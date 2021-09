El hotel ME Madrid presenta un nuevo y revolucionario concepto pop-up store

martes 21 de septiembre de 2021 , 10:48h

ME Madrid, el hotel de la marca ME by Meliá ubicado en la céntrica Plaza de Santa Ana, arranca la temporada otoñal con ME Madrid Airlift Weeks by 15”, una celebración de la cultura, el arte y el diseño en forma de exposición, pop-up store y market.

Creada en colaboración con la agencia creativa 15” y dentro de la programación de Madrid Es Moda, en ME Madrid Airlift Weeks by 15” se dan cita los nombres más destacados y a tener en cuenta dentro de los diferentes imaginarios artísticos, creando así una radiografía perfecta del panorama cultural y artístico actual.

La factoría artística 15” es un proyecto ideado por el diseñador Eduardo Navarrete, con el que presenta un nuevo concepto para entender la moda y la creatividad, impulsando nuevas voces del sector. Apoyada por Madrid Es Moda, esta central de creadores de Madrid y Barcelona pretende responder a las distintas necesidades de los diseñadores emergentes desde un showroom multimarca que gestiona imagen, marketing, comunicación y diseño de proyectos. Todo ello, con la idea de dar voz al talento de jóvenes artistas del diseño e impulsar sus proyectos desde un enfoque 360º.

Del 22 de septiembre al 3 de octubre, los diferentes espacios de ME Madrid se convierten en un hervidero de modernidad y creatividad contemporánea. En el lobby, los visitantes pueden recorrer una tienda efímera con marcas vanguardistas, así como una exposición con diferentes creaciones de diseñadores españoles.

Además, gracias a la unión de fuerzas de creadores de Madrid y Barcelona, ME Madrid Airlift Weeks by 15”, sirve como avance del nuevo ME Barcelona. El nuevo hotel de la marca abrirá sus puertas en noviembre en Carrer de Casp con Passeig de Gràcia.

“Con ME Madrid Airlift Weeks by 15” hemos conseguido establecer un puente aéreo creativo entre las ciudades de Madrid y Barcelona, creando potentes sinergias con los artistas y diseñadores de ambas ciudades, y reuniéndolos en ME Madrid. Sin duda, una gran oportunidad para introducir lo que vendrá con ME Barcelona”, afirma Belén Díaz Prada, general manager de ME Madrid.

Dentro de la pop-up store, se encuentran auténticas referencias creativas. En moda, el diseñador Eduardo Navarrete y la firma García Madrid ponen el acento a la propuesta. Navarrete, participante de la primera edición de Maestros de la Costura y en la actualidad de MasterChef Celebrity, se ha transformado en uno de los imprescindibles del circuito madrileño. Su llamativa propuesta basada en autorretratos estampados en las prendas y su nutrido circulo de amigos y clientes, lo sitúan como un abanderado de lo que muchos definen como “la nueva Movida madrileña”.

Por su parte, Manuel Garcia Madrid lleva años renovando el armario masculino a golpe de confección impecable. Su nueva sastrería masculina ha sido la protagonista de numerosos desfiles en pasarelas como la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y cuenta con fama internacional.

Asimismo, el arte es otro de los grandes protagonistas de ME Madrid Airlift Weeks by 15”. Los diseñadores argentinos Artefacto tienen a la venta sus obras en forma de platos pintados a mano. Los íconos pop como Michael Jackson, Freddie Mercury o Lola Flores se fusionan con los motivos clásicos de las vajillas dando como resultado piezas fascinantes y absolutamente modernas. El andaluz afincado en Madrid, Orojondo, recoge el testigo del mainstream con sus trabajos basados en lo mejor de nuestra cultura popular y que se encuentran el kitsch y la psicodelia Por otro lado, el artista y activista Cachorro Lozano expone y vende sus pinturas que aportan ese punto reivindicativo LGTBIQ+ tan necesario hoy en día.

La belleza también está muy presente en la store de ME Madrid con la marca Kun-Tu. La firma madrileña de cosmética natural ecológica y vegana ofrece sus productos para el cuidado facial, corporal y capilar. Con una filosofía basada en el cero impacto medioambiental, el reciclaje y los ingredientes bio, Kun-Tu busca revolucionar los estándares beauty con un discurso de lo más actual y disruptivo.

Durante la jornada del 25 de septiembre de 13 a 21h, la pop-up store se trasladará a RADIO ME Madrid en forma de fashion market. La espectacular terraza de ME Madrid acogerá a las firmas participantes y ofrecerá a los visitantes una propuesta gastronómica creada en exclusiva por el hotel para el evento, fusionando moda y gastro.

Al hilo de lo gastronómico, ME Madrid vuelve a poner en marcha su Sunday Brunch. El plan de domingo de RADIO arranca la temporada de otoño, ofreciendo la mejor calidad y producto. Con un precio de 28 euros por persona, el Sunday Brunch del hotel brinda a los comensales una experiencia diferenciadora basada en la repostería artesanal y las mejores materias primas.

La carta, creada en exclusiva por Javier Sánchez, repostero del hotel, y Tolo Cabrer, chef de RADIO, es todo un recorrido por los clásicos omnipresentes del brunch como los Huevos Benedictine con salmón ahumado y aguacate, la mimosa y el Bloody Mary o los zumos naturales. Todo ello, con un telón de fondo inmejorable como son las vistas panorámicas a la ciudad de Madrid que ofrece la azotea.

Con ME Madrid Airlift Weeks by 15”, la marca ME by Meliá refuerza y afianza de nuevo su apuesta por los imaginarios de creación y la cultura nacional y local con carácter internacional, imprimiendo con ello una huella cultural palpable en cada uno de los destinos en los que se encuentran sus hoteles.

Firmas ME Madrid Airlift Weeks by 15”

Eduardo Navarrete, Garcia Madrid, Isabel Gomila, Solo Átame, Kun-Tu Brand, Mimat, Guillermo Décimo, Borja Pony, Alex Mercurio, Alejandro Resta, Cachorro Lozano, Orojondo, Artefacto Madrid, Mörboo, Anea Studio, Yvan Andreu, Jaume Miró, Georgiela Studio.