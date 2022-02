Experiencias en femenino de Rusticae y Focus on Women

miércoles 16 de febrero de 2022 , 09:52h

Si eres de las que no concibe viajar sin sus amigas, estás de enhorabuena porque Rusticae y Focus on Women (FOW) han aunado esfuerzos para crear un producto especialmente pensado para todas aquellas mujeres que, además de disfrutar viajando, se interesan por la cultura y el papel de la mujer en los países o lugares que visitan.

Así surgen los Women’s Weekend by Rusticae & FOW. Una combinación perfecta entre los hoteles con encanto de Rusticae y las experiencias de viaje en torno a la cultura de la mujer de Focus on Women. Según explica Alice Fauveau, fundadora de Focus on Women, “hemos creado un producto fantástico con Rusticae, en donde vamos a utilizar sus alojamientos en un viaje de 4 días para grupos pequeños que tendrán la oportunidad de descubrir la realidad de la mujer de la zona donde estamos alojadas. Así, vamos a conocer a mujeres empresarias, mujeres artistas, mujeres de campo, con perfiles muy variados que nos van a trasladar cuál es su vida, cuáles son sus intereses, la situación de la mujer… pero lo más importante es que va a ser un viaje para aprender y disfrutar, pero siempre desde un turismo responsable”.

La unión de Rusticae y FOW para crear este proyecto no es casual, ya que son muchos los vínculos que comparten: ambas empresas están fundadas por mujeres emprendedoras que en cierto modo han sido visionarias en el sector de la hotelería y los viajes experienciales para dar visibilidad a la cultura de la mujer respectivamente. Además, según comenta Isabel Llorens, fundadora de Rusticae, “las dos empresas tenemos el mismo propósito, un propósito que no es otro que hacer felices a las personas y promover un turismo responsable desde la autenticidad y la honestidad”.

Women's Weekend by Rusticae & FOW

El resultado son las tres experiencias en femenino actualmente disponibles, que nos llevan a Asturias, Cantabria y Portugal, a tres alojamientos con encanto cuyas anfitrionas son mujeres luchadoras y con una increíble historia de vida y que son también un ejemplo a seguir.

Asturias en Femenino con alojamiento en Casona de la Paca, en Cudillero

Un programa de cuatro días, en el que nos adentraremos en la esencia de Asturias y sus mujeres únicas en un recorrido por Cudillero, Pravia, Cándamo, Somao, Salas y Avilés. Descubriremos la visibilidad de la mujer en la gastronomía asturiana desde la experiencia de una chef, conoceremos a una de las personas vinculadas a la emigración asturiana del siglo XIX, visitaremos con una experta el Museo del Prerrománico de la zona y, en Avilés, nos sumergiremos en la cuna del feminismo de la mano de una de las mujeres más activas en temas de género de la zona.

Lusitania en Femenino con alojamiento en Paço de Vitorino, en Ponte de Lima

Descubriremos el norte de Portugal en compañía de anfitrionas locales que nos ayudarán a cambiar el concepto que tenemos de la mujer portuguesa. Durante cinco días visitaremos Ponte de Lima, Viana do Castelo, Braga y Guimaraës y nuestras anfitrionas nos acompañarán en el descubrimiento de los rincones con más encanto, de museos y nos introducirán en sus costumbres gastronómicas. Tendremos la oportunidad de comer en una casa local, donde disfrutaremos de la hospitalidad portuguesa femenina y de las recetas de las abuelas, y también nos meteremos “en harina” preparando alimentos básicos a la antigua usanza.

Cantabria en Femenino con alojamiento en Molino Tejada, en Polientes

Durante cuatro días descubriremos un valle encantado, Valderrible, y las localidades cercanas de Aguilar de Campoo, Monte Hijedo, Orbaneja y el Valle de la Lora. Conoceremos a una de las mujeres que han liderado la ganadería ecológica de la zona y que ha mantenido todas las tradiciones locales, comeremos de la mano de una de las chefs que han sabido poner a la gastronomía cántabra en el lugar que se merece quien nos contará su historia de vida, descubriremos los lugares secretos de los eremitas que allí moraron y, con las abuelas locales, conoceremos las historias de brujas de los pueblos de la zona.

