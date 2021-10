Antonio Banderas trae a Madrid A Chorus Line, desde el día 8 de octubre en el Teatro Calderón

viernes 08 de octubre de 2021 , 10:17h

"Vamos a recuperar el espacio que nos robó la pandemia"…

“Hoy es un día de celebración para todos nosotros. Tenemos una obra en las manos que cuenta muchas historias de superación y cambia el paradigma de como se cuenta la historia de aquellas personas que se dedican a las artes escénicas, pero además encierra una serie de secretos también, que tienen que ver con el tiempo en el que estamos viviendo. Cuando Michael Bennett graba a un grupo de alrededor de 30 bailarines en el Upper West Side, en un estudio, allá por el año 1974, las historias que vinieron fueron multicolores, había historias divertidas, había historias tristes, pero había muchas historias que enganchan con el tiempo que estamos viviendo. Había muchas historias de abusos, historias de padres abusivos, crueles con los hijos, de abusos entre parejas, de abusos de personas que vivían en barrios arrabaleros en la ciudad de Nueva York, como el Bronx, y todo eso lo vamos viendo, también personas que sufrían abusos por su género, su condición sexual… y se expresan de una manera muy bella, con una música increíble de Marvin Hamlisch y el trabajo extraordinario de Michael Bennett, que supo coordinar todas esas historias, casi 17 horas de grabaciones, que existen, el productor John tiene esas 17 horas, de las que hay literalmente frases de la narrativa directamente cogidas de ahí y colocadas en los personajes, por eso es una obra que a pesar del tiempo transcurrido está increíblemente viva.”

Así se explicaba Antonio Banderas en la presentación a los medios que tuvo lugar en el Teatro Calderón, en el cual, y a partir del día 8 de octubre, se representará el musical “A CHORUS LINE”, que el artista ha traído a Madrid, y que estará protagonizado por Manuel Bandera en el papel de Zach, un director que quiere sacar adelante una nueva producción musical, y que va a poner a prueba a los candidatos, papel que en el Teatro del Soho Caixabank de Málaga, ha interpretado el propio Antonio Banderas.

Y ¿por qué no lo interpreta en Madrid?

Pues porque ha tomado la decisión de que quién quiera verlo, tendrá que ir a Málaga, en concreto al Teatro del Soho… “ese es el contrato que yo tengo con mi teatro y con mi ciudad. ¿Por qué? porque el teatro es algo más que un proyecto de un teatro, nosotros nos pegamos a un proyecto de ciudad cultural, que es una apuesta que he hecho desde hace 20 o 25 años por eso, porque Málaga no huela solamente a aftersun, que huela a otra cosa, y hay mucha gente luchando, no estoy yo solo comprometido con ese proyecto cultural para la ciudad.”

El actor, promotor, impulsor y creador del Teatro del Soho, codirige este espectáculo con la legendaria Baayork Lee, coreógrafa y directora, que interpretó uno de los personajes de la producción original que se estreno en Broadway, en 1975, el de Connie Wong, inspirado en ella misma.

26 intérpretes en escena y una orquesta de 15 músicos en directo, bajo la dirección musical de Arturo Díez-Boscovhich.

La compañía está formada (en orden alfabético) por Angie Alcázar, Tomy Álvarez, Lucía Castro, Alex Chavarri, Javier Cid, Aaron Cobos, Anna Coll, Fran Del Pino, Daniel Délyon, Sonia Dorado, Roberto Facchin, Daniel Garod, Bealia Guerra, Pep Guillém, Cassandra Hlong, Ariel Juin, Flor Lopardo, Joan López-Santos, Juan José Marco, Graciela Monterde, Fran Moreno, Marcela Nava, Ivo Pareja-Obregón, Lucrecia Petraglia, Estibalitz Ruiz, Aida Sánchez, Lorena Santiago, Sarah Schielke y Victor González.

Para Manuel Bandera, estar en el Teatro Calderón, interpretando a Zach, "Estoy como en un sueño. No voy a tener forma de agradecérselo lo suficiente. Para los que fuimos bailarines este musical es un emblema porque habla de nosotros".

Y aunque reconoce que es mucha la presión de ser el relevo de Antonio Banderas en ese papel… "Si hace seis meses alguien me hubiera preguntado qué me gustaría hacer, sin dudarlo hubiera dicho el personaje de Zach, el coreógrafo de 'A Chorus Line'".

Para concluir lo último de Antonio Banderas: "En 15 días me voy a Sicilia para rodar la película de Indiana Jones", nada más y nada menos que con Steven Spielberg. Y qué papel hará, pues no es el malo, pero tampoco es el bueno, o sí… Y hasta ahí quiso llegar, así que ¡Sorpresa!

SINOPSIS

Estamos en un teatro de Broadway a mediados de los años 70. El espectáculo empieza en medio de una audición para una nueva producción musical. El director, Zach, y su asistente, Larry, ponen a prueba a los candidatos. Diecisiete de ellos disputan la ronda eliminatoria: Mike, Bobby, Sheila, Bebe, Maggie, Kristine, Al, Mark, Connie, Diana, Don, Judy, Richie, Greg, Cassie, Val y Paul.

Pero aún queda lo más difícil: Zach busca un coro potente formado por cuatro chicos y cuatro chicas, y antes de tomar la decisión final quiere saber más sobre los candidatos. Así pues, les pide que se presenten y hablen sobre sí mismos. Con cierta reticencia, todos acabarán hablando sobre su pasado. A través de los números musicales iremos conociendo sus sueños y secretos mejor guardados, hasta llegar al número culminante, One, donde las personalidades individuales de los bailarines se fundirán en una identidad nueva y colectiva, la del Coro, constituyendo una compañía que no parece tener fin.