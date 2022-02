La banda madrileña Desert Dog en Hangar 48

jueves 24 de febrero de 2022 , 09:07h

Eso será el viernes, 25 de febrero a las 21 horas

DESERT DOG son:

Manu Sirvent (Voz, guitarra y composición), Rodrigo Mialdea (Guitarra y coros), Pedro Gª Ripoll (Bajo y coros) y Javier Ortiz (Batería), músicos que provienen de bandas como Tam Tam Go, El Mecánico del Swing… Un sonido original a base de pinceladas funk, rock, blues o pop.

En esta ocasión contarán con la colaboración especial:

RAQUEL DEL PRADO: voz y coros

TONY CORRAL: saxo

Desert Dog es una banda madrileña formada por músicos de dilatada experiencia con un contundente directo que ofrece una serie de composiciones propias con sonidos salpicados de pinceladas funk, pop, rock, soul, blues e incluso psicodélico, y que una vez agitado, resulta inconfundiblemente propio. Desde su primer álbum “Mundo Paralelo” en 2016, producido por Paco Rivas, hasta los singles “La Balanza” y “I got the funk”, grabados en 2020 y producidos por Miguel Blanco, se han sucedido múltiples conciertos por España y Europa (2017 finalista en el Festival Artist of the Year en Ámsterdam), que han marcado la evolución de un sonido tremendamente personal e inconfundible “el sonido Desert Dog”.

El primer álbum de Desert Dog fue “Mundo Paralelo”, desde entonces múltiples conciertos, el cambio de cantante, y nuevas canciones que van marcando la evolución de un sonido tremendamente personal.

I GOT THE FUNK

Este single contiene:

“I got the funk”, un potente funk, uno de los estilos que colorean el universo sonoro del grupo.

“La balanza”, que muestra la cara más “pop” y social de Desert Dog.

Producción y arreglos: Miguel Blanco

Letra y música: Manu Sirvent

Concierto en Hangar 48, Madrid el día 25 a las 21,00 horas.