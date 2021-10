Picaña de cordero, un corte muy tierno y popular en Brasil

miércoles 20 de octubre de 2021 , 10:26h

Aunque ya lleva unos años de moda, nunca es tarde para conocer la picaña de cordero si todavía no has tenido la suerte de degustarla. Se trata de un corte muy popularizado en Brasil (en España se le conoce como tapilla) con cada vez más adeptos, desbancando en ocasiones al entrecot y el chuletón. De sabor intenso, es muy jugosa y tierna al paladar, corresponde a la parte inferior de la espalda del animal y se prepara de mil formas, siendo a la brasa la más común.

Sin duda, la picaña es uno de los cortes de carne más de moda en restaurantes. Reconocible por su color terracota, la capa de grasa que la recubre es además un gran potenciador de su sabor cuando la cocinamos. Si no tienes mucho tiempo entre semana o los fines de semana, Moralejo Selección cuenta con la línea ASADOFACIL para facilitarte la oportunidad de probar la picaña de cordero en tan solo media hora, sin hueso y aderezada con aceite de oliva virgen extra, jugo de limón, sal y tomillo, todos ingredientes naturales. Lo mejor es que se cocina en su propio envase y en la mitad de tiempo que un asado tradicional. Gracias a este envasado especial y su sistema de cocción, la picaña de cordero se cocina jugosa, sabrosa y crujiente. Además, no requiere ninguna preparación excepto el acompañamiento que quieras para tu picaña, no mancharás la cocina y ahorrarás tiempo y energía para dedicarlo a otras cosas mientras se prepara al horno.

Propiedades saludables y nutricionales de la picaña

Proteínas: contribuyen al aumento y conservación de los músculos así como al crecimiento y desarrollo normal de los huesos. Vitamina B6: favorece el funcionamiento normal del sistema inmune. Niacina (Vitamina B3): ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Vitamina B12: encargada de la formación de glóbulos rojos. Fósforo: mantiene la buena salud de dientes y huesos, especialmente niños. Potasio: funciona como reglador del sistema nervioso. Zinc: protege las células frente al daño oxidativo. Selenio: mantiene uñas y cabello en condiciones óptimas.