Novedades culturales en la Gran Manzana ante el 2022: It’s Time for New York City

viernes 24 de diciembre de 2021 , 09:31h

Ya lo dice Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de NYC & Compañía: “A medida que la ciudad de Nueva York se recupera y los visitantes regresan a nuestros vibrantes vecindarios en los cinco condados, una nueva lista de ofertas aguarda, subrayando nuestro mensaje a los viajeros: It’s Time for New York City” y también asegura que "Manteniendo la tradición de Nueva York de constante renovación y reinvención, nuevos productos e infraestructura de clase mundial se unen a nuestros íconos más conocidos para mantener a Nueva York como el destino urbano más estimulante y acogedor del mundo".

Y centrándonos en la cultura tenemos…

Museos, organizaciones culturales y artes escénicas:

El Whitney Museum of American Art presentó Day's End de David Hammons como un proyecto de arte público permanente ubicado en Hudson River Park, directamente frente al museo. La exposición rinde homenaje a la obra de arte de 1975 de Gordon Matta-Clark del mismo nombre en el mismo lugar. Day’s End alude a la historia de la zona ribereña de Nueva York desde el apogeo de la industria naviera de la ciudad a fines del siglo XIX hasta su papel como lugar de reunión para la comunidad gay en la década de 1970.

Las salas de gemas y minerales de Allison y Roberto Mignone completamente rediseñadas se abrieron en el Museo Americano de Historia Natural en junio. Las salas cuentan con casi 5,000 especímenes de 95 países, incluidas dos geodas de amatista que se encuentran entre las más grandes del mundo en exhibición pública, que cuentan las fascinantes historias de cómo surgió la diversidad mineral, los entornos en los que se forman los minerales, cómo los científicos los clasifican y cómo los humanos los usó a lo largo de la historia.

En el 526 Sixth Avenue podrás disfrutar de Banksy: Genius or Vandal?, es una exposición de renombre mundial dedicada al famoso artista británico. En exhibición durante el fin de semana de Acción de Gracias, la exhibición se sumerge en el controvertido universo artístico de uno de los creadores más influyentes de la actualidad y presenta más de 80 obras de arte genuinas y autenticadas de Banksy de colecciones privadas europeas.

Automania, que se exhibirá en el MoMA hasta el 2 de enero de 2022, muestra una mirada en profundidad a los automóviles, un objeto que ha inspirado innovación, transformación social y debate crítico. La exposición aborda los sentimientos conflictivos que se desarrollaron en respuesta a los automóviles y la cultura del automóvil en el siglo XX a través de automóviles y piezas de automóviles, modelos arquitectónicos, películas, fotografías, carteles, pinturas y esculturas.

Christian Dior: Designer of Dreams, se expone en el Museo de Brooklyn. La muestra, que se exhibirá hasta el 20 de febrero de 2022, cubre la historia y el legado de la Casa Dior y destaca las muchas fuentes de inspiración de Dior, que incluyen una variedad de más de 200 prendas de alta costura, así como fotografías, bocetos, videos de archivo, vintage elementos de perfume y accesorios.

La Broadway League ha creado BwayToday.com para facilitar el calendario de presentaciones de todos los espectáculos de Broadway que se están presentando actualmente, así como los próximos horarios de shows especiales durante las fiestas. Este portal también brinda acceso al sitio web de cada espectáculo para obtener información específica. Todos los listados incluirán la información más actualizada sobre los horarios y reflejarán las cancelaciones en el caso de que las hubiese.

El Met Museum alberga en sus salas Costume Institute, una muestra de dos partes que permanecerá abierta hasta el 5 de septiembre de 2022. La primera parte, In America: A Lexicon of Fashion, y celebra el 75 aniversario del Costume Institute, explorando un vocabulario moderno de la moda estadounidense. La segunda parte, In America: An Anthology of Fashion, que se inaugurará el 5 de mayo de 2022, explorará el desarrollo de la moda estadounidense.

Notorious RBG: The Life and Times of Ruth Bader Ginsburg (RBG), en la New-York Historical Society, se basa en el popular Tumblr y el libro más vendido del mismo nombre. La exposición, que se exhibirá hasta el 23 de enero de 2022, da una mirada amplia a RBG, destacando sus esfuerzos para proteger los derechos civiles y fomentar la igualdad de oportunidades para todos.

Greater New York, la encuesta característica del MoMA PS1 de artistas que viven y trabajan en el área de Nueva York, regresará a Long Island City, Queens, para su quinta edición, abierta hasta 18 de abril de 2022. Esta iteración ofrecerá una representación íntima de Nueva York a través del trabajo de 47 artistas y colectivos, forjando conexiones entre historias a menudo subestimadas de la creación de arte en la ciudad.

Debido a su exitosa carrera de verano, Immersive Van Gogh Exhibit New York regresó al Pier 36 hasta el 2 de enero de 2022, presentando el arte de Vincent Van Gogh en una cautivadora exhibición digital, brindando a los visitantes la rara oportunidad de "entrar" en el trabajo. Además, Van Gogh: The Immersive Experience, una exhibición separada de arte digital de 360 ​​grados en el Skylight on Vesey en el Bajo Manhattan, estará disponible hasta enero de 2022.

El Louis Armstrong House Museum en Corona, Queens, está experimentando una expansión física y programática para un nuevo centro cultural con una exhibición interactiva, colecciones de archivo, club de jazz de 68 asientos y una tienda, cuya apertura se proyecta para fin de año.

Victoria Theatre se inaugurará como una adición al icónico Apollo Theatre de Harlem el próximo año, marcando la primera expansión en su historia. Los teatros del Victoria, ubicados en la misma calle del Apollo, ofrecerán dos nuevas salas, una con 99 asientos y el otro con 199 asientos. El espacio será utilizado por artistas, estudiantes, público y socios culturales, ampliando el papel y la misión de Apollo para apoyar la creación artística y la colaboración en Harlem. El proyecto de remodelación del Teatro Victoria también incluirá unidades residenciales, locales comerciales y un hotel, el Renaissance Hotel Harlem.

El Lincoln Center y la Filarmónica de Nueva York han acelerado la revitalización del icónico David Geffen Hall, abierto desde este otoño. Este proyecto será la sede principal de la Filarmónica de Nueva York, proporcionando intimidad acústica y visual para el público, junto con un Grand Promenade reconfigurado y revitalizado que creará uno de los espacios de reunión más grandes en una instalación de espectáculos en Nueva York. Además, el Sidewalk Studio, una nueva adición visible desde la calle, será un hogar para actividades educativas, artísticas y comunitarias.