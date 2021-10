Goldrake, nueva colección de Antony Morato capsula homenaje al manga retro japonés

Antony Morato presenta una nueva colección cápsula titulada ‘’Goldrake’,’ dedicada al arte manga retro de los años ochenta creado por Go Nagai, conocido autor de la serie Mazinger Z. En esta ocasión Antony Morato rinde homenaje al héroe Goldrake, una serie manga que se convirtió en icono de los años ochenta en Italia. Las imágenes y los escritos inspirados en el manga japonés evocan la célebre saga del robot, todo un símbolo generacional, y forman parte de camisetas, sudaderas y accesorios combinando el estilo moderno de la marca con la cultura pop.

De nuevo, Antony Morato es capaz de evocar la nostalgia de una generación de hombres a través de un héroe de la infancia. Aquellos que deseen expresar su personalidad a través de este personaje que marcó toda una época, encontrarán en las prendas de esta colección la combinación perfecta entre el sentido de pertenencia a la comunidad y el estilo urbano actual.

“Goldrake es mucho más que un héroe manga: representa a una generación que se identifica con unos códigos muy precisos. La imagen del robot con la que todos crecimos se ha convertido en un símbolo de pertenencia y reconocimiento. Me gusta imaginar mis sudaderas no sólo como un elemento pop, sino como prendas que se puedan vestir en ocasiones formales para marcar una personalidad definida. Se trata de una colección que combina estilo y creatividad para crear un look personal, y que revela referencias poco convencionales. ’’ – Lello Caldarelli, CEO de Antony Morato

Antony Morato, fundada en 2007 por Lello Caldarelli, director creativo de la firma y presidente de la compañía hasta día de hoy, tiene sus raíces en la tradición italiana. La marca representa el punto de vista más cosmopolita de la moda masculina usando referencias de la forma de vida en las ciudades de todo el mundo. Desde su fundación, la firma ha ido internacionalizándose. Al cabo de los años, la mezcla explosiva de contenido de moda y su accesibilidad han permitido que se expanda a través de más de 60 países.Moderna y dinámica, la marca se orienta a una nueva generación de consumidores que consideran la moda como una manera de expresarse.Las colecciones se adaptan a cualquier momento del día, dando al consumidor la oportunidad de escoger prendas innovadoras que mantengan su estilo personal.