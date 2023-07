Pilar Rubio y Selmark subastan una falda en beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer

jueves 13 de julio de 2023 , 08:02h

La presentadora de televisión Pilar Rubio subasta la falda de inspiración brasileña con la que sorprendió a todos durante la presentación de su última colaboración con la aclamada marca gallega Selmark. Como viene siendo habitual desde hace tres temporadas, el posado de la comunicadora daba comienzo a la temporada estival, al menos en cuanto a la moda baño se refiere. Y este año, Selmark y Pilar Rubio subastan la falda en una puja solidaria en beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer desde el 12 de julio hasta el 21 de agosto en la web de la firma.

La comunicadora y estrella de las redes sociales Pilar Rubio presentaba el pasado mes de abril su última colección cápsula de moda baño junto a la marca viguesa Selmark, referente nacional en moda íntima, baño, ropa deportiva y homewear que cada temporada seduce a miles de mujeres en todo el mundo. ‘Mare 23’ es una colección de cinco trajes de baño para todas las siluetas, tallas y gustos, inspirada en la estética brasileña, desde las noches de verano de Río de Janeiro, pasando por el carnaval, la bossa nova y la coctelería, a la arquitectura del genio Oscar Niemeyer o la flora y la fauna de sus más de 1.600 islas. Una colección de trajes de baño que reivindica su papel como la prenda estrella del verano y que, como novedad, incorpora tejido reciclado dentro de la política de sostenibilidad que tiene la marca gallega.

Pilar sorprendió a los asistentes al acto con su impresionante figura que resaltaba aún más con una sorprendente falda de volantes y estampado floral vintage a juego con el de su bañador Miranda. La falda, que diseñó la presentadora junto a Virginia M. Rovelli, directora creativa de Selmark, tiene ocho metros de bambula ligera y cuenta con diez filas de volantes fruncidos en otros ocho metros de tul para dar volumen, movimiento y espectacularidad. Además, cuenta con una cinturilla de tres centímetros y una amplia apertura frontal que deja a la vista las piernas en claro tributo a las míticas faldas de samba que cada año llenan las calles y sambódromos de Brasil.

Pilar Rubio ha destacado que “trabajar cada temporada en el concepto y diseño de la nueva colección de baño junto a Selmark es un esfuerzo muy gratificante. Sobre todo cuando veo a muchas personas disfrutando en la playa con mis diseños. Este año la sensación de emoción es doble sabiendo que vamos a poner nuestro granito de arena apoyando a la Asociación Española Contra el Cáncer donando la falda que llevé en la presentación de la colección Mare 23. La falda es preciosa, muy cómoda y versátil. Espero que recaude muchísimo”.

Ahora, la mujer de Sergio Ramos y Selmark han anunciado que donan la falda a la Asociación Española Contra el Cáncer para recaudar fondos que ayuden a pacientes y familiares con sus servicios de atención psicológica, atención social, préstamo de material ortoprotésico como pelucas, sillas de ruedas, andadores, camas articuladas, servicio de logopedia o ejercicio físico oncológoico entre otros. Además de ayudar a la investigación oncológica en España para conseguir su objetivo a nivel nacional de alcanzar un 70% de superviviencia al cáncer para 2030.

Para Rafael Pérez, CEO de Selmark “llevábamos mucho tiempo pensando en hacer una acción solidaria y teníamos claro que queríamos colaborar con la AECC pero no encontrábamos la forma. Después de la presentación de la colección cápsula de Pilar y Selmark y tras el éxito del look Miranda, con el bañador y la falda de volantes a juego, lo vimos claro. Desde que Pilar salió a atender a la prensa, ese look dejó sin palabras a todos. Era la falda perfecta para donar a la AECC y recaudar fondos para todos sus proyectos”.

Siguiendo esta línea de cuidado, Selmark cuenta con su línea más especial, Selmark Care. Una firme apuesta por la que la marca gallega, referente en el sector, ha diseñado una serie de prendas específicas para dar respuesta a las necesidades de la mujer en cualquier etapa de su vida, incluyendo aquellas situaciones en las que precisa de mayor atención como pueden ser las pacientes oncológicas con bañadores y sujetadores protésicos, sujetadores de postoperatorio, de lactancia o hipoalergénico. “La gama de productos Selmark Care cuenta con el apoyo y la recomendación de profesionales del sector de la salud, con quienes se ha contado para el desarrollo de los mismos. Todos ellos han sido testados y aprobados por oncólogos, cirujanos, matronas y enfermeras de curas”, confirma Virginia M. Rovelli, directora creativa de Selmark.

La falda de Pilar Rubio y Selmark se encuentra expuesta en El Corte Inglés de Castellana de Madrid hasta el próximo 21 de agosto, fecha en la que termina la subasta para hacerse con esta pieza ya convertida en todo un referente que sigue la filosofía de la empresa gallega, “hecho por mujeres para mujeres”.