, Fuenlabrada de los Montes y Villarta de los Montes) su 40 aniversario con actividades abiertas y gratuitas (con reserva): rutas guiadas, senderismo micológico, visitas culturales, exposición de setas o charlas micológicas.

GASTRONOMÍA EN LA SIBERIA

Escarapuche, caldereta de cordero, migas, ajoblanco, guiso de liebre o sus quesos, miel y dulces típicos y diferentes en cada uno de sus 11 municipios. En Herrera del Duque pásate por La Marina (con un solete Repsol), no te pierdas el escarapuche del Mesón la Quinta Rueda, el menú del día del restaurante Carlos I o los buenos churros “regordos” mañaneros de la churrerría Since 1996. Prueba las sepulturas, magdalenas de cajón o chaquetías de La Casa de los Dulces o las canelillas de La Extremeña; llévate a casa un queso de la Quesería Los Nogales y no vuelvas sin probar el pan artesano que se hace en el municipio.

En Puebla de Alcocer puedes comer en La Huerta después de pasar a por un queso de vaca Utrero (único en Extremadura) de Tamurejo no puedes volver sin los bodigos o el pan de la hermana Antonia, en Villarta de los Montes te esperan los platos más tradicionales en El Andaluz y los mejores bollos de chicharrón y candelillas en El Chorro, las mermeladas artesanas Glasai las elabora Victoria en Valdecaballeros… El recetario siberiano es sencillo pero cuenta con productos bien elaborados y de altísima calidad.

PATRIMONIO CULTURAL

Pinturas y dólmenes prehistóricos, castros, necrópolis, castillos… El ser humano ha dejado su huella en estas tierras desde hace miles de años. El dolmen y castro de Valdecaballeros son dos de sus vestigios más antiguos, como las pinturas rupestres de Risco, Peloche o Fuenlabrada de los Montes. La ciudad romana de Lacimurga fue antes centro urbano prerromano y permaneció habitado hasta la Edad Media. Dos castillos "vigilarán" tus pasos, los de Herrera del Duque y Puebla de Alcocer. Además, no dejes de visitar el interesante legado mudéjar de iglesias y ermitas repartidas por los pueblos de la reserva.

SENDERISMO

Desde la vegetación exuberante de la senda garganta de los Acebos a la raña de los Lobos, con monte bajo. Si quieres buenas vistas, una senda te llevará al mirador en Pretura del Benazaire. Hay 34 rutas senderistas de todas las características y diferente dificultad ¡señalizadas! Déjate asesorar por nuestros guías o encuentra tu propio camino.

RUTA POR LOS MIRADORES

Sin duda, la opción que te ofrece más libertad para recorrer todos los rincones de La Siberia es el coche. La reserva se encuentra al noreste de la provincia de Badajoz y su red de carreteras permite recorrerla cómodamente en moto o coche.

Las carreteras N-502 y la N-430 vertebran el territorio de la reserva de la biosfera. Tienes a tu disposición 16 miradores repartidos por toda la reserva para disfrutar de los mejores paisajes. Además, dos miradores están especialmente indicados para ver y oír la berrea del ciervo.

DEPORTE EN PLENA NATURALEZA

Lánzate a la aventura de La Siberia en piragua o bien deja que te lleven en un paseo en barco. Práctica el paddle surf y relájate después en alguna de las playas de costa dulce de la reserva. Descubre sus rincones en paseos a caballo o en rutas 4x4. Practica BTT o inscríbete en su ya clásico raid anual de aventura. El turismo activo es una de las mejores excusas para acercarse a este territorio.