Nuevos espectáculos y shows en PortAventura World para arrancar la temporada de Navidad

martes 16 de noviembre de 2021 , 11:13h

La ansiada llegada de la Navidad está a la vuelta de la esquina y PortAventura World ya lo tiene todo preparado para ofrecer la más increíble de las experiencias navideñas tanto a pequeños como a mayores. Desde el 20 de noviembre hasta el 9 de enero, el resort se viste con el espíritu más navideño para hacer pasar una experiencia inolvidable y llena de magia en todos los rincones de PortAventura Park, Ferrari Land y sus hoteles.

Después de no haber podido celebrar la temporada de Navidad el año pasado debido a las restricciones por la pandemia, PortAventura World recibe con más ilusión que nunca esta temporada que viene cargada de espectáculos y shows que crearán una atmósfera de ensueño para estos días tan especiales. Además, todos los mundos de los parques estarán tematizados con luces, guirnaldas y adornos navideños.

Los shows y espectáculos más entrañables para toda la familia

Uno de los atractivos más aclamados por todos durante la temporada de Navidad en PortAventura World son, sin duda alguna, sus mágicos espectáculos, capaces de dejar boquiabierta a toda la familia.

Este año, el Teatro Imperial de China se transforma en la casa de Papá Noel, donde sus ayudantes fabrican los juguetes para los niños y niñas de todo el mundo. “Christmas World” es un increíble espectáculo musical de acrobacias, cantantes y bailes que, con el ritmo de la música, ayudarán a ultimar los detalles de cada regalo de Navidad. Muy cerca del Teatro Imperial, en la Plaza Imperial, se ubicará la “Chilly Willy Village”, un camino al Polo Norte donde los más pequeños de la casa podrán tomarse una foto de recuerdo. Como novedad esta Navidad en el teatro Templo Mágico de China vuelve la magia de las pompas de jabón para toda la familia: “Bubble Magic Christmas”.

Pero la Navidad no solo es magia e ilusión. En el Far West de PortAventura World también es trepidante la acción y el humor para toda la familia. Esta zona del resort no pierde su habitual adrenalina, y su espectáculo “Bang Bang Christmas”, en el Front Frenzee, es muestra de ello, con un show en el que los ciudadanos de Penitence deberán custodiar con todas sus fuerzas las cartas que los niños has escrito a Papá Noel. También en el mismo Far West, en el Saloon, los vistantes podrán disfrutar de otro divertido show musical inspirado en el Lejano Oeste y la magia de la Navidad.

Polinesia será el lugar que acogerá “La Navidad de Woody”, donde el personaje más famoso de PortAventura World, bailará y cantará al ritmo de canciones navideñas acompañado de sus fieles bailarines.

Si los visitantes se dejan llevar por la magia de la Navidad serán capaces de descubrir el Bosque Encantado de México, un atajo secreto para llegar hasta la casa de Papá Noel en la que viven personajes fantásticos como gnomos, magos y hadas donde los más pequeños podrán entregar sus cartas y saludar al mismo Papá Noel.

Los más pequeños también podrán pasárselo en grande con el espectáculo “Ya es Navidad en SésamoAventura”, donde podrán ver con sus propios ojos a los protagonistas de Barrio Sésamo en un show navideño lleno de color=En el mismo teatro también tendrá lugar el primer espectáculo en Europa sobre biodiversidad y sostenibilidad: “Cuidemos el Planeta”, con los personajes de Barrio Sésamo

Además, a partir del 4 de diciembre, “La llegada de los Emisarios Reales”, llega al lago de la Mediterránea, un espectáculo multimedia de gran formato con un final espectacular con pirotecnia navideña. Además, el 5 de enero tendrá lugar la tradicional cabalgata de Reyes en esta misma zona.

A parte de estos shows de Navidad, PortAventura World ofrecerá también espectáculos itinerantes y otros de sus habituales shows, como “Aves del Paraíso”, “Cuidemos el Planeta” o el “Meet & Greet de Shrek”.

David García, director general de Negocio de PortAventura World, indica que “estamos muy ilusionados de inaugurar la nueva temporada de Navidad, con la que hemos transformado nuestro resort en un lugar tematizado inspirado en una de las épocas más esperadas del año. En Navidad, la emoción ilumina nuestros momentos en familia y con amigos y, por este motivo, hemos creado, un año más, una oferta única para que estos instantes sean muy especiales”.

Una experiencia inolvidable y segura para todos

Desde el pasado 15 de octubre, el resort puede volver a albergar el 100% de su aforo en el marco de su escalada hacia la normalidad. Aun así, y con el firme compromiso de ofrecer un ocio seguro, PortAventura World mantiene todas las medidas de protección e higiene en sus instalaciones, entre las que destacan el uso de mascarilla obligatorio o la distancia de seguridad interpersonal en los puntos de restauración.