Riki Rivera te ofrece y te canta Una vida entera

viernes 17 de septiembre de 2021 , 15:03h

El viernes 17 de septiembre de 2021 se ha estrenado en todas las plataformas digitales y YouTube el nuevo single y videoclip de Riki Rivera titulado “Una vida entera”. Se trata del primer corte de un disco que verá a la luz en octubre y que consolidará como cantante al gaditano que ya ha triunfado como músico, compositor y productor, poseedor de un Premio Goya y nominado a los Grammy.

“Una Vida Entera” es una canción positiva y abierta que juguetea con el sonido pop británico en su rítmica y líneas de eléctricas y Bass Gibson Setenteros, todo ello impregnado de un aire actual y canalla. Una canción que define bien al artista y su filosofía.

El single está acompañado por un videoclip de cuidada factura en el que se puede ver al Riki Rivera más divertido, espontaneo y emocional, tal cual se muestra en sobre los escenarios, dando a la pieza la cercanía necesaria para traspasar las pantallas.

“Yo entré por la puerta del Amazónico aquella tarde-noche y cuando la vi, decidí acercarme como se acerca un estudiante a la Venus de Milo en el Louvre.

Entre el nervio y la revolución en la mente de uno que “tiene pa tó” no se me ocurre otra cosa que decirle: --Perdona, Tienes por ahí diez minutos? Lo normal es pedir la hora, fuego, UN SEGUNDO, pero Diez Minutos?

Solo esperaba que aquello no me enviara directo a mi lugar.

Por suerte traspasé esa delgada línea entre la atracción y el rechazo absoluto. Para el lado bueno por supuesto, si no, no existiría esta canción y no estaría hablando contigo. Esta fue la declaración de intenciones que me llevó al éxito.

-Como tú prefieras. O diez minutos. O una Vida Entera…-“