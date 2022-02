Finnair presenta la nueva imagen de sus aviones de larga distancia

martes 15 de febrero de 2022 , 09:22h

La aerolínea Finnair ha presentado su nueva imagen en vuelos de larga distancia con una renovación completa de las cabinas de sus aviones en vuelos de larga distancia. La aerolínea estrena nueva clase Business, introduce por primera vez la case Premium Economy y renueva su cabina en Turista en una remodelación que afecta a todos los Airbus A350 y A330 de su flota, como parte de una inversión de 200 millones de euros en la mejora de la experiencia del cliente. Los primeros aviones con la nueva imagen de Finnair comenzarán a operar rutas de largo radio durante esta primavera a destinos seleccionados que se anunciarán el próximo 1 de marzo de 2022. La renovación completa de la flota se implementará en un período máximo de dos años.

“Nuestra inversión mejorando la experiencia del pasajero de larga distancia demuestra el compromiso constante de todo el equipo de Finnair. La pandemia ha tenido un impacto dramático en nuestra industria, pero no ha cambiado nuestra ambición a la hora de ofrecer una moderna experiencia premium y ser la primera opción para todos los viajeros entre Europa y Asia”, ha asegurado Topi Manner, CEO de Finnair.

El espacio a bordo es el nuevo lujo: Nuevos asientos, diseño finlandés y más personalización

La renovación de las cabinas de Finnair se ha desarrollado en estrecha colaboración con Collins Aerospace, priorizando el espacio y la libertad de movimientos del pasajero. “El espacio a bordo es el nuevo lujo de hoy, y hemos puesto mucha atención a todos los detalles, hasta el más pequeño, para crear el mejor asiento de clase business para nuestros pasajeros, potenciar al máximo las opciones de personalización para mejorar la experiencia y redefinir los viajes premium modernos. Es la culminación de nuestra pasión por el diseño y la calidad a bordo”, comenta Ole Orvér, director comercial de Finnair.

El diseño de las nuevas cabinas de Finnair en clase Business y Premium Economy sigue la línea elegante y la combinación de colores cálidos y oscuros que también caracterizan las renovadas salas VIP de la aerolínea en la zona no Schengen del aeropuerto de Helsinki, inauguradas en 2019. El nuevo asiento de Finnair, AirLounge, no es un asiento de avión tradicional, sino que se inspira en los clásicos muebles de salón. “Queríamos repensar la clase business y crear un entorno más residencial, emulando el confort que se encuentra en un hogar. Al incluir líneas limpias de diseño, eliminando los complicados mecanismos de los asientos clásicos y usando curvas en 3D, hemos conseguido un espacio más grande y flexible para el pasajero, que ofrece más libertad y múltiples posiciones que los asientos tradicionales de los aviones no permiten”, comenta David Kondo, responsable del equipo de Experiencia del Cliente de Finnair.

En la entrada principal del avión un área de bar recibe ahora a todos los pasajeros creando un nuevo concepto de bienvenida a bordo, tanto para los pasajeros como para la tripulación de Finnair.

La cooperación de la aerolínea con reconocidas marcas de diseño finlandés se refuerza también ahora con nuevos lanzamientos exclusivos a bordo. La vajilla en clase business de Finnair es una porcelana creada por el diseñador finlandés Harri Koskinen y la firma Iittala específicamente para la aerolínea. Marimekko también presenta a bordo una colección de textiles únicos mejorando el confort a la hora de volar, que incluyen edredones, almohadas y mantas con los representativos estampados de la marca finlandesa tanto en clase Business como en Premium Economy.

Finnair introduce por primera vez en sus aviones de larga distancia la cabina Premium Economy. “El ocio premium es una tendencia que se ha acelerado significativamente durante la pandemia, por lo que creemos que nuestra nueva clase de viaje Premium Economy resultará muy popular entre los clientes que buscan una experiencia superior a la de la clase Turista”, asegura Olé Orver. La aerolínea también ha invertido en la renovación de su clase Turista en largo radio, con nuevos asientos y pantallas de entretenimiento a bordo más grandes y actualizadas.

Los vuelos de larga distancia son clave para la estrategia de Finnair, ya que la aerolínea finlandesa está especializada en conectar Europa y Asia ofreciendo la ruta más corta y eco-eficiente por el norte entre ambos continentes, además de ofrecer excelentes conexiones con Estados Unidos. En verano de 2022 la compañía aérea planea operar a casi 100 ciudades en Europa, Asia y Estados Unidos, incluyendo nuevos destinos en su red como Busan, en Corea de Sur, Tokio Haneda en Japón, o Dallas y Seattle en Estados Unidos.