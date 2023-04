Pilar Rubio ha presentado esta mañana su nueva colección de baño junto a la firma Selmark

Pilar Rubio ha presentado esta mañana su nueva colección de baño junto a la aclamada firma gallega, Selmark. Como viene siendo habitual desde hace tres temporadas, el posado de la comunicadora da comienzo a la temporada estival, al menos en cuanto a la moda baño se refiere.

Continuando con la filosofía de la marca viguesa, 'hecho por mujeres para mujeres', Pilar Rubio ha presentado Mare 23 su última colaboración con Selmark, una colección cápsula de cinco trajes de baño para todas las siluetas, tallas y gustos, inspirada en la estética brasileña, desde las noches de verano de Río de Janeiro, pasando por el carnaval, la bossa nova y la coctelería, a la arquitectura del genio Oscar Niemeyer o la flora y la fauna de sus más de 1.600 islas. Una colección de trajes de baño que reivindica su papel como la prenda estrella del verano y que, como novedad, incorpora tejido reciclado dentro de la política de sostenibilidad que tiene la marca gallega.

La presentadora de televisión y estrella de las redes sociales Pilar Rubio ha trabajado durante meses de la mano de Virginia M. Rovelli, directora creativa de Selmark, para plasmar sus ideas en cinco piezas muy especiales como colección cápsula que, a su vez, forman parte de la colección completa con la que Selmark seduce cada temporada a miles de mujeres en todo el mundo.

Brasil es el epicentro de la nueva colección de baño de Pilar Rubio y Selmark. La madrileña se ha inspirado en algunos de los elementos más característicos del país carioca como la flora y la fauna, con un espectacular traje de baño de tejido reciclado y estampado de serpiente en honor a la Ilha da Quimada Grande, también conocida como isla de las cobras, ubicada a 30 km de la costa de Saõ Paulo donde está prohibido el acceso de público ya que es el hábitat de una de las serpientes más venenosas del mundo. También el carnaval está presente en la colección con un romántico bañador de estampado tropical, con escote profundo en uve que incluye un volante de quita y pon, recordando a las míticas faldas de samba que cada año llenan las calles y sambódromos de Brasil.

Pilar Rubio ha querido homenajear al genio brasileño Oscar Niemeyer, conocido como el arquitecto de las curvas, Premio Pritzker de Arquitectura en 1988 y Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1989, con el traje de baño Norma, el bañador más arquitectónico de esta colección que resalta las curvas de la silueta femenina con un magistral uso de líneas geométricas en blanco y negro de efecto moldeador.

La divertida noche de Río de Janeiro no podía faltar como inspiración para Pilar. Ginebra es el bañador más exclusivo de esta nueva colaboración con Selmark. Pensado en las noches de verano, sigue la tendencia Op-Art, un estilo que recupera la geometría de los estampados geométricos de los años 60. Este tipo de dibujo en zigzag crea ilusiones ópticas que dan la sensación de movimiento, idóneas para esas fiestas hasta la madrugada. La coctelería tropical está presente en el modelo Julieta, con numerosas flores bordadas a mano de forma artesanal que recuerdan a la decoración de deliciosos cócteles brasileños como la caipiriña, la cachaza o el batido de coco.

La última colaboración de Pilar Rubio y Selmark es una delicada propuesta donde el color, los gráficos y la estética tan propia de Brasil ocupan el papel principal. Sugerentes, femeninos y elegantes bañadores, sin dejar de lado al tradicional bikini, son las propuestas de Selmark para la temporada estival, piezas inherentemente sexys pensadas para trasladar todo eso que Pilar Rubio representa a pie de playa.

En cuanto a los colores, se trata de una paleta cromática muy sofisticada, donde predomina el uso del blanco y el negro, toques de diferentes tonos de verde, snake print y estampados vintage tropicales para dar lugar a una colección de ensueño donde destaca el uso de jacquard o el lamé.

Una colección pensada para mujeres y tallas de cuerpos diversos. Desde su creación en 1975, Selmark ha apostado por la calidad en la elección de los materiales y ha destacado por undiseño excepcional con un patronaje que encaja a la perfección en todo tipo de cuerpos. De ahí que sus bañadores y sujetadores de escote pronunciado se hayan convertido en un must para las mujeres de medio mundo. Además cuentan con una amplia selección de sujetadores de capacidad o push up. Cuentan con una amplia selección de braguitas de bikini de tiro alto, culotte, brasileña, push up o la opción tanga para las más atrevidas.