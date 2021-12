Un paseo por los mejores mercadillos de Navidad de Europa

lunes 06 de diciembre de 2021 , 12:46h

Budapest, Viena, Tallin, Bruselas… Son ciudades que, entre los meses de noviembre y enero, acogen los mejores mercadillos de Navidad de Europa. En esta época, sus calles se llenan de luces, árboles de Navidad, guirnaldas y casetas entre las que pasear y disfrutar del ambiente festivo con todos los sentidos. Olores, colores y sabores que harán que cualquiera se deje invadir por el auténtico espíritu navideño.

Civitatis, la empresa de visitas guiadas, excursiones y free tours en español por todo el mundo, ha preparado un listado con los mejores mercadillos de Navidad de Europa, ideal para visitar en este mes de diciembre que acaba de arrancar, o en los años venideros.

Basilea (Suiza)

El mercadillo navideño de Basilea ha sido votado en varias ocasiones como el mejor de Europa. Las plazas de Barfüsserplatz y Münsterplatz se visten de Navidad con luces, guirnaldas y abetos iluminados entre los que podemos encontrar puestos de comida y artesanía. Además de conciertos y actividades para niños, en el mercadillo navideño de Basilea se pueden encontrar delicias como quesos suizos, pan de especias o salchichas asadas y dulces típicos como el Basler Läckerli.

Budapest (Hungría)

La explanada frente a la basílica de San Esteban se convierte en un escenario de luces doradas y decoración navideña entre los meses de noviembre y principios de enero. El centro de la plaza lo ocupa un enorme árbol de Navidad con luces de colores, que se alza imponente sobre los puestos de comida húngara y artesanías. La belleza del mercadillo navideño de Budapest ha hecho que sea considerado como uno de los mejores mercadillos de Navidad de Europa.

Mánchester (Reino Unido)

El mercado del tradicional Albert Square es el decorado perfecto para uno de los mercadillos de Navidad más bonitos de Europa: el de Mánchester. Su espacio se llena de centenares de casitas de madera ubicadas frente al edificio neogótico del Ayuntamiento que ofrecen comida, bebida y artesanías locales.

Poznan (Polonia)

Poznan es una encantadora ciudad situada a orillas del río Varta, al oeste de Polonia. Entre las plazas del Mercado Viejo y de la Libertad se establece cada año uno de los mejores mercadillos de Navidad de Europa. No solo hallaremos casetas de madera con gastronomía y artesanía en esta urbe invernal, sino que el centro histórico de Poznan suele acoger cada año un pintoresco festival de esculturas de hielo.

Pero lo más destacado del mercadillo navideño de Poznan es la noria de la plaza de la Libertad. Subiendo a ella es posible admirar una vista mágica de la ciudad cubierta de luces doradas.

Madeira (Portugal)

Diferente, así es el mercadillo navideño de Madeira. Aquí no encontraremos copos de nieve ni tejados blancos, pero destaca por ser el mercado con más luz de toda Europa, según un ranking de The Best European Destinations. En sus puestos se pueden encontrar flores, comida y productos de artesanía, además de grupos folclóricos y cantantes de villancicos. ¡Navidad en medio del Atlántico!

Bruselas (Bélgica)

La capital belga también tiene un nombre para designar su mercadillo navideño: Winter Wonders. Y no es para menos, ya que todas las maravillas navideñas se reúnen entre la espléndida Grand Place y otros espacios del centro de Bruselas. No faltan la luz y la música, y a ellas se suman las norias, exposiciones y pistas de patinaje sobre hielo.

Tréveris (Alemania)

Cada año, la plaza de la catedral de Tréveris (Trier, en alemán) se llena de puestos que proponen desde salchichas, tortitas y vino caliente (el famoso gluehwein) hasta espectáculos de marionetas. Todo rodeado del seductor entorno medieval de esta ciudad alemana, famosa también por su impresionante legado de la Antigua Roma.

Dresde (Alemania)

Alemania gana en esta lista de los mejores mercadillos de Navidad de Europa. El segundo mercadillo navideño alemán que merece la pena ver es el de Dresde, que además es uno de los más antiguos del Viejo Continente. Así es el Striezelmarkt, cuya celebración se remonta al siglo XV, y tiene lugar en la plaza de Altmarkt, presidido por una alta pirámide. El espíritu navideño cobra vida en las calles de Dresde con representaciones teatrales, exposiciones y muchos más atractivos.

Tallin (Estonia)

El mercadillo navideño de Tallin recibió el premio al más bonito de Europa en 2019. El centro histórico medieval de la capital de Estonia es un escenario perfecto para albergar uno de los mejores mercadillos de Navidad de Europa. Pasear por sus calles empedradas es como trasladarse a una aldea de cuento de hadas, donde no parece tan imposible encontrarse con un duende navideño en una de sus esquinas.

Viena (Austria)

En la plaza del Ayuntamiento de Viena se hace la magia en Navidad, aunque este año no vaya a ser posible por el confinamiento que vive el país austríaco. El nombre ya lo anuncia: “Magia de Adviento en Viena”. Así se llama el mercadillo navideño que convierte el centro de Viena en un escenario de película con casetas navideñas de talleres, comida y ponche caliente. Nada como pasear entre sus puestos disfrutando del ambiente festivo y de la iluminación de la bella y romántica capital de Austria.