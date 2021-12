Hard Rock Hotels anuncia la apertura del que será su hotel insignia en Nueva York

viernes 24 de diciembre de 2021 , 09:41h

El esperado Hard Rock Hotel Nueva York, ubicado en el corazón del mismísimo Manhattan, está casi terminado y ya acepta reservas para su inauguración oficial, que tendrá lugar en abril de 2022. Ubicado en el 159 de West 48th Street y formando parte del emblemático skyline, a pocos pasos de Times Square, Broadway, Rockefeller Center, Bryant Park y las zonas de compra por excelencia de la Quinta Avenida; este nuevo destino de entretenimiento de obligada visita rinde homenaje a la tradición de la denominada Music Row neoyorquina y se convertirá en el nuevo hotel insignia de la icónica marca.

“Se trata de un momento crucial para Hard Rock International ya que supone un auténtico hito en nuestra trayectoria con el que pretendemos elevar nuestro portfolio de hoteles”, señala Dale Hipsh, vicepresidente ejecutivo de Hoteles de Hard Rock International. “La ciudad de Nueva York es la capital cultural del mundo y, como marca, hemos esperado impacientes hasta encontrar la oportunidad de traer a este mercado nuestra experiencia en hostelería y entretenimiento. Hard Rock Hotel Nueva York constituye una base excepcional desde la que explorar las atracciones más emocionantes de esta ciudad, añadiendo además experiencias para nuestros huéspedes y los propios neoyorquinos como solo nosotros sabemos, creadas a medida a través de colaboraciones únicas con artistas, intérpretes y músicos de leyenda”.

El hotel, de nueva construcción, cuenta con 446 habitaciones y suites especiales con un diseño de lujo, con amplios ventanales desde el suelo hasta el techo, ofreciendo unas vistas increíbles de la vibrante ciudad. En el piso 34 del hotel se encuentra la joya de la corona: la Rock Star Suite, un ático dúplex con paredes de cristal y vistas a toda la ciudad, con una original decoración de estilo contemporáneo, piezas de la reconocida memorabilia de Hard Rock y una de las terrazas más grandes de la ciudad de Nueva York.

El diseño del interior del hotel ha sido realizado por la galardonada firma de diseño Jeffrey Beers International, quienes se han inspirado, como no podía ser de otra manera, en la música y los legendarios objetos que rinden honor a músicos neoyorquinos entre los que destacarán la cazadora de cuero de Joey Ramone, las botas de charol de Lady Gaga, un tocadiscos perteneciente a Les Paul, o las letras manuscritas por John Lennon en 1972 para su homenaje a su ciudad adoptiva, New York City.

Con una ubicación inigualable entre el Theatre District y el Radio City Music Hall, el Hard Rock Hotel Nueva York será la entrada a la histórica zona de la ciudad conocida como Music Row. El hotel es un homenaje a la meca de los estudios de grabación y tiendas de música que una vez protagonizaron la Calle 48, ofreciendo música en directo y aportando un enfoque dinámico y atractivo a la propuesta de entretenimiento de la ciudad.

Tanto sus huéspedes como los propios neoyorquinos tendrán la oportunidad de descubrir innovadores conceptos gastronómicos, entre los que se encuentra el exclusivo NYY Steak, en colaboración con el reconocido equipo de béisbol de los New York Yankees. Destacan sus paredes con paneles de madera mozambiqueña decorados con autógrafos de célebres jugadores, la carne y los mariscos procedentes del comercio local y toda una serie de apetecibles platos servidos sobre porcelana fina grabada con los números de jugadores de la emblemática franquicia.

Por otra parte, el RT60 Rooftop Bar servirá cócteles y bocados para compartir en un lujoso ambiente con vistas a la ciudad desde las alturas. Un auténtico destino de entretenimiento que contará con DJs de renombre mundial y con talentos locales emergentes.

Del día a la noche, el restaurante Sessions, que ya es un emblema de la marca, pondrá la banda sonora a Nueva York. Situado en el piso principal y accesible también desde la calle mediante una espectacular escalera, este espacio de tres pisos y terraza al aire libre, lleno de luz, ofrecerá también actuaciones musicales en acústico que representarán la vitalidad y la ingenuidad de la ciudad.

Por último, The Venue on Music Row es la propuesta que marcará un antes y un después del hotel, con una capacidad de hasta 400 personas, el espacio albergará algunos de los eventos más apetecibles de la ciudad, con actuaciones de grandes músicos, así como espectáculos de moda, after-parties y cenas de gala.

Más allá de estos espacios públicos, el Hard Rock Hotel Nueva York también contará con ofertas de salud y bienestar. El hotel también tendrá el exclusivo programa wellness Rock Om®, en el que se fusiona la ancestral esencia del yoga con los ritmos de la música seleccionada en especial para estas sesiones por un DJ. Además, el Hard Rock Hotel Nueva York también ofrecerá otro tipo de innovadoras experiencias, entre las que se incluyen sesiones nocturnas de yoga en la azotea bajo la luz de la luna.

Fiel al estilo Hard Rock, el complejo ofrecerá experiencias y servicios variados, exclusivos de los Hard Rock Hotels. Destaca el servicio musical The Sound of Your Stay®, que permite a los huéspedes escuchar listas de reproducción en Tracks® creadas a medida por músicos y artistas, reproductores de vinilo Crosley a demanda con Wax®, o la posibilidad de tocar una guitarra Fender con púas Picks® en la intimidad de la habitación. La programación para los más pequeños Roxity® será la favorita para pasar tiempo en familia, mientras que el programa para mascotas Unleashed® dará la bienvenida a nuestros amigos de cuatro patas. Finalmente, se anima a los huéspedes a cambiar el tradicional mapa de la ciudad por las guías interactivas SoundTracks®, creadas a medida por Hard Rock con la ayuda de músicos para dar a conocer los mejores lugares de interés.

El anuncio de la apertura del Hard Rock Hotel New York coincide con la celebración de los 50 años de Hard Rock International como una de las marcas de entretenimiento, hostelería, juegos y ocio más reconocibles a nivel mundial.