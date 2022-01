Un desayuno con las mejores vistas, propuesta gastronómica para San Valentín del Majestic

El 14 de febrero es para muchas personas una de las mejores ocasiones del año para celebrar el amor por todo lo alto y, a fin de crear la atmósfera más romántica para la ocasión, Majestic Hotel & Spa Barcelona ha preparado un pack especial para la ocasión que busca enamorar a través del gusto y la vista, para disfrutar de una noche romántica en un hotel de lujo centenario.

Durante el fin de semana de San Valentín, el hotel ofrece la posibilidad alojarse en una de sus habitaciones más especiales, el Penthouse, un espacio de 100 m², con terraza privada de 30 m² con jacuzzi y vistas panorámicas sobre el Paseo de Gracia o la Sagrada Familia. Al despertar, la propuesta invita a degustar el galardonado como el mejor desayuno de hotel en Europa (Premios Villégiature 2018) en su versión floating breakfast, servido en exclusiva en el jacuzzi caliente de la terraza privada, para seguir enamorándose de la mano de los productos más frescos y unas vistas únicas. La experiencia, se culmina con la explosión de sabores del menú especial de San Valentín durante la cena, diseñado especialmente para la ocasión.

Esta vivencia también se puede disfrutar optando por un alojamiento en otras habitaciones del hotel, incluyendo desayuno buffet y cena desde 335€ y desde 1.299€ en el caso de la opción Penthouse. Además, todas las habitaciones reservadas con estas características de San Valentín llevarán un VIP de bienvenida en la habitación que constará de una botella de cava rosado, agua y catanias.

Un menú para enamorar

Durante el viernes 11 y sábado 12 en horario de cenas, SOLC, el restaurante del hotel, ofrecerá a los clientes que se encuentren en la ciudad condal una experiencia única llena de sabores. Siendo fiel a su concepto From farm to table, fusiona las mejores materias primas locales, con la tradición y creatividad de sus chefs.

La velada da comienzo con Rosa de atún rojo de Balfego con emulsión de piñones, acompañado de Pere Ventura Vintage Rosé Gran Reserva Brut - D.O. Cava. La experiencia de sabores continúa con el Timbal de foie y pera con reducción de ratafía y Cau d'en Genis Cuvée Majestic - D.O. Alella. Como platos principales, los comensales podrán degustar el Filete de lenguado con habitas tiernas y calçots con la suavidad del Menade Verdejo - V.T. Castilla y León; así como el Wellington de ternera ecológica del Bages maridado con Abadal Matís - D.O. Pla de Bages. Para el postre, el amor está asegurado con el Pastel especial de San Valentín de Lichi, frambuesa y rosas, acompañado de Château Cousteau - A.O.C. Cadillac.