Entregados los Premios Best Of Bilbao-Rioja 2022

lunes 18 de octubre de 2021 , 10:32h

Los premios Best Of Wine Tourism que concede anualmente la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino — Great Wine Capitals (GWC) han sido entregados en el Guggenheim Bilbao. Los galardonados en esta decimonovena edición han sido Bodegas Roda, Bodegas Campo Viejo y Vinícola Real — 200 Monges (La Rioja) y Bodegas Solar de Samaniego (Álava).

Como mención especial extraordinaria, el jurado ha reconocido la larga trayectoria de La Vieja Bodega (Casalarreina, La Rioja) por su trabajo referente en gastronomía.

Al acto de entrega de premios, organizado por la Cámara de Comercio de Bilbao, han acudido un centenar de invitados, entre empresas candidatas, autoridades, profesionales y representantes del sector turístico, vinícola y de restauración en Álava, Vizcaya y La Rioja.

El concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, Xabier Ochandiano, ha dado la bienvenida a los asistentes. Le ha seguido la intervención de Jacques Faurens, presidente de la red internacional Great Wine Capitals, y encargado de abrir la proclamación de las empresas ganadoras de los Best Of.

Juan Mª Sáenz de Buruaga, presidente del Comité Bilbao-Rioja GWC, ha agradecido la hospitalidad del Guggenheim Bilbao y subrayado la calidad de los 28 proyectos presentados. «Es sobresaliente la apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el enorme esfuerzo que han aplicado las empresas ganadoras en la respuesta creativa y eficiente a los retos actuales», declaró al finalizar el evento.

El presidente de Bilbao-Rioja también subrayó «la participación de los jóvenes emprendedores y su esfuerzo en el desarrollo de nuevos servicios de turismo del vino, que ayudan a desarrollar las economías locales, protegen su patrimonio cultural e industrial, crean empleo y ayudan a frenar la despoblación en zonas rurales».

También estuvieron presentes en el evento los miembros del Comité Bilbao-Rioja José Ángel Corres, presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao; Jaime García-Calzada, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja; Fernando Ezquerro, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, así como Eduardo Mozo de Rosales, secretario general director de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava.

Los Premios Best Of reconocen la excelencia e innovación en las categorías de Alojamiento; Restaurantes; Arquitectura, Parques y Jardines; Arte y Cultura; Experiencias Innovadoras de Enoturismo; Servicios de Enoturismo y Prácticas Sostenibles de Enoturismo.

Veintiocho empresas presentadas

De las empresas aspirantes, veintiuna proceden de La Rioja: Sonsierra, Bodegas Mazuela, Bodegas Altanza, Viña Ijalba, Bodegas Campo Viejo, Bodega-Hotel FYA by Carlos Bujanda, Bodegas Corral, Bodegas Roda, La Bodega del Tesoro, Grupo Empresarial Criteria, Wine Fandango, Bodegas Franco-Españolas, Vinícola Real—200 Monges, Finca La Emperatriz, Bodega Ojuel, Restaurante Aitor Esnal, Vintae—Hacienda López de Haro, Grupo Rioja, Bodegas y Viñedos Carlos Moro, Restaurante La Vieja Bodega y Zinio Bodegas.

En Álava se han presentado a los premios siete empresas: Bodegas Solar de Samaniego, Bodegas Izadi, Wine Oil Spa Sercotel Villa de Laguardia, Bodegas Baigorri, Bodegas Lozano, Ciudad del Vino Marqués de Riscal y Bodegas Javier San Pedro Ortega.

PREMIOS BEST OF WINE TOURISM BILBAO-RIOJA 2022

El jurado de los premios de enoturismo Best Of Wine Tourism Bilbao-Rioja 2022 ha estado compuesto por Lourdes Aedo, Carmen Romo, Alicia Estrada y Lluís Tolosa.

Después de analizar y evaluar las candidaturas a los Best Of Bilbao-Rioja 2022, el jurado calificador ha decidido otorgar cuatro premios y una Mención Especial.

BODEGAS RODA (Haro, Rioja Alta)

El jurado ha valorado la implantación de un pionero sistema de energía termosolar 100% renovable. Un sistema de tubos de vacío (no son placas solares) que produce agua caliente para la climatización de la bodega con muy poco impacto visual en la cubierta del edificio.

Su nueva nave de tinas de madera también se ha dotado de un sistema energético 100% sostenible.

Los tubos canadienses perforados en los muros regulan la temperatura de la sala por geotermia. La deshumidificación de los calados aplica igualmente un sistema energético sostenible.

El jurado destaca su larga trayectoria en sostenibilidad y valora que todo el proyecto de sostenibilidad se encuentra en el centro de su discurso enoturístico.

BODEGAS CAMPO VIEJO (Logroño, Rioja Alta)

El jurado ha valorado la innovación enoturística del proyecto Campo Viejo Color Lab Experience. Una experiencia multisensorial que muestra cómo el color y la música pueden modificar la percepción de un vino.

El proyecto tiene sólidos fundamentos: 3.000 personas hicieron este experimento en Londres (2014) con la colaboración del profesor Charles Spence, experto en Psicología Experimental (Universidad de Oxford).

En estos momentos la Color Lab Experience se encuentra a disposición de los enoturistas en Bodegas Campo Viejo en Logroño, aunque es portable y puede reubicarse a conveniencia.

El jurado considera que la experiencia destaca en los campos de innovación y enoturismo experiencial. Además, abre un interesante campo de investigación científica en análisis sensorial y psicología de la percepción.

BODEGAS SOLAR DE SAMANIEGO (Laguardia, Rioja Alavesa)

El jurado ha valorado el gran proyecto de reinterpretación de la arquitectura industrial de los años 70 de Bodegas Solar de Samaniego.

El proyecto se ha ejecutado durante cinco años (2015-2020) y abarca las dimensiones artística, cultural, arquitectónica, patrimonial y enoturística.

En 2018 se convocó el Concurso Internacional de Ideas Solar de Samaniego, Paisaje Integrado y se completó la intervención con una investigación del paisaje cultural del vino de Rioja Alavesa, a cargo de Ander de la Fuente, arquitecto paisajista y profesor de arquitectura de la Universidad politécnica de Valencia (UPV).

Los exteriores se han recuperado en colaboración con la Cátedra Unesco de Paisajes Culturales y Patrimonio.

Beber Entre Líneas es su proyecto de fusión de las culturas del vino y la literatura en estos nuevos espacios.

El jurado considera originales, impresionantes y majestuosos los murales de Guido van Helten en los antiguos depósitos de la bodega, tanto en el resultado final como en el proceso de realización de los murales

VINÍCOLA REAL — 200 MONGES (Albelda de Iregua, Rioja Alta)

El jurado ha valorado el esfuerzo de Vinícola Real – 200 Monges en la conservación y difusión del legado cultural del desaparecido monasterio de San Martín de Albelda, sobre todo del Códice Albeldense (año 974).

Esta joya de la miniatura altomedieval es un amplio compendio del saber del siglo X. Además, el Códice Albeldense contiene el registro más antiguo de los números indo-arábigos, un referente complementario de aquellos primeros indicios de la lengua castellana localizados en San Millán de la Cogolla

También exhiben en la bodega cuatro reproducciones de los cinco manuscritos que han sobrevivido estos siglos.

El jurado extiende este reconocimiento a la Asociación Cultural para la Historia de Albelda (ACHA), que trabaja para la preservación y estudio del patrimonio histórico local, muy especialmente en el conjunto de las cuevas de la Peña Salagona, donde estuvo el antiguo monasterio rupestre de San Martín de Albelda en los siglos V al X, y donde llegaron a habitar más de 200 monjes.

Los restos del antiguo Scriptorium rupestre representan un gran patrimonio histórico y cultural. Y los miembros de la asociación han aprendido el oficio de los antiguos escribanos, incluso representando a los antiguos monjes y sus vestimentas, como pudo comprobar el jurado.

El proyecto trasciende la bodega y el Scriptorium rupestre con el diseño de la Ruta de los 200 Monges Olvidados, incluyendo la visita a dos monasterios declarados Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, los monasterios de Suso y Yuso, siempre con el hilo argumental del Códice Albeldense (974).

En la propuesta de enoturismo cultural también tiene un gran protagonismo la obra pictórica de Luis Burgos, expuesta en la bodega, una obra espectacular, de gran formato, de gran valor artístico, de gran potencia cromática y de gran fuerza expresiva.

El jurado también ha valorado el conjunto enoturístico, con restaurante, Wine Hotel La Casa del Cofrade y una activa agenda de actividades enoturísticas.

Han recuperado el viñedo en la finca Los Frailes, donde está la ermita de la Virgen de la Soledad, solicitando la inclusión de este paraje en el Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares de La Rioja, con algunos de los árboles más longevos de La Rioja.

En sus propias palabras: "El Patrimonio Cultural no es sólo el legado del pasado, también es un recurso para nuestro futuro".

El jurado considera que el proyecto de Vinícola Real – 200 Monges tiene todos los componentes del enoturismo histórico y cultural, tan propio del enoturismo en Europa. El jurado también considera que el proyecto trasciende la bodega, que tiene un gran valor patrimonial para la localidad de Albelda de Iregua, para la Comunidad Autónoma de La Rioja y en general para el destino Rioja. Y en la concesión de este premio el jurado hace un llamamiento a las administraciones locales, autonómicas, nacionales y europeas para el apoyo a la preservación de este legado, especialmente el Scriptorium de las cuevas de la Peña Salagona.

RESTAURANTE LA VIEJA BODEGA (Casalarreina, Rioja Alta)

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO

El jurado ha valorado la larga trayectoria de La Vieja Bodega como referente de la gastronomía riojana. Muy especialmente la trayectoria profesional de Ángel Pérez, su carisma, su cordialidad y su profesionalidad. Asimismo la fuerza de todo un equipo para levantar de nuevo el restaurante tras un trágico incendio.

Se ha valorado la calidad e identidad gastronómica de La Vieja Bodega, y en concreto su atención al vino. Los calados centenarios albergan un espacio para la perfecta conservación de los vinos, un espacio para catas y otro para uso exclusivo de sus bodegas preferidas

A la vinoteca climatizada a la vista de los comensales en el comedor principal, se suma la tienda de vinos en la entrada del restaurante. Especialmente destacado es el personal cualificado. Además de Ángel, cuentan con dos miembros de la Asociación de Sumilleres de La Rioja y un sommelier más de apoyo.

La carta de vinos tiene más de 450 referencias nacionales e internacionales, en constante proceso de renovación.

La Vieja Bodega lleva más de veinte años en la Guía Michelín, con muchos otros reconocimientos, como ser el 6º Mejor Restaurante de España en 2017 según Tripadvisor. El jurado considera que es un ejemplo de algo muy importante para el sector del enoturismo: la fidelización de sus clientes.

Best Of Internacional

Los Premios Best Of al Turismo del Vino nacen en 2003 a iniciativa de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino, que agrupa a once capitales vinculadas a regiones vitivinícolas de prestigio internacional, para reconocer la excelencia del enoturismo: Adelaide (Australia), Bilbao-Rioja (España), Burdeos (Francia), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Lausanne (Suiza), Mainz-Rheinhessen (Alemania), Mendoza (Argentina), Oporto (Portugal), San Francisco-Napa Valley (Estados Unidos), Valparaíso-Valle de Casablanca (Chile) y Verona (Italia).

Dentro de la Red se integra el Comité Bilbao-Rioja formado por las Cámaras de Comercio de Álava, Bilbao, La Rioja, el Ayuntamiento de Bilbao y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja. El objetivo de esta Red es fomentar, a partir de la cooperación en el campo del turismo vitivinícola, el desarrollo económico, universitario y cultural.

Los ganadores del Best Of Internacional serán proclamados durante la Gala Internacional Best Of Wine Tourism que se celebrará en Mainz (Alemania) el próximo 28 de octubre, en el transcurso de la Conferencia Anual GWC.