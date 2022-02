Vuelve Woman Is Art'22 al hotel ME Madrid, el poder del arte creado por mujeres

jueves 24 de febrero de 2022 , 09:11h

Tras la edición digital del pasado año, Woman Is Art regresa al hotel ME Madrid con mayúsculas. En el contexto de la semana del arte en Madrid, y a modo de celebración del Día Internacional de la Mujer, el hotel acoge una exposición y una charla inspiracional con mujeres de referencia del mundo del arte contemporáneo más rupturista.

Desde el 22 de febrero al 22 de marzo, ME Madrid reúne a algunas de las artistas que han trasformado el panorama cultural de los últimos tiempos. Desde la cantante y compositora Rigoberta Bandini, pasando por Ana Rujas y Claudia Costafreda, creadoras de la exitosa serie Cardo, hasta Carolina Iglesias y Victoria Martín, presentadoras del podcast revelación Estirando el Chicle.

La muestra, comisariada por la artista Andrea Savall —autora del exitoso fanzine Girls From Today— funciona como una radiografía perfecta del arte creado por las chicas de hoy en día.

“Haber comisariado esta exposición ha sido una experiencia maravillosa. Tener la oportunidad de reunir un trocito de estas mujeres talentosísimas de una forma física me parece toda una suerte. Me he sentido con toda la libertad del mundo y muy apoyada. Creo que es muy importante este tipo de proyectos porque es cuando nos damos cuenta de que juntas somos mucho más fuertes. Es una manera de ver con perspectiva todo lo que estamos consiguiendo”, argumenta Andrea Savall, comisaria de Woman Is Art’22.

Entre lo más destacado de Woman Is Art’22 se encuentran obras que realmente representan el pulso de los universos de creación femeninos. Un claro ejemplo de ello es el vestido de Rigoberta Bandini en el Benidorm Fest 2022, diseñado por Joan Ros, y que nos da la bienvenida a la exposición. El outfit, protagonista de titulares, portadas y de centenares de publicaciones en redes sociales es uno de esos looks que marcan una época. Ahora, también una de las piezas fundamentales de esta exposición.

Asimismo, lo audiovisual tiene un importante espacio reservado. La serie Cardo, uno de los grandes éxitos de la producción española a nivel internacional, y ganadora absoluta en la última edición de los Premios Feroz, es parte de Woman Is Art’22. Ana Rujas y Claudia Costafreda, directoras y escritoras de la serie, exponen parte del guion original del quinto capítulo de la primera temporada, acompañado de una fotografía del rodaje firmada por Alejandra del Corro y que pone imagen a la secuencia escrita.

La fotografía es otra de las grandes protagonistas. Woman Is Art’22 con instantáneas firmadas por mujeres que, tras la cámara, redefinen el empoderamiento femenino con su arte. Rocío Aguirre, Martina Hache, Esther Galván son algunas de ellas.

La pintura también está presente. La modelo, artista y actriz Alba Galocha cuelga una de sus espectaculares piezas. Cuadros que mezclan bordado y diversos materiales y que buscan representar la

intensidad y la emoción de lo vivido. África Pitarch, por su parte, apuesta por la ilustración en clave feminista para dar color al mostrador de la recepción de ME Madrid con cinco obras de gran formato.

El diseño de interiores ocupa un puesto de excepción en Woman Is Art’22. La firma Parda Objetos se encarga de intervenir los espacios del hotel con sus singulares piezas con ecos del grupo Memphis. Los Parda sustituyen el mobiliario habitual de ME Madrid, transformando su look & feel. La marca también ha creado para la ocasión una instalación que adorna la entrada del hotel, y que nos introduce en el universo de la exposición. Continuando con decoración, Ana Perrote, vocalista de la banda madrileña Hinds y artista plástica, muestra por primera vez en una expo uno de sus jarrones de cerámica pintados a mano.

El podcast es uno de los soportes más celebrados y consumidos actualmente. Es por ello que también tiene su lugar en Woman Is Art’22. Estirando el Chicle de Carolina Iglesias y Victoria Martín ha redefinido este formato, logrando convertir un espacio creado por mujeres en una absoluta referencia mainstream, llenando con su próxima gira grandes recintos como el Wizink Center. Para la ocasión, han cedido un tendal al más puro estilo rural con diferentes objetos representativos del programa, como bragas, polaroids, tazas, camisetas pajaritas, e incluso la ficha original con la entrevista que les hicieron en su paso por Late Motiv, el programa de Andreu Buenafuente. La obra podrá ser vista en la vidriera de la fachada principal del hotel.

Andrea Savall, como autora y creadora de un fanzine, no ha querido dejar de lado representar lo importante que es este formato en el arte actual. Aparte del último libro de Girls From Today, del que se extrae un texto de la artista Alex De La Croix, también se expone un testimonio que forma parte de Quítame la culpa, fanzine de Cris Lizarraga, cantante de la exitosa banda Belako.

Además, como novedad dentro del calendario de esta edición, el hotel ME Madrid celebrará el 7 de marzo las Woman Is Art Bed Talks. Una charla inspiracional en la que mujeres pertenecientes a diferentes ámbitos del arte charlarán sentadas en una cama, elemento más que representativo de cualquier hotel, sobre el importante papel de las mujeres en los ámbitos creativos. Entre las ponentes, la compositoras y artistas musicales Alba Reche y Alice Wonder, la fotógrafa Rocío Aguirre, la directora Martina Hache y Carla Prat, coordina artística de la exposición Vida y Obra de Frida Kahlo.