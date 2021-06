Choo Sketch la nueva colección cápsula de Jimmy Choo

Una idea que nació durante el confinamiento del año pasado cuando la directora creativa, Sandra Choi, participó en una conversación creativa con la comunidad de Instagram de la marca y compartió bocetos de zapatos de fantasía semanales inspirados en palabras que provocaban optimismo mientras el mundo navegaba por una pandemia global. Se invitó a los seguidores a unirse a la conversación creativa enviando sus bocetos de zapatos de fantasía. Se enviaron más de 10.000 diseños con cinco bocetos elegidos para darles vida y venderlos como una cápsula con el 100% de las ganancias donadas a la organización benéfica de The Jimmy Choo Foundation, Women for Women International.

“Quería compartir mi amor por los bocetos con la comunidad de Jimmy Choo con la esperanza de que brindara un momento de escape mientras todos estábamos unidos en los desafíos que trajo la pandemia de la Covid-19. Me sentí abrumada por la cantidad de bocetos e historias que recibimos y me sentí inspirada y conmovida por haber llegado a tanta gente en todo el mundo. Fue difícil preseleccionar el número de presentaciones hasta solo 10, pero cada uno de los finalistas había creado un diseño que realmente me resonó y estoy encantada de apoyar a Women for Women International y el increíble trabajo que hacen para ayudar a transformar vidas de mujeres supervivientes de conflictos”.

La competición recibió una respuesta increíble con más de 10.000 bocetos presentados de países de todo el mundo y de personas de todas las edades. Sandra preseleccionó diez bocetos que se sometieron a votación final en el Instagram de la marca @jimmychoo. La colección de diseños de alta costura está disponible bajo pre-pedido exclusivamente en la web de jimmychoo.com.

El 100% de las ganancias se donará a la organización benéfica Women for Women International de la Fundación Jimmy Choo. La Fundación Jimmy Choo ha anunciado recientemente una asociación global en curso con Women for Women International como su Beneficiaria Filantrópica Global.

Women for Women International apoya a las mujeres que viven en algunos de los lugares más peligrosos del mundo. Celebrar y empoderar a las mujeres siempre ha sido el núcleo de la marca Jimmy Choo. En Afganistán, Bosnia y Herzegovina, la República Democrática del Congo, Irak, Kosovo, Nigeria, Ruanda y Sudán del Sur, las mujeres aprenden habilidades para reconstruir sus familias y comunidades a través del Programa Mujeres más Fuertes, Naciones más Fuertes de Women for Women International. Forman redes de apoyo, aprenden a obtener ingresos y ahorrar dinero, y adquieren conocimientos y recursos sobre la salud y sus derechos. Desde 1993, la organización ha invertido en el poder de más de 500.000 mujeres, apoyándolas para que usen sus voces y creen un efecto dominó que hace que el mundo sea más igualitario, pacífico y próspero.