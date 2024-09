Premios de enoturismo Best Of Wine Tourism 2025

jueves 26 de septiembre de 2024 , 09:15h

La gala de los Premios Best Of Wine Tourism de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino Bilbao-Rioja se celebrará el jueves 3 de octubre en el Museo Guggenheim Bilbao.

La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Bilbao preside el comité organizador del evento de entrega de premios de este año. Los prestigiosos galardones son convocados conjuntamente por las cámaras oficiales de Álava, Bilbao y La Rioja, el Ayuntamiento de Bilbao y el Consejo Regulador de la DOCa Rioja.

Veintitrés proyectos optan al prestigioso reconocimiento Best Of Wine Tourism en siete categorías: Alojamiento; Experiencias Gastronómicas; Arquitectura, Parques y Jardines; Arte y Cultura; Experiencias Innovadoras de Enoturismo; Servicios de Enoturismo y Prácticas Sostenibles de Enoturismo.

Los 23 finalistas

Los proyectos finalistas son: Bodega Bideona, Bodega Hotel Eguren Ugarte, Bodegas Araico, Bodegas Baigorri, Bodegas Bilbaínas, Bodegas Campillo, Bodegas Faustino Rivero Ulecia, Bodegas Javier San Pedro Ortega, Bodegas Lozano, Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas, Boroa Jatetxea, Casa Rural La Molinera Etxea, EuroWineTours.com, Finca La Emperatriz, Natura Resorts, Ostatu, Palacio Arriluce, El Puntido (Sierra Cantabria), Riojatrek, Ruta del Vino de Rioja Alavesa, Samaniego In Wine, Tobelos Bodegas y Viñedos y Vintae Luxury Wine Specialists.

El jurado está formado por profesionales de reconocido prestigio en el área gastronómica, ocio-viajes y agencias de turismo receptivo, periodismo, formación y consultoría vitivinícola, quienes han seleccionado y examinado los proyectos finalistas de entre los presentados al certamen.

Best Of Wine Tourism Internacional y GWC Annual Conference

Los ganadores se darán a conocer en el mismo acto de entrega de los premios, que completa una primera fase local. Posteriormente, se optará al Best Of Internacional con los candidatos de las otras once sedes de la red mundial.

Este reconocimiento será entregado en el curso de la Conferencia Anual de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino, que tendrá lugar en Verona, Italia, entre el 20 y el 24 de octubre de este año.

Los mejores servicios de enoturismo del mundo

Los Premios Best Of Wine Tourism reconocen a las empresas que prestan los mejores servicios de enoturismo en las doce principales zonas vitivinícolas del mundo: Adelaida (Australia), Bilbao-Rioja (España) Burdeos (Francia), Ciudad del Cabo-Cape Winelands (Sudáfrica), Hawke’s Bay (New Zealand), Lausanne (Suiza), Mainz-Rheinhessen (Alemania), Mendoza (Argentina), Oporto (Portugal), San Francisco-Napa Valley (Estados Unidos), Valparaíso-Casablanca (Chile) y Verona (Italia).

Ganadores del Best Of Bilbao-Rioja 2024

La Casa Cosme Palacio (también reconocido con el Best Of Internacional), el Barrio de la Estación de Haro, Bodegas FyA (bodega-hotel), Izadi, Bodegas Valdelana, Grupo Criteria y Restaurante Juan Carlos Ferrando, fueron las empresas reconocidas con el Best Of Wine Tourism 2024. Esférica Rioja Alavesa recibió mención especial y Fundación Vivanco el Special Achievement Award, de carácter vitalicio.

Best Of Wine Tourism Internacional en ediciones anteriores

La Casa Cosme Palacio (2024); Marqués de Murrieta (2023); Bodegas Vinícola Real (2022); Villa Lucía y Bodegas Valdemar (2019); Tren del Vino (2018); Conde de los Andes (2017); Bodegas y Viñedos de Páganos (2016); Marqués de Riscal (2015); Marqués de Murrieta (2014); Museo Dinastía Vivanco (2013); Finca Los Arandinos (2012); Bodegas Campo Viejo (año 2011); Wine Oil Spa-Hotel Villa de Laguardia (año 2010); Bodegas Muga (año 2009); Fundación Dinastía Vivanco (año 2008); Marqués de Riscal (año 2007); Ysios (año 2006); Paternina (2005), Dinastía Vivanco (2004) y Juan Alcorta (2003).