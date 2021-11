Emirates incorpora su exclusivo servicio del A380 en sus vuelos a Bangkok

martes 16 de noviembre de 2021 , 11:16h

Emirates anuncia el regreso de su emblemático servicio del A380 al aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok a partir del 28 de noviembre. La actualización de la aeronave ayudará a la compañía a satisfacer la fuerte demanda de pasajeros que viajan al popular destino vacacional tras la reapertura de Tailandia a los visitantes internacionales vacunados.

Los vuelos diarios del A380 operarán como EK372/373, añadiendo una capacidad y una frecuencia muy necesarias a sus vuelos a Bangkok, en respuesta al aumento de la demanda de viajes que la aerolínea está registrando. El icónico avión A380 de Emirates que servirá la ruta ofrecerá asientos en First Class, Business Class y Economy Class. La introducción del avión de dos pisos complementará los servicios existentes, EK384/385, que también operan a diario con un avión Boeing 777-300ER en configuración de tres clases, además de sus cinco vuelos semanales a Bangkok vía Phuket, que operan como EK378/379 y aumentarán su frecuencia a diaria a partir del 1 de diciembre.

El servicio diario del A380 a Bangkok, vuelo EK372, saldrá de Dubái a las 09:30 horas y llegará a Bangkok a las 18:40 horas. El vuelo EK373 despegará de Bangkok a las 20:35 horas para aterrizar en Dubái a las 00:50 horas del día siguiente. Todas las horas son locales.

Una vez las operaciones del A380 se pongan en marcha el próximo 28 de noviembre, Emirates ofrecerá tres vuelos diarios a los pasajeros que viajen desde y hacia Bangkok, en su apoyo al país al que lleva sirviendo desde hace más de tres décadas. Emirates está desempeñando un papel fundamental para facilitar la recuperación del sector turístico, encabezada por los esfuerzos del gobierno. El aumento de la capacidad y de las frecuencias contribuirá a satisfacer la demanda de los viajeros procedentes de Europa, África y Oriente Medio para visitar la capital tailandesa.

Con la flexibilización de las restricciones de viaje, Emirates también servirá a sus clientes de Tailandia y otros puntos de la región con acceso a los destinos preferidos de su red global, que abarca más de 120 destinos, a través de su centro de operaciones en Dubái. Los vuelos adicionales proporcionarán más opciones, horarios convenientes y una conectividad inmejorable a sus clientes en todo el mundo.

El vuelo adicional que operará el avión A380 en la ruta Dubái-Bangkok y los servicios adicionales programados para su vuelo vía Phuket proporcionarán más de 8600 asientos extra semanales para dar respuesta al aumento del tráfico de pasajeros entrantes y salientes en Bangkok, con el potencial de crecer en línea con la demanda.

A principios de este mes, Tailandia levantó las restricciones para los ciudadanos no tailandeses, facilitando el turismo a los viajeros vacunados de más de 60 países para que disfruten de una entrada libre de cuarentena en el país. Los pasajeros de países no exentos también pueden disfrutar de un viaje a Tailandia sin cuarentena, siempre que den negativo en una prueba de PCR que se realizará a su llegada a Bangkok y una prueba obligatoria que se realizará el sexto o séptimo día. Para más detalles sobre los requisitos de entrada a Tailandia y la documentación obligatoria para los ciudadanos no tailandeses, los clientes pueden consultar la página de requisitos de viaje en emirates.com.

En consonancia con la continua flexibilización de las restricciones de viaje en todo el mundo, Emirates ha introducido su avión insignia A380 en una lista ampliada de destinos, que actualmente asciende a 25 ciudades en todos los continentes. A finales de diciembre, el número de ciudades a las que servirá el avión se ampliará a 28 para hacer frente a la acelerada recuperación de la demanda de viajes.

La experiencia del A380 de Emirates sigue siendo una de las favoritas de los entusiastas de los viajes, por su espacio extra para las piernas y su comodidad, así como por las pantallas más grandes del sector para que los clientes de todas las cabinas puedan disfrutar de la amplia selección de contenidos de la aerolínea en su galardonado sistema de entretenimiento a bordo, ice. Los clientes que viajan en cabinas premium siguen volviendo una y otra vez a la hora de hacer planes de viaje, por sus características distintivas, como el popular Onboard Lounge y los asientos totalmente reclinables en Business Class, o las suites privadas y el Shower Spa en First Class.

En diciembre de 2020, Emirates introdujo su primer avión A380 en configuración de cuatro clases, con Premium Economy. Para noviembre de este año, la aerolínea contará con seis aviones equipados con la oferta de asientos y los nuevos interiores de cabina.

Manteniendo la salud y el bienestar de sus pasajeros como máxima prioridad, Emirates ha introducido un amplio conjunto de medidas de seguridad en cada etapa del viaje del cliente. La aerolínea también ha desarrollado su oferta de tecnología sin contacto y ha ampliado sus capacidades de verificación digital para ofrecer a sus clientes aún más oportunidades de utilizar el IATA Travel Pass.

Emirates sigue liderando el sector con productos y servicios innovadores que responden a las necesidades de los viajeros en un momento cambiante. La aerolínea ha llevado sus iniciativas de atención al cliente más allá, con políticas de reserva aún más generosas y flexibles, una ampliación de su cobertura de seguro multirriesgo, y ayudando a los clientes fieles a conservar sus millas y su estatus de nivel.

Se recomienda a los clientes que comprueben las últimas directrices gubernamentales sobre viajes y se aseguren de que cumplen los requisitos de viaje de su destino final. Para más información sobre los requisitos de entrada para los visitantes internacionales y los residentes que regresan a Dubái, visite: https://www.emirates.com/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/.