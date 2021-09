Jamaica es un lugar clave en No Time To Die, la última película de James Bond

jueves 30 de septiembre de 2021 , 10:37h

Para celebrar el estreno de la última película de James Bond, la Oficina de Turismo de Jamaica ha publicado imágenes entre bastidores de No Time To Die.

Jamaica es el lugar de nacimiento de 007, donde Ian Fleming creó y escribió las novelas de Bond. La isla también aparece en la primera película de James Bond, Dr. No (1962), así como en Live And Let Die (1973).

Jamaica es un lugar clave en No Time To Die, donde Bond ha dejado el servicio activo y disfruta de una vida tranquila en la isla. Su paz dura poco cuando su viejo amigo, Felix Leiter, de la CIA, aparece pidiendo ayuda.

La Oficina de Turismo de Jamaica se complace en desempeñar un papel tan importante en la 25ª película de James Bond. Edmund Bartlett, Ministro de Turismo de Jamaica, ha comentado: "Bond, para nosotros, significa que somos un lugar de comienzos, pero también de grandes finales". Por su parte, la Excma. Sra. Olivia Grange, Ministra de Cultura, Género, Entretenimiento y Deporte de Jamaica, añade: "Es realmente algo con lo que hemos soñado y estamos contentos de que vaya a ser una realidad.”

Jamaica es famosa por sus majestuosas colinas verdes, sus playas de arena blanca y sus aguas turquesas. Ya sea para relajarse en la playa de Laughing Waters, donde Honey Ryder emergió del agua en Dr. No, o recorriendo los lugares menos conocidos de las novelas y películas, Jamaica cautivará a los viajeros que quieran seguir los pasos de James Bond. Dese un refrescante baño en playas de fama mundial, o sorprenderse con las cascadas más altas, además de mezclarse con el palpitante ritmo de la música reggae, o saborear las especias de la cocina jerk mientras los sentidos se activan con el mejor ron.

“No time to die”:

No Time To Die es el título oficial de la 25ª aventura de James Bond. La película -de EON Productions, de Albert R. Broccoli, y los estudios Metro Goldwyn Mayer (MGM)- está dirigida por Cary Joji Fukunaga y protagonizada por Daniel Craig, que regresa en su quinta película como el James Bond 007 de Ian Fleming.

Escrita por Neal Purvis y Robert Wade (Spectre, Skyfall), Cary Joji Fukunaga y Phoebe Waller- Bridge (Killing Eve, Fleabag), la película se estrenará en todo el mundo a partir del 30 de septiembre de 2021 a través de Universal Pictures International y el 8 de octubre en Estados Unidos a través de MGM a través de su enseña United Artists Releasing.

En No Time To Die, Bond ha dejado el servicio activo y disfruta de una vida tranquila en Jamaica. Su paz dura poco cuando su viejo amigo Felix Leiter de la CIA aparece pidiendo ayuda. La misión de rescatar a un científico secuestrado resulta ser mucho más traicionera de lo esperado, lo que lleva a Bond a seguir la pista de un misterioso villano armado con una nueva y peligrosa tecnología.