Los peinados más frescos y desenfadados del verano: el wet look o efecto mojado

Inmaculada García y David Lesur, directores de formación en los salones Menta Beauty Place y David Künzle respectivamente, repasan uno de los peinados más frescos y desenfadados para lucir en verano: el wet look o efecto mojado, ideal sobre todo en fiestas nocturnas o veladas con amigos frente al mar. Entre los que más se llevan, el texturizado (mejor en cabellos ondulados o cortos) y el slick back.

El wet look o efecto mojado es un peinado fácil y chic cuyo valor añadido consiste en poder dominar cualquier remolino no deseado: “Sugiero peinar todo el cabello hacia atrás con un cepillo de jabalí y laca extra fuerte, combinando con un serum de brillo o un aceite de tamanu para garantizar el efecto que buscamos” – nos cuenta David Lesur (David Künzle) sobre este peinado que se caracteriza por lo rápido de hacer y el toque moderno que aporta, cuyo truco está en peinar el conjunto del cabello ligeramente húmedo hacia atrás, utilizando una laca sin gas y mucho sérum de brillo: “El efecto húmedo de este peinado te garantizará no pasar desapercibida, sobre todo si te maquillas los labios con una barra de color rojo intenso”. Para Inmaculada García, de los salones Menta Beauty Place en Madrid, los wet looks más trendies son sin duda el texturizado y el slick back: “El texturizado siempre funcionará mejor en cabellos ondulados o cortos ya que se consigue mucho mejor ese efecto como recién salida del agua”.

El slick back sería el estilo principal del wet look. Crearlo, es muy sencillo: “Lo más importante para crear este efecto es elegir el producto adecuado que nos ayude a dar ese look mojado. Dependiendo del largo del cabello nos ayudaremos a distribuir el producto bien con un peine o con las manos. Si es un cabello largo, puede crearse el efecto mojado solo en la parte superior hasta la nuca, dejando el resto de la melena con ondas pero totalmente secas” – aclara la directora de formación de Menta Beauty Place. Si es corto o media melena, podemos optar por un efecto mojado muy limpio: “Siempre ayudándonos con el peine o bien poniendo el producto texturizante con las manos, creando retorcidos para crear ese efecto roto y desenfadado”.